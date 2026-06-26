【好評シリーズ第6弾】「KAWAII BUZZ IDOL vol.6」7月20日（月祝）渋谷で開催！7組が競演する祝日昼フェス、BUZZ LIVE渋谷に集結

株式会社BUZZ GROUPKAWAII BUZZ IDOL vol.6

株式会社BUZZチケ（本社：東京都港区赤坂2丁目13番1号ルーセント赤坂7階、代表取締役：渡辺 憲）は、自社プレイガイドサービス「BUZZチケ」とライブハウス「BUZZ LIVE」の共催による第6弾アイドルイベント「KAWAII BUZZ IDOL vol.6」を2026年7月20日（月祝）に開催いたします。

チケット購入はこちら :https://buzz-ticket.com/e/kbi6

※チケット販売開始：6月27日（土）20:00～

✦ 好評シリーズ第6弾、祝日昼開催でさらに参加しやすく

2025年8月のvol.1から好評を博している「KAWAII BUZZ IDOL」シリーズが、第6弾の開催を決定。今回は月曜祝日の昼開催という特別な日程で、仕事や学校を気にせず渋谷に集まれる、これまで以上に参加しやすいイベントとなります。

過去のKAWAII BUZZ IDOLイベントの様子

一般チケットは1,000円というリーズナブルな設定で、アイドルイベント初参加の方から熱心なファンまで幅広く楽しめます。終演後には特典会も実施予定で、お気に入りのアーティストと直接触れ合えるのも本イベントの魅力のひとつです。

✦ 個性派7組が競演する充実のラインナップ

今回出演するのは、それぞれ異なる"カワイイ"を体現する個性派アーティスト7組。各組約20分のステージをお届けします。

「きゅんﾀﾋに一生を!?」アーティスト写真

◆ きゅんﾀﾋに一生を!?

2024年10月デビューの東京拠点女性アイドルグループ。コミカルな電子音サウンドにキャッチーでポップな歌詞を重ねた楽曲が特徴で、2025年12月23日にリリースした1stシングル「無裏」はオリコンデイリーランキング4位を獲得。ライブでの高いパフォーマンス力にも定評がある。

「はぐっと！」アーティスト写真

◆ はぐっと！

東京拠点の7人組女性アイドルグループ。2026年6月8日にデビューしたばかりのフレッシュな新星で、KAWAII BUZZ IDOLのステージに初登場。

「笑う門には福来たる」アーティスト写真

◆ 笑う門には福来たる

「福をお届けします」をモットーに活動する女性アイドルグループ（通称：わらふく）。ライブ中の静止画・動画撮影が可能で、ファンとの距離の近さと温かい雰囲気が魅力。

「Ep!codE」アーティスト写真

◆ Ep!codE

2025年4月30日に代官山Space Oddでデビューした東京拠点の5人組女性アイドルグループ（エピコード）。コンセプトは「あなたとつくるEpicな物語」。ぴこぴこサウンドとキャッチーな楽曲で参加型パフォーマンスを展開し、KAWAII BUZZ IDOLシリーズにも複数回出演してきた実力派。

「Lって何のLですか？」アーティスト写真

◆ Lって何のLですか？

「会える？叶える？何のL？」をキャッチコピーに掲げる、2024年10月29日デビューの東京拠点女性アイドルグループ（通称：Lなん）。ライブ中の動画・静止画撮影が可能（主催NGの場合を除く）という開かれたスタイルで、ファンとの距離の近さを大切にした活動が特徴。メンバーカラーが明確に設定されており、初めて見る人でも自然と「推し」を見つけやすい。2026年11月27日には渋谷ストリームホールでのワンマンライブを控えており、いま勢いに乗るグループのひとつ。

「LittleSignal」アーティスト写真

◆ LittleSignal

2025年7月14日に渋谷DAIAでデビューした東京拠点の6人組女性アイドルグループ。コンセプトは「君に送る小さな合図」。ライブ中の全編動画・静止画撮影が可能（主催NGの場合を除く）という開放的なスタイルで、デビューからわずか1年で池袋harevutaiでのワンマンライブを実現させた注目の新鋭。

「Tool to」アーティスト写真

◆ Tool to

2023年11月28日に秋葉原P.A.R.M.Sでデビューした女性アイドルグループ。コンセプトは「みんなの〇〇のためのアイドル」。ファンネームは「メカニック」。2025年4月16日より新体制でさらなる進化を遂げており、独自の世界観でファンとの絆を深め続けている。

※出演者・タイムテーブルは変更となる場合があります。最新情報はBUZZチケ公式サイトをご確認ください。

✦ タイムテーブル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/438_1_38a9f23dc9de762cb463013da7831c3f.jpg?v=202606260451 ]

※並行物販：LittleSignal 12:05～13:15 ／ Tool to 13:15～14:25

※タイムテーブルは変更となる場合があります。

✦ アクセス抜群の渋谷で祝日昼開催

BUZZ LIVE渋谷

会場となる「BUZZ LIVE渋谷」は、渋谷駅から徒歩圏内に位置するライブハウス。月曜祝日の昼という参加しやすい日程での開催により、これまで以上に多くのファンの参加が期待されます。

BUZZチケのデジタルチケットと組み合わせることで、入場までスムーズな体験を提供します。

会場住所： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-15-3 神南プラザビルB1F

・ チケット情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141380/table/438_2_b2e176e2273a340e242a4003d0f6cb61.jpg?v=202606260451 ]

※整理番号順での入場となります※ワンドリンク代：600円

今すぐチケットを予約する :https://buzz-ticket.com/e/kbi6

※チケット販売開始：6月27日（土）20:00～

✦ イベント開催概要

過去のKAWAII BUZZ IDOLイベントの様子『KAWAII BUZZ IDOL vol.6』- 日時： 2026年7月20日（月祝）OPEN 11:20 ／ START 11:40（予定）- 会場： BUZZ LIVE渋谷〒107-0052 東京都渋谷区神南１丁目１５－３ B1- 出演： きゅんﾀﾋに一生を!? ／ はぐっと！ ／ 笑う門には福来たる ／ Ep!codE ／ Lって何のLですか？ ／ LittleSignal ／ Tool to- チケット：前方 3,000円 ／ 一般 1,000円- チケット販売開始：6月27日（土）20:00～- 終演後特典会：14:10～15:20- チケット購入：https://buzz-ticket.com/e/kbi6会場アクセス詳細 :https://share.google/lSjuUtojxhOOt4PmB

✦ 過去イベントレポート

シリーズの熱狂は過去のレポートでもご確認いただけます。

- Vol.1 レポート → https://kaiwaiweb.com/news/14644/- Vol.2 レポート → https://buzz-ticket.com/posts/4073

✦ 株式会社BUZZチケについて

株式会社BUZZチケ

社名：株式会社BUZZチケ

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目13番1号ルーセント赤坂7階

事業内容：プレイガイドサービス「BUZZチケ」の運営

HP：https://buzz-ticket.com/

※株式会社BUZZチケは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZチケ PR担当

Email：info@buzz-ticket.com

URL：https://buzz-ticket.com/