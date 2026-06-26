響きが心をつなぐ。639Hzソルフェジオが描く調和のサウンド。CROIX HEALING『Auralis Veil -Heartfield Resonance』6月26日配信開始

株式会社クロア

深く息を吸うように、響きを感じる。

調和をテーマにしたサウンドが、静かな余白を育みます。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING」から、CROIX HEALINGの最新アルバム『 Auralis Veil -Heartfield Resonance 』が、2026年6月26日よりApple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

CROIX HEALING / Auralis Veil -Heartfield Resonance

【ソルフェジオ周波数 639Hz作品】

独自性の高いタイトルのもと、調和とつながりをテーマに据えたヒーリング作品。

ピアノの柔らかな旋律に水や風などの自然音と繊細な効果音を重ね、

心身の緊張をやさしく解きほぐす音像を構築。

瞑想や休息、就寝前の時間に寄り添い、内面へと穏やかに意識を導くサウンドスケープ。

日常の喧騒から離れ、静かな安らぎと温かな余韻をもたらす一枚。

音と自然がゆるやかに溶け合う世界は、

忙しい毎日に静かな余白をもたらします。

心をやさしく包み込む響きを、ぜひご体感ください。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2051

タイトル：Auralis Veil -Heartfield Resonance

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年6月26日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/ziRb37i045

配信サービス一覧▶https://lnk.to/rJmTT1OL21

収録曲

01 Celestial Waterfall

02 Forest Light Whisper

03 Gentle Ripple Code

04 Silent Bloom Horizon

05 Crystal Breeze Path

06 Luminous Heartwave

07 Serene Pulse Garden

08 Midnight Dew Harmony

09 Sacred Wind Circle

10 Golden Leaf Drift

639Hzは、人との繋がりをもたらす調和の周波数です。

対立するものを統合し緩和させることから、人間関係の向上が期待できるといわれています。

本作品はApple Music、Amazon Musicにてドルビーアトモスでお楽しみいただけます。

【ドルビーアトモス】による、究極の音楽体験を。

今作は世界中の一流アーティストも利用している、新しい次元の創造性を解き放ち、より明瞭で、より広々とした、より深みのあるサウンドを実現する【ドルビーアトモス】対応作品としてリリース。

※ドルビーアトモスは、Apple Music、Amazon Musicにてお楽しみいただけます。

Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）とは映画・音楽・ゲームなどの分野で広く採用されている立体音響技術です。さまざまな音が頭上を含むあらゆる方向から聞こえることにより、驚くほど鮮明かつ豊かな臨場感あふれるオーディオ体験ができます。

【ドルビーラボラトリーズ】

HP: https://www.dolby.com/ja

関連作品

CROIX HEALING / Silent Grove Echoes -Healing Piano Nature

【ソルフェジオ周波数 639Hz作品】

静かな森と水の気配に包まれるヒーリングピアノ作品。

繊細なピアノの旋律に、風や雨、せせらぎといった自然音が溶け合い、

心拍をゆるやかに整える音像を描く。

日常のストレスから解放されたいリスナーや、就寝前や集中時間のBGMとして最適。

過度な装飾を排し、呼吸のような間を大切にしたサウンドで、

内面の静寂と再生をやさしく導く一枚。

人とのつながりや調和をテーマとする639Hzソルフェジオを取り入れた本作。

自然音とピアノが心地よく溶け合い、忙しい日常から心を解放するサウンドに仕上げました。

リラックスタイムや就寝前のひとときに、ぜひお楽しみください。 こやま

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/croix-healing/chdd-2054

タイトル：Silent Grove Echoes -Healing Piano Nature

アーティスト：CROIX HEALING

配信日：2026年6月5日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/r2tF47wZ45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/JuHyT9rC21

＜CROIX HEALING＞プロフィール

CROIX HEALING

ヒーリングアーティスト

毎日のサウンド・トリートメントをテーマに耳から取り入れる健康法「SOUND TREATMENT」による音楽を追究活動する音楽ユニット。

様々な演奏家とのコラボレーションの他、音楽の持つ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身障害の回復、ストレスの解消、免疫力アップなど、現代社会における様々な課題へ音楽からのアプローチを深め広げていく事を目標に、医師や医療機関、専門家らとも活動中。

眠れる音楽、リラクゼーション音楽、メディテーション(瞑想)音楽、癒やしの自然音、ヨガミュージック、禅音楽、などの他、モーツァルトやバッハなどを筆頭に癒やしの周波数を放つクラシック音楽も多く制作しています。

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株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

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私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。