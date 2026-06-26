学校法人杏林学園

杏林大学（東京都三鷹市、学長 渡邊卓） 外国語学部、総合政策学部、医学部は、7月25日（土）にオープンキャンパスを実施します。

学部・学科や入試情報の説明の他、体験授業やキャンパスツアーなどを行います。

在学生・教員に気軽に質問できるコーナーもありますので、皆さまのご来場をお待ちしています。

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外国語学部、総合政策学部、医学部オープンキャンパス

日時：2026年7月25日（土） 10:00～16:00（医学部は13:30まで）

会場：外国語学部、総合政策学部は杏林大学井の頭キャンパス（三鷹市下連雀5-4-1）

医学部は杏林大学三鷹キャンパス（三鷹市新川6-20-2）

※オープンキャンパスは予約制です。詳細はオープンキャンパスサイト(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/opencampus/)をご覧ください。

オープンキャンパスに関するお問い合わせは、杏林大学入学センター（電話0422-47-0077）まで

※上記の写真はいずれも昨年実施時のものです。

杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611

mail :koho@ks.kyorin-u.ac.jp



■学校法人杏林学園

創立 ： 1966年

学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部

大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科

病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院



学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）

住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2

井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1

八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476



大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/