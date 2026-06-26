杏林学園広報室

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学校法人杏林学園




杏林大学（東京都三鷹市、学長 渡邊卓） 外国語学部、総合政策学部、医学部は、7月25日（土）にオープンキャンパスを実施します。


学部・学科や入試情報の説明の他、体験授業やキャンパスツアーなどを行います。


在学生・教員に気軽に質問できるコーナーもありますので、皆さまのご来場をお待ちしています。



総合政策学部紹介

外国語学部紹介

個別相談


井の頭キャンパス

井の頭キャンパス、学生広報スタッフ


医学部、第1部/講演会の様子

医学部、腹腔鏡の手技体験


医学部、パネル展示コーナー

医学部学食体験

外国語学部、総合政策学部、医学部オープンキャンパス


日時：2026年7月25日（土）　10:00～16:00（医学部は13:30まで）


会場：外国語学部、総合政策学部は杏林大学井の頭キャンパス（三鷹市下連雀5-4-1）


　　　医学部は杏林大学三鷹キャンパス（三鷹市新川6-20-2）


※オープンキャンパスは予約制です。詳細はオープンキャンパスサイト(https://www.kyorin-u.ac.jp/univ/center/nyugaku/opencampus/)をご覧ください。



オープンキャンパスに関するお問い合わせは、杏林大学入学センター（電話0422-47-0077）まで


※上記の写真はいずれも昨年実施時のものです。


杏林学園広報室
杏林学園広報室

電話 :0422-44-0611
mail :koho@ks.kyorin-u.ac.jp

■学校法人杏林学園
創立 ： 1966年
学部 ： 医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部
大学院 ： 医学研究科、保健学研究科、国際協力研究科
病院：医学部付属病院、医学部付属杉並病院

学生数 ： 6,017名（2025年5月1日現在）
住所：三鷹キャンパス）東京都三鷹市新川6-20-2
　　　井の頭キャンパス）三鷹市下連雀5-4-1
　　　八王子キャンパス）東京都八王子市宮下町476

大学公式サイト：https://www.kyorin-u.ac.jp/