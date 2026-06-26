学生起業家ピッチ「SPIKES Pitch in IVS2026」選考を勝ち抜いた決勝登壇社12社が決定！

4S株式会社

4S株式会社（本社:東京都港区、代表取締役:萩原 慶太郎）は、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Pitch in IVS2026」の本選登壇者12社が決定したことをお知らせいたします。

本コンテストは、2026年7月1日（水）～3日（金）に京都市勧業館みやこめっせ・ホテルオークラ京都等で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」と連動し、学生エリア「SPIKES」内で実施されるピッチコンテストです。

SPIKES Pitch in IVS2026は、学生起業家を「学生枠」として扱うのではなく、次の時代を担う起業家候補として、投資家・起業家・スタートアップエコシステムの前で評価する舞台を目指しています。

このたび、全国から集まった多くの応募の中から、書類審査およびオンラインピッチ審査を経て、本選に登壇する12社の学生起業家を選出しました。

本選には、AI、ディープテック、SaaS、越境コマース、社会課題解決など、多様な領域で挑戦を続ける学生起業家が集結します。

選ばれた12名は、2026年7月2日（木）にIVS2026会場内で実施される本選ステージに登壇予定です。学生起業家による挑戦を、単なる発表で終わらせず、次の資金調達や事業成長、社会との接点へとつなげる機会創出を目指します。

ピッチサイトURL: https://spikes.4s.link/spikes-pitch(https://spikes.4s.link/spikes-pitch)

「SPIKES Pitch in IVS2026」の決勝登壇社

「SPIKES Pitch in IVS2026」には、100社の応募がありました。その中から決勝登壇社に選出された12社をご紹介します。

※敬称略・社名五十音順

◆ 株式会社NAGARA

介護現場の記録業務に着目し、音声特化AIで介護記録・申し送りを自動生成するサービス「ながらかいご」

岡田 一輝 金沢大学 3年

◆ SleepBank

睡眠データから事故リスクを予測する運送業向けSaaS「SleepBank」

小田 啓太 早稲田大学 2年

◆ RAL

新規凍結保存法を応用した豚精液の凍結保存で畜産業界の生産性向上に挑む「RAL」

加藤 裕介 北陸先端科学技術大学院大学 博士3年

◆ MiraiWay Japan

スリランカ人材と日本企業をつなぐマッチングサービス「MiraiWay」

佐藤 弘輝 武蔵野大学 2年

◆ QVillager

量子コンピューティング人材向けスキル判定・マッチングプラットフォーム「QVillager」

Yuanbo Chen(チェン ユアンボ) 東京大学大学院 博士3年

◆ 株式会社BearBell

クマ等の野生動物出没情報をAI×市民投稿で即時通知する「クマップ」

服部 悠大 国際教養大学 4年

◆ ザシトラ株式会社

製造業の技能継承をAIで変革するプラットフォーム「TUGUMI」

舟田 愛 東京大学 2年

◆ 株式会社Halal GateWay

日本のトレカ・IPコンテンツをGCC中東の富裕層に届ける越境コマース「Halal GateWay」

Yahyo Kholmonov(ホルモノフ ヤヒヨ) ニューヨーク大学アブダビ校 3年

◆ 株式会社リアリー

知名度に依存しない採用を実現する採用動画SNS「Realee」

御前 星真 京都産業大学 2年

◆ 株式会社WhINs

宿泊客のSNS投稿を直販予約に繋げるホテル向けSaaS「WhINs」

森 環菜 東京大学 3年

◆ Pebble株式会社

AI×メンター型の探究・キャリア教育SaaS「Pebble」

山田 大地 慶應義塾大学 2年

◆ 株式会社みやげる

QRコードで手ぶら観光・お土産配送を実現するプラットフォーム「みやげる」

渡邉 寿紀 名古屋工業大学 3年

SPIKES Pitch in IVS2026 の特徴

ナハトによる最大1億円の出資機会

称賛で終わらせないために、メインパートナーのナハトが優勝者に最大1億円の出資機会を提供。評価の先にある成長機会まで見据えた設計。

※出資は確約ではなく、個別の審査・協議等を前提とします。

50名規模のVC・投資家審査員による面談オファー票

投資家の「会いたい」という意思が審査に直接反映される。

IVSの中で開催される、次の挑戦への接続点

国内最大級のスタートアップカンファレンスIVSの中心で、学生起業家の挑戦を資金調達・採用・事業提携・発信機会へと接続する。



本選について

本選登壇者：12名

本選ピッチ時間：6分

審査方式：

本選ではQ&Aを設けず、ピッチそのものの完成度・ビジョン・実行力・スケール可能性で審査。トップ審査員が100点満点で採点し、VC・投資家審査員50名の面談オファー票を加味して最終順位を決定。

トップ審査員（敬称略・五十音順）

安達 友基（株式会社ナハト 代表取締役）

亀山 敬司（合同会社DMM.com 会長）

久保 駿貴（株式会社ABABA 代表取締役社長）

木暮 圭佑（株式会社mint General Partner）

福田 恵里（SHE株式会社 代表取締役CEO/CCO）

トップ審査員に関するプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000182179.html)

開催概要

名称：SPIKES Pitch in IVS2026

開催日：2026年7月2日（木）

会場：IVS2026会場 京都市勧業館 みやこめっせ内

主催：4S株式会社

メインパートナー：株式会社ナハト

会社概要

4S株式会社

企画プロデュース力とデジタルソリューションで多様な「世界」を繋ぐコミュニティプロデューススタジオ。コミュニティ運営のプロデュースとDXを掛け合わせ、日本の産業の成長を加速させる。