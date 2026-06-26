【経営者・人事責任者向け】「採れたのに辞める」をどう防ぐ？ 今後の採用を語るミートアップをIVS2026 サイドイベントとして7月1日(水)に京都で開催決定！

株式会社PRIZMA

株式会社PRIZMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉本 昂輝）は、京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」のオフィシャルサイドイベントとして、2026年7月1日（水）に「【経営者・人事責任者向け】「採れたのに辞める」をどう防ぐ？今後の採用を語るミートアップ」を開催いたします。

本イベントは、スタートアップの経営層や人事責任者を対象に、採用ミスマッチや早期離職に関するリアルな課題を、お酒を交えながらカジュアルに語り合う少人数のイベントです。

【開催背景・目的】

イベント詳細はこちら :https://4s.link/ja/505070b9-3471-4a88-8744-63b49e13b268

「面接ではすごく良かったのに、入社したらすぐ辞めてしまった...」

「自社にカルチャーフィットする人材の見極め方がわからない...」

このような早期離職や採用ミスマッチは、多くのスタートアップや成長企業にとって組織拡大の最大のボトルネックとなっています。さらに近年、求職者が就活や転職活動のあらゆるプロセスにおいて生成AIを活用することが当たり前となり、面接対策や回答の洗練度が高まった結果、面接官が候補者の表面的な「建前」を見抜き、リアルな「本音」を捉えることはますます難しくなっています。

当社は、面接では見抜けない候補者の「建前」を突破し、リアルな「本音」を可視化する次世代HR適性検査『Altego Fit（アルテゴ フィット）』を開発する中で、多くの人事・経営者が共通の悩みを抱えていることを実感しています。そこで、同じ悩みを持つ皆様と「リアルな失敗談」や「本音」を肴に、明日からの打ち手につながるヒントを探る場として、本イベントを企画いたしました。

【イベントの特徴】

【開催概要】

- 少人数限定のフラットな対話空間：定員15名規模のひらけた居酒屋での開催です。堅いセミナーや企画は行わず、トークテーマを決めたフリー歓談を中心としたフラットな情報交換の場をご用意しています。- 採用の「リアル」を共有：数千人規模が集い、名刺交換を行うIVS本会場では難しい、同じ課題意識を持った方同士で座ってゆっくりとお酒を飲みながら、普段はなかなか話せない採用の悩みをざっくばらんに語り合えます。

【経営者・人事責任者向け】「採れたのに辞める」をどう防ぐ？今後の採用を語るミートアップ

日時：2026年7月1日（火） 19:00～

会場：いも松 木屋町店（京都府京都市中京区東木屋町通三条下ル材木町183 第六観光ビル B1F）

定員：15名限定

参加費：4,000円

持ち物：名刺 ／ IVS2026のチケット（※ご参加にはIVS PASS等のチケットが必要です）

申込方法：公式イベントページ(https://4s.link/en/505070b9-3471-4a88-8744-63b49e13b268)よりお申し込みください 。

■タイムテーブル（予定）

19:00 乾杯・オープニング（趣旨説明）

19:10 トークテーマに基づくフリー歓談・情報交換

21:00 終了・解散

※カジュアルなミートアップのため、進行は当日の盛り上がりに応じて柔軟に変更いたします。

＼こんな方におすすめ／

【自社サービスのご紹介：次世代AI適性検査『Altego Fit』】 「読む」適性検査から、「本音と話せる」AI複製人格へ

- スタートアップの経営層、起業家、事業責任者の方- 人事責任者、採用担当、組織開発に関わる方- 「自社にフィットする人材の見極め方がわからない」「早期離職を防ぎたい」とお悩みの方

PRIZMAが独自開発した『Altego Fit』は、求職者のアンケート回答から「対話可能なAI複製人格」を生成し、企業の採用担当者が実際の面接前に何度でも対話できる次世代のHR適性検査サービスです。従来の適性検査では見抜けない、候補者の「本音と建前の乖離」などの泥臭い非合理性まで再現し、入社後のミスマッチリスクを構造的に予測します。イベント内でも、採用課題解決の一助として話題提供させていただきます。

【会社概要・お問い合わせ】

- 会社名：株式会社PRIZMA- 代表者：代表取締役社長 杉本 昂輝- 所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 渋谷今井ビル4F- 公式サイト：https://www.prizma-link.com/- イベント担当：宮本