ＮＸタイロジスティクス、ＪＲ貨物のタイ―ラオス間クロスボーダー鉄道試験輸送に参画

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、ＮＸタイロジスティクス株式会社（社長：田辺真人 以下、ＮＸタイロジ）は、日本貨物鉄道株式会社（社長：犬飼新 以下、ＪＲ貨物）が実施するタイ―ラオス間のクロスボーダー鉄道試験輸送に参画し、6月16日（火）にタイ・チョンブリ駅で出発式を行いました。

（出発式の様子）

■背景

東南アジアでは、製造業の集積拡大や周辺国との物流活発化を背景に、安定的かつ効率的な国際輸送網の整備が進められています。中でもタイは、東南アジア有数の製造拠点として広域物流ネットワークの中核を担っており、工業地帯、港湾、国境を結ぶ交通インフラの充実が図られています。近年は、複線化や路線延伸、貨物駅整備など鉄道インフラへの投資も加速しており、環境負荷の低減や輸送手段の多様化に資する輸送モードとして、貨物鉄道輸送への期待が高まっています。

一方で、タイにおける貨物鉄道輸送は、利用手続きや運用ルールが複雑で、荷主にとって使いやすい輸送手段としてはまだ十分に浸透していないのが現状です。特に日系企業にとっては、実務面でのハードルが高く、実運用を通じた検証とサービス化に向けた取り組みが重要となっています。

こうした中、ＮＸタイロジは、ＪＲ貨物が進める東南アジアでの貨物鉄道輸送事業の検討に協力するため、今回の試験輸送に参画しました。

■実証の概要

今回ＪＲ貨物が実施したタイ―ラオス間の貨物鉄道輸送の試験輸送においては、タイ国鉄（SRT）の定期貨物列車を活用し、ＮＸグループの自社コンテナ1基を含む日系フォワーダー３社が手配したコンテナを用いて、タイ・チョンブリ駅からラオス・タナレーン・ドライポート駅までの往復輸送が行われました。ＮＸグループのコンテナには、データロガー*を搭載したスチールパレット16枚を積載し、輸送中の振動などのデータ取得も行いました。

【ＮＸグループのコンテナにおける輸送】

- 実施区間：タイ・チョンブリ駅―ラオス・タナレーン・ドライポート駅- 輸送距離：約650km- 輸送内容：自社コンテナを使用した往復試験輸送- 積載貨物：データロガーを搭載したスチールパレット16枚- 主な検証項目：通関、輸送品質、振動、リードタイム、輸送コスト、鉄道関連書類、運用スキーム

ＮＸグループは、今後もお客様のニーズに応え、高品質な物流サービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

*：温度、湿度、電圧、圧力、衝撃などのさまざまな環境データや物理量を、センサーを通じて自動で計測し、一定期間にわたって連続記録・保存する電子計測機器

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。