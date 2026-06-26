夏だから『RED STONE』！第3の位相征服者、「ヌケロン」が遂に登場！

L&K Co., LTD.

-『RED STONE』史上初となる海の怪獣、「大海をかき回すヌケロン」の登場！

-新規「非規格装備」の獲得により、冒険家の装備の選択肢がさらに拡大！

-「ステータス情報ウィンドウ改変」、「タロースレプリカントのダメージ集計機能追加」、「レイドUIおよびボスギミック改変」など、多彩なシステム改善を実施！

-「黄金モンスターを捕まえろ！」および今回のアップデートのプレイを積極支援する様々なイベントをお見逃しなく！

MMORPG『RED STONE』の開発元である「L&K Co., Ltd.」の日本法人「L&K JAPAN」(代表取締役社長：南澤元、以下「L&K」)は、2026年6月25日(木)に、『RED STONE』の最上位コンテンツである「位相征服者」の新規ボス「大海をかき回すヌケロン」の追加を筆頭とする夏の大型アップデートを実装いたしました。

今回のアップデートは、いわゆる「大型」という表現にふさわしい大量のボリュームで構成されています。アップデートの主な内容は以下の通りとなります。

新規位相征服者、「ヌケロン」

アップデートのメインとなる新規位相征服者「ヌケロン」は、昨年末に実装された位相征服者「深い静寂のエルシュカ」に次ぐ3番目のボスとなります。

異界の海で君臨していた大洋の神龍が突然、アウグスタ半島の西側、「クリペの墓」に現れました。大陸の大災害そのもの、神獣「ヌケロン」を退治するため、冒険家協会が皆様に助けを求めています。「ヌケロン」には明確な目的意識や勢力はありません。そして知性を備えた存在でもないため、神獣に近い存在とされています。しかし、次元移動および次元分割という、位相征服者特有の能力に加え、圧倒的な巨体を兼ね備えていることから、位相征服者として分類されています。さらに、RED STONEの影響を受けた場合、どれほど強力な存在へ変貌するのか予測できませんので、冒険家協会は「ヌケロン」を討伐対象に指定しています。

1250レベルの冒険家、最大4人までパーティーを組んで挑むことができる「ヌケロン」は、巨体そのものが脅威となる物理攻撃のほか、「ライトニングパイルドライブ」など、広範囲の電撃攻撃および「気絶効果」を与えるスキル攻撃を多数保有しています。「ヌケロン」の退治に成功すると獲得できる報酬は、挑戦難易度にふさわしいものとなっています。1500レベル以上の指輪「サンダーポイズン」は、「ヌケロン」が残した雷の力を蓄積した指輪で、敵に与える電撃攻撃がまるで毒のように敵に潜り込み、致命的なダメージを与える強力なアイテムです。「サンダーポイズン」のほか、775～1250ULT装備も手に入れることが可能です。

新規「非規格装備」の追加

今回のアップデートで、新しい「非規格装備」も追加されました。「非規格装備」は、装備のオプションが「未確認」の状態で登場するアイテムで、「鑑定」を通じてオプションの詳細がランダムで決定される仕組みです。「鑑定」の段階で「ノーマル」から「DX」、「ULT」までの3等級に分類され、また新しく追加される「非規格財貨」を使用することで等級を上昇させたり、オプションを変更したりすることができます。もちろん分解も可能です。

「ステータス情報ウィンドウ」の改変

キャラクターの様々な能力値が一目瞭然に整理できるように「ステータス情報ウィンド」が改変されました。「基本」、「攻撃」、「防御」などの能力値をカテゴリに分類・表示されるほか、能力値の並び順を冒険家が直接変更することが可能です。また、物理/魔法、PvPなどセッティングの目的に合わせて、望み通りに情報を選択・確認できる「プリセット」機能も追加されました。

その他にも、「栄誉の祭典」の演舞場にある「タロスレプリカント」に「ダメージ集計機能」が搭載されました。これを通じてDPS、合計ダメージ、戦闘時間などをリアルタイムで確認できます。

レイドコンテンツに関する様々な機能をより分かりやすく確認できるようUIが改善されました。レイドボスの面々、要求される冒険家のレベルおよび人数、クリア時の報酬など、すべての情報を1つのウィンドウで確認できるようになりました。

今回のアップデート実施を記念して、2026年6月25日(木)から7月23日(木)までの期間、様々なイベントを開催いたしました。

「黄金モンスターを捕まえろ！」イベント

イベント期間中、キャラクターがモンスターを討伐すると、一定の確率で冒険に役立つ便利なアイテムに交換できる「黄金コイン」を入手することができます。また「黄金レビットのオーラをまとったモンスター」が一定の確率で登場します。黄金レビットのオーラをまとったモンスターを討伐する場合、「黄金コイン」がドロップします。集まった黄金コインを使って「解放オプション変換器[E]」、「レプリカ封印解放道具箱[E]」、「ULTスロット再錬成道具箱」などの貴重なアイテムを獲得しましょう！

プレイ支援イベント等

今回のアップデートのコンテンツとシステムを存分に楽しみながら、冒険に役立つ貴重なアイテムの報酬をもらうチャンスもお見逃しなく！イベント期間中、「非規格装備」の鑑定、位相征服者「ヌケロン」の討伐クリア、「協会討伐」クリア、「ギルドデイリー任務」などをプレイした冒険家様に抽選で様々なゲームアイテムをプレゼントします。また、『RED STONE』公式Xにポストされた「思い出の一場面投票イベント」ポストと共に、引用リポストでコメントを書いていただいたお客様を対象に、抽選で「ボーナスSP 3,000」をプレゼントします。

このほか、イベント期間中に開催される4回の「ホットタイム」イベントと「購入者限定抽選キャンペーン」など、暑い夏の日々を『RED STONE』三昧で過ごせるたくさんのイベントが用意されていますので、この機会にぜひ『RED STONE』をお楽しみください。