累計16万部突破の大人気シリーズ第3弾『昼12時のお弁当研究所』が第13回 料理レシピ本大賞＜料理部門＞一次選考を通過いたしました！

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社が2025年5月15日に刊行した『昼12時のお弁当研究所』が、第13回 料理レシピ本大賞＜料理部門＞の一次選考を通過いたしました。大賞は2026年9月頃に発表される予定です。

累計16万部突破！ 『研究所』シリーズとは

メディアにも出演多数の料理研究家・小田真規子さんによる、オリジナルレシピ×料理をより美味しくする実験×人気漫画家（スケラッコさん）によるマンガが組み合わさった新感覚レシピ本シリーズ。シリーズ第1弾『23時のおつまみ研究所』は第11回料理レシピ本大賞＜料理部門＞、第2弾の『午前7時の朝ごはん研究所』も第12回料理レシピ本大賞＜料理部門＞にて2連続入賞と大変ご好評をいただいております。

今回一次選考を通過した第3弾のテーマは「お弁当」！

「昨日と異なるおかずにしなければ」「彩りよくつめなければ」……その他にも栄養バランス、衛生面などお弁当作りはどうしても"がんばる"イメージが強い傾向にあります。

そんな日々のお弁当作りを「がんばる」から「楽しむ」に変えられるよう、本書では準備をより簡単に、そしてフタを開けたとき「おいしそう！」と思えるレシピを徹底研究いたしました。

内容紹介

【お弁当は「福笑い」に見立てるとうまくいく！】

「輪郭」はごはん、「目」はおかず、「口」は野菜など５つの要素で「顔」をつくるイメージで詰めると栄養バランス、彩りも整って、開けたとき「おいしそう！」なお弁当になります。

【料理が苦手でも、忙しくても美味しく作れるうれしいレシピ】

再現性の高いレシピと調理知識で、料理に苦手意識があっても時間がなくてもおいしく作れるレシピを多数掲載！

◎掲載レシピ（一部）

・肉焼きおにぎり弁当

・ガパオライス弁当

・半熟オムライス弁当

・キーマカレー弁当



メインのおかず

・鶏塩つくね

・チキンナゲット

・鶏みそ野菜炒め

・一口ソーセージ

・チーズマヨハンバーグ

・塩魚の西京焼き

・塩魚のカレー竜田揚げ

・塩魚のカリカリパン粉焼き ……

【比較検証で徹底研究！実験レシピ】

お弁当の「困った」を解決すべく、著者の小田さんが実際に徹底検証！

●弁当箱の素材、具材が寄りにくいのはどれ？（プラスチック？アルミ？）

●冷めてもやわらかい魚の焼き方はどれ？

●卵焼き、どの甘じょっぱさがベスト？ ……

その他、１週間の献立イメージや、これからの暑い季節に重要な衛生面での注意など、初心者でもこの一冊でお弁当ライフを気軽に始めることができます！

＜本作のレシピ動画も公開中！＞

本作に掲載している「豚ひき肉でできる3つのアレンジレシピ」を解説しております。

・レンジでじゅわっと ひとくちソーセージ

・ヘタを切ってつめるだけ！ ピーマンの種ごと肉づめ

・レンジでチンしただけ！ キーマカレー弁当

https://www.youtube.com/shorts/KKxG8A2YOXM

著者プロフィール

小田真規子（おだ・まきこ）

料理研究家。栄養士。スタジオナッツ代表。女子栄養大学短期大学部卒業後、香川調理製菓専門学校で製菓を学ぶ。1998年に独立し、スタジオナッツを設立。料理・生活雑誌にオリジナルレシピを発表する他、レシピ本の出版、企業への料理提案やアドバイス、レシピや商品の開発などに携わる。広告・宣伝用撮影現場のフードコーディ―ネートやディレクションの実績も多数。

書籍情報

タイトル：『昼12時のお弁当研究所』

著：小田真規子／絵・漫画：スケラッコ

定価：1,650円（10％税込）

発売：2025年5月

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008504.html

Amazon＞＞ https://amzn.to/4k6HItR