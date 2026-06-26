【アモーヴァ・アセット】Tracers“ゴールドプラス”シリーズ第4弾！「Tracers TOPIXゴールドプラス」の設定について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下、「アモーヴァ・アセット」）は、日本株式および金を主要投資対象とする追加型投信「Tracers TOPIXゴールドプラス(https://www.amova-am.com/sp/tracers/topixgold)」を2026年7月30日に設定し、運用を開始する予定です。

本ファンドは、先物取引を活用することで株式と金にそれぞれ純資産総額の100%相当額を投資し、合計200%相当額の投資ができる、ゴールドプラスシリーズの第4弾にあたります。第1弾ではS&P500指数、第2弾ではNASDAQ100指数、第3弾ではMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス[1]への連動をめざしてきた株式部分が、今回はシリーズ初となる「日本株式」となり、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」に連動する投資成果を目指します。

[1] 各指数はいずれも円換算ベース

商品名：「Tracers TOPIXゴールドプラス」

商品分類：追加型投信／内外／資産複合

設定日：2026年7月30日（木）

当初申込期間：2026年7月13日（月）～7月29日（水）

取扱会社:株式会社SBI証券*、マネックス証券株式会社*、楽天証券株式会社*

*取扱開始日：2026年7月13日（月）

当ファンドは、アモーヴァ・アセットの「Tracers」の新ファンドです。Tracersは、「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、ネット専用の低コスト・ノーロードファンドシリーズです。

当ファンドの詳細については、以下からご確認いただけます。

- 「Tracers TOPIXゴールドプラス(https://www.amova-am.com/sp/tracers/topixgold)」について（特設サイト）- 「運用におけるポイントや期待される投資効果などについて(https://www.amova-am.com/files/lists/news/2026/news0626_01.pdf)」（レポート）

以上

「Tracers TOPIXゴールドプラス」について

ファンドの目的・特色について(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=645172#page=3)

投資のリスクについて(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=645172#page=7)

ファンドの費用について(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=645172#page=12)

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様に「Tracers TOPIXゴールドプラス」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。- 当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。- 取扱販売会社については、2026年6月26日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会