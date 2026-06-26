AI時代の「自由研究」は、答えのない問いへの熱狂から！受験も勉強も教えない「探究学舎」が、子どもの知的好奇心を爆発させる『夏の3大探究 2026』を7月より開催！

株式会社探究学舎

興味開発型の学び舎「探究学舎」（運営：株式会社探究学舎、本社：東京都三鷹市）は、2026年7月11日より、子どもたちの知的好奇心に火をつける夏期特別企画『夏の3大探究 2026』を開催いたします。

生成AIの普及により、宿題や自由研究の「答え」が簡単に手に入るようになった現代。これからの時代に求められるのは、知識の暗記ではなく「自ら問いを立てる力」です。本企画では、「自由研究に何をやらせればいいか分からない」という保護者の悩みに応え、子どもたちが「義務」ではなく「エンタメ」として学びに熱狂し、自発的に探究を始めたくなる感動体験を、リアルとオンラインの3つのコースで提供します。

親の悩み「自由研究」を、子どもの「もっと知りたい！」に変える

「夏休みの宿題をやらせるのが大変」「自由研究のテーマが決まらない」というのは、多くのご家庭の夏の共通の悩みです。探究学舎の『夏の3大探究 2026』は、大人が教え込むのではなく、子どもたちの「なぜ？」「続きが気になる！」という心を動かす体験を設計。驚きから生まれた疑問がそのまま子ども自身のオリジナルな自由研究のテーマとなり、夏休みが終わった後も続く主体的で深い学びへとつながります。

参加スタイルで選べる、3つの「好奇心に火をつける」コース

１. はじめての探究におすすめ「探究イベント」（東京・後楽園/渋谷）

まずは気軽に体験してみたい方へ。60分で探究学舎の世界を味わえる特別実験教室です。

テーマ：－196℃の液体窒素で解き明かせ!! 超低温と分子のふしぎな世界

特徴：ただの実験で終わらせず、目に見えない世界の仕組みに迫ります。

限定特典：ご自宅での自由研究を強力にサポートする「探究学舎式 ︎自由研究のススメ」を参加者全員にプレゼント。

２. おうちで好奇心を育む「探究プログラム」（オンライン）

週1回×全6回の授業を通して、全国の仲間と一緒に自宅からじっくり深めるコースです。

テーマ：「元素編」「戦国英雄編」「算数発明編」の大人気3テーマ

特徴：一方的な視聴ではなく、自宅にある材料で実験したり、武将の立場で決断を下したりと、手を動かし頭をフル回転させる双方向型のオンライン授業です。

３. この夏、最高の学びを「探究スペシャル」（東京・三鷹/渋谷）

2日間連続、90分×全6章の濃密な時間でひとつのテーマに、とことん没入する探究学舎の夏の目玉企画です。

テーマ：「宇宙」「人体医療」「経済金融」「建築」「アート」など、全15テーマ

特徴：驚きと感動の連続で、受講前と受講後では「世界の見え方」が劇的に変わる、一生モノの知的な原体験をお届けします。

このプログラムに込めた想い

『自由研究、今年はどうしよう……』。毎年夏が近づくと、多くのご家庭から聞こえてくる悩みです。さらに今は、生成AIに聞けば数秒で立派なレポートの構成が完成してしまう時代。だからこそ、私たち探究学舎は『圧倒的なリアルな体験』と『心が震えるほどの驚き』にこだわっています。

子どもたちが目を輝かせて前のめりになり、『なんで？』『もっと知りたい！』と声を上げる。その熱狂の瞬間にこそ、AIには決して生み出せない『自分だけの問い（自由研究の種）』が生まれます。勉強を教え込むのではなく、好奇心に火をつける。この夏、探究学舎でしか味わえない『学びのエンターテインメント』を、ぜひ多くの子どもたちに体験してほしいと願っています。

報道関係者の皆様へ：本企画の公開（ご取材）について

7月11日（土）より、三鷹教室・渋谷教室にて「探究スペシャル」が開幕いたします。当日は、子どもたちが身を乗り出して「なぜ？」を考え、知的に熱狂する様子をカメラに収めていただけます。夏休みの教育特集や宿題・自由研究をテーマにした企画等の素材として、ぜひご活用ください。

メディア取材・推奨日（「探究スペシャル」開幕初日）：

2026年7月11日（土）・12日（日）10:00～16:00 ※特に7月12日（2日目）の方が熱狂が大きいです

授業テーマ：戦国英雄編

対象教室： 探究学舎 三鷹（東京都三鷹市）

密着取材や、オンライン授業の画面収録、別日程でのご取材、保護者様へのインタビュー等をご希望の場合も、柔軟に調整・対応させていただきます。末尾の問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

■ 『夏の3大探究 2026』開催概要

１. 探究イベント（リアル対面型）

日程：

【後楽園校】7/18(土), 19(日), 25(土), 26(日)

【渋谷校】7/20(祝月), 27(月), 28(火), 29(水)

対象： 小学生（親子受講）

費用： \5,000 / お子様1名

詳細：https://form.tanqgakusha.jp/@202607tanq-event?_field_40=pr

２. 探究プログラム（オンライン）

日程： 7/16(木)～8/21(金) 期間中の毎週指定曜日（全6回）

対象： 小学生（※算数発明編は小2以上推奨）

費用： \15,000 / 1家庭

詳細：https://online.tanqgakusha.jp/summer2607-8/pr

３. 探究スペシャル（リアル対面型）

日程： 7/11(土)～8/30(日)の期間中、各2日間開催（10:00～16:00）

場所： 探究学舎 三鷹教室 / 渋谷教室

対象： 小学1年生～中学3年生（※テーマにより一部異なる）

費用： \39,600 / お子様1名

詳細：https://tanqgakusha.jp/join/special/

■ 会社概要

社名： 株式会社探究学舎

所在地： 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2F（※三鷹教室）

事業内容： 子どもの知的好奇心に火をつける興味開発型スクールの運営

公式サイト： https://tanqgakusha.jp/