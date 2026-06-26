【本日発売】「僕がモンスター」(著：池 玲文)が表紙で登場！ ビーボーイゴールド8月号は6月26日発売！

株式会社リブレ

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、池 玲文先生が表紙の雑誌「ビーボーイゴールド2026年8月号」を6月26日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/magazine/234969

ビーボーイゴールド 2025年8月号

池 玲文先生「僕がモンスター」が表紙で登場!! さらに、『最低の攻』特集読み切り7本掲載！

超豪華ラインナップでお届けします♪

BE・BOY GOLD 2026年8月号本日発売です！！

表紙：池 玲文

発売日：2026/6/26

定価 ：1100円（税込）

レーベル：BE・BOY GOLD

発売：リブレ

◆ラインナップ

ためこう、いとうぎりこ 原作／岩本 薫、ながべ、うにやま、池 玲文、直野儚羅、新田祐克、外岡もったす、春牛 原作／栗山 青、参号ミツル、絶蝶、鳥海よう子 原作／岩本 薫、山田ノノノ、大盛、川唯東子、寿たらこ、ととふみ、加森キキ、木山はる、雲田はるこ、八千代ハル、宝井さき 原作／水壬楓子、まちば、ウノハナ

◆収録内容

ためこう先生「ララの結婚」

屋敷に新たな主が入る。元の主の痕跡を憂うのは――

ララの結婚最終章開幕。

いとうぎりこ先生 原作／岩本 薫先生「魔王を継ぐもの ～三千執愛～」

「魔王」企画、プロローグ編にて、ついに始動!!

ながべ先生「TABLE」

詐欺師のキツネ×食べられたいオオカミ

正反対の二人。だけど一緒に過ごすうちに距離は近づき――。

うにやま先生「きみのかわいいネコにして」

孤独なデカ男×健気なチャラ男

無味無色な日常を乱すのは、隣の部屋から聞こえる声とこいつだけ――。

池 玲文先生「僕がモンスター」

狂愛執着攻×慈愛ピュア受

ひとつ屋根の下ラブサスペンス!!

直野儚羅先生「ボクの旦那様」

大人気シリーズ！ 獣人たちの恋模様

しあわせユニ家族に、またまた事件の予感…？

新田祐克先生「シークレット・チャンバー」

「春抱き」復活・前編31ページ!! 岩城と香藤の秘密の部屋へようこそ!!

外岡もったす先生「裏切り者のラブソング」

ウィル編、決着！ 本当の目的とは…!?

春牛先生 原作／栗山 青先生「白鷺孤飛」

皇子×白鷺の精霊 中華ファンタジーBL

絶望の淵、蓮雨の前に現れたのは――！

参号ミツル先生「忌神と生贄」

異形の当主×強気な生贄受

”神と生贄”の関係が崩れはじめた二人は…

絶蝶先生「不祥事だけはやめてくれ！」

激重執着攻×鈍感ツンデレ受

2人の旅行先は渚の地元で…!?

鳥海よう子先生 原作／岩本 薫先生「艶情」

〈イヴ〉の気配を峻仁から感じとったアーサーは？

山田ノノノ先生「だって可哀そうなキミが一番可愛いから」

『最低の攻特集』スクールカースト最上位の智也に忍び寄る、激重執着心。

大盛先生「胸ぐら掴んでキス」

『最低の攻特集』同棲を約束していたはずの男に逃げられて――!?

川唯東子先生「蜜蜂とMr.シャーロック」

『最低の攻特集』拝金主義の便利屋×新人ポンコツ探偵

二人のもとに舞い込んだ依頼とは…？

寿たらこ先生「隣の駄目な男」

『最低の攻特集』顔も人格も最高のメンヘラ製造機

ととふみ先生「愛、don't rules」

『最低の攻特集』年上マネージャーに〇〇〇強要!?

暴君すぎるアイドル攻爆誕

加森キキ先生「純情案件。」

『最低の攻特集』超真面目弁護士なのに、恋人はヒモニート!?

木山はる先生「それじゃあ今日は帰さない それじゃあこれから何をする？番外編」

『最低の攻特集』テレビマンはワンナイトがお得意で…？

雲田はるこ先生「青の睛の竜の姫」

うれしくて、あったかくて、安心する腕の中。

眠りから覚ますように”試練”はやってきて……。

八千代ハル先生「氷の公子の閨教育係」

訳アリイケメン公子×経験ゼロの転生美少年

宝井さき先生 原作／水壬楓子先生「千年奇譚」

力を失った神龍×孤独な皇太子の運命の恋！

まちば先生「なぁ俺たち付き合っちゃう？」

元・やる気なし攻（奮闘中！）×ツンデレ美人受

一条の本心は…？

ウノハナ先生「野良猫にチート」

無気力探偵×元極道助手の腐れ縁バディの

恋も事件もクライマックスに向けて、動き出す!!

6月発売コミックス発売情報

嫌って言えない木村先輩

著：でん蔵

2026年6月10日発売

定価: 911円（税込）

サラリーマンの木村は、お人好しで弱気な性格から会社でも苦労が絶えない日々を送っていた。

そんな自分に嫌気が差す中、ひょんなことから女装に出会い、コスプレを始める。

冴えない自分の変身願望を叶える女装にドハマりし、秘密の趣味を楽しむ木村…

しかし、会社でスマホを落としたことをきっかけに、エリート営業マン・結城に女装写真が見つかって!?

「木村さんて 女の子になる趣味があったんですね」

年下ドS後輩×不憫リーマンの背徳フェチBL

ピュア不審者×欲求不満フリーター

『オレにはキミしかいないんだ！』同時収録！

７月発売コミックス発売情報

税務職員の美酒 弐

著：新田 祐克

2026年7月9日発売

定価: 911円（税込）

許せないのは、あの男が兄上という美酒に口をつけたかもしれないという事――

ついに父から杜氏への道を許された栄治！ 念願の修行に励むため、酒匂川へと帰郷する。

彼が身を寄せたのは、思い人・清一の長屋だった。

美しい兄を崇拝する弟・清次は、二人の同居が許せず、

「汚れたお前が触れて、兄上が穢されるのが我慢ならない！」

と栄治に食ってかかる!! 激動の完結巻、加筆あり。

池 玲文先生の表紙イラスト図書カードが当たる愛読者プレゼント

アンケートに答えると下記豪華賞品が当たるビーボーイゴールド愛読者プレゼント実施中！

各先生への熱いメッセージお待ちしています。

１.表紙イラスト図書カード500円分 5名様

２.QUOカード1,000円分 10名様

＜応募のきまり＞

巻末アンケートハガキ、もしくはWEBアンケートにて１.～２.の賞品いずれかを選択いただき、ご応募ください。そのほかの方法で応募されても無効になりますのでご注意ください。

<〆切>

はがき：7月28日(火)消印有効

WEB：7月28日(火)23:59までに送信いただいたもの

※当選者発表は発送をもって代えさせていただきます。

※当選された賞品の転売は禁止させていただいております。

https://bit.ly/4fjHAYx

公式WEB＆SNS

●ビーボーイWEBページ

https://www.b-boy.jp/

●「ビーボーイ編集部」X（旧Twitter）アカウント

ビーボーイ編集部 @bboy_editor

https://x.com/bboy_editor

●「ビーボーイ編集部」instagramアカウント

ビーボーイ編集部 @bl_bboy_ig

https://www.instagram.com/bl_bboy_ig/

株式会社リブレとは

「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/