株式会社アシロ、イオン保険サービスと業務提携契約を締結 個人向け総合弁護士データベース『リーガルメイト』の提供を開始

株式会社アシロ

株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、イオン保険サービス株式会社（以下「イオン保険サービス」）を販売代理店とする業務提携契約を締結（以下本提携）し、2026年6月26日より、個人のお客様向けの総合弁護士データベース『リーガルメイト』の提供を開始することをお知らせします。

イオン保険サービス株式会社 株式会社アシロ 両社ロゴ

本サービスは、アシロが展開する総合弁護士データベース『ベンナビcrown』を、イオン保険サービスの販売チャネル専用のブランド名称として『リーガルメイト』に改めたうえで提供する専用サービスです。

■提携の背景

当社は、月間訪問ユーザー数が約500万人におよぶ国内最大級の弁護士相談ポータルサイト『ベンナビ』を10年以上にわたり運営し、多くのユーザーの皆様にご評価をいただいてまいりました。

こうしたなか、個人のお客様が迷わず専門性の高い弁護士に相談できる仕組みとして、より手軽にご利用いただける総合弁護士データベース『ベンナビcrown』の展開を開始しております。

本サービスは、万が一の法的トラブルに備え、迅速にプロの弁護士へアクセスできる環境を提供するものです。

本提携では、イオングループの総合金融事業を担うイオンフィナンシャルサービス株式会社の連結子会社であり、全国の個人のお客様と強固な接点を持つイオン保険サービスの強力な顧客基盤・販売チャネルを活用することで、これまでアシロ単独ではアプローチが難しかった層にも広く法務サポートを届けることが可能となります。

より多くの個人のお客様が日常の法的トラブルの不安から解放され、安心できる生活を送れる環境づくりを推進してまいります。

■業務提携の概要

本提携において、イオン保険サービスは『リーガルメイト』の販売代理店となり、同社グループのブランド力と顧客基盤を活用して、本サービスをご案内・販売いたします。

当社は『リーガルメイト』の提供元として、サービス内容や活用方法に関する情報提供、販売促進資料の整備等を行い、イオン保険サービスと連携して本サービスの販売体制の構築及び販売促進活動を進めてまいります。

■『リーガルメイト』の主な機能と特徴

『リーガルメイト』は、日常生活の中で発生した法律トラブルの分野ごとに、専門性の高い弁護士の情報を網羅した、個人のお客様向けの総合弁護士データベースサービスです。

・幅広い法律分野に対応

交通事故、離婚問題、遺産相続、労働問題、借金問題、IT・ネットトラブル、不倫慰謝料、刑事事件など、身近に起こりうる幅広い領域をカバー。

・専門性の高い弁護士情報を掲載

分野ごとに、専門性の高い弁護士の情報を網羅的に掲載。

・利用者主体の検索・選択

掲載弁護士の中から、利用者ご自身の希望に沿った弁護士を主体的に検索・選択できるシンプルな仕組み。

・弁護士への面談予約までサービス内で完結

気になる弁護士へ、サービス内で直接面談予約まで完結。

『リーガルメイト』（ベースサービス『ベンナビcrown』）の詳細は、以下をご覧ください。

https://bennavi-crown.com/

■今後の展望

本取り組みを通じて、個人のお客様が日常生活で法的トラブルに直面した際の不安や孤立から解放される環境づくりを支援してまいります。今後も司法アクセスへの心理的・経済的なハードルを下げ、社会基盤となりうる水準へのサービス深化に努めてまいります。

■株式会社アシロ 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 中山 博登

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

・資本金 ：611百万円（2025年10月末現在）

・設立 ： 2016年4月

・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む

・事業内容：

―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「リーガルメディア事業」

―リーガルメディアの周辺ニーズである転職、調査等の課題を解決する「リーガルアライアンス事業」

―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売及び法務関連業務を包括的にサポートするリーガルSaaS『LegalBase』等を提供する「リーガルプロテクト事業」

―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」

・サイトURL：https://asiro.co.jp

■イオン保険サービス株式会社 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 ⻆谷 修一

・所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

・資本金 ： 250百万円

・設立 ： 1990年1月

・従業員数： 約670名

・事業内容：

―生命保険募集業

―損害保険及び少額短期保険代理業

―クレジットカード業及びその業務の取次、事務代行業務

―銀行法に定める銀行代理業

・サイトURL： https://www.hokenmarket.net/