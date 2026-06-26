『ファーミングシミュレーター 25』消防・救助ミッションが登場する無料DLC「Emergency Pack」配信

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／PC（Steam/Epic Games Store/Windows）／Mac用ソフト『Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）』について、無料ダウンロードコンテンツ（DLC）「Emergency Pack」を、2026年6月25日（木）より配信開始したことをお知らせいたします。

「Emergency Pack」では、消防活動や救助任務、技術支援ミッションなど、緊急で対応が必要なこれまでにない要素が農業シミュレーションの世界に加わります。コンテンツ内容を紹介したトレーラーも公開しておりますのでご覧ください。

『ファーミングシミュレーター 25』無料DLC「Emergency Pack」トレーラー：

https://youtu.be/MF7cUF9OuPY(https://youtu.be/MF7cUF9OuPY)

〇地域の安全を守る緊急対応ミッション！ Schlingmann製消防車を収録

「Emergency Pack」では、プレイヤーに新たな役割が与えられます。農場周辺で発生する4種類のシナリオ、計10種類の緊急事態に対応し、地域社会の安全を守ることが求められます。専門装備を駆使して近隣住民を支援し、さまざまなトラブルの解決にあたりましょう。

ミッションには、火災の消火活動や事故車両からの救助活動、そして木の上から降りられなくなった猫の救出などが含まれます。燃え上がるパレットやコンテナ、ロールベール、農地の消火をはじめ、道路上の障害物除去や油漏れ現場の安全確保など、多彩な緊急対応を体験できます。

DLCには、ドイツの消防車メーカー・Schlingmannの車両を再現した「HLF20」と「TLF3000」の2台が収録されています。いずれの車両も緊急出動に対応した装備を備え、車外での放水はもちろん、車両内からも安全に消火活動を行えます。

専用の救助ツールも多数用意されているため、救助活動の幅が大きく広がります。マルチプレイでは消防車1台に最大9名まで搭乗可能で、大規模な救助作戦にも対応できます。

〇『Farming Simulator 25』とは

・アジアの稲作を追加した、完璧な農業体験。

舞台は広大でのびのびとした北米、池と川に挟まれた中央ヨーロッパに加え、今作では田んぼが広がる緑豊かな東アジアエリアが登場します。2種類の米、ホウレンソウなどが加わり、栽培できる作物は全部で25種類！ 飼育できる動物は、牛、羊、豚、鶏、馬に加え、今作よりバッファローとヤギも追加されました。新しく導入された生産チェーンや建設ミッションを駆使することで、ビジネスチャンスをさらに広げることもできます。

・実在する農機150社400種以上が登場！

日本企業のIseki、Kubotaをはじめ、Case IH、CLAAS、Fendt、John Deere、Massey Ferguson、New Holland、Valtraなど、世界を代表する農機メーカー150社以上から400以上の機械やアイテムが登場！ さらにリアルになった美しい風景を楽しみながら、様々な重機で農業を楽しむことができます。

・ひとりでも、みんなでも楽しめる。

オンラインでは最大6人でのプレイが可能です。栽培と収穫を繰り返しながら陣地を拡大し、個人農家として這い上がるか、あるいはフレンドと巨大な農場を築き上げるか。自身のプレイスタイルに合わせた自由度の高い農場経営をお楽しみいただけます。

■参考：GIANTS Softwareとは

GIANTS Softwareとは、2004年にスイスで設立された世界的なゲーム開発会社およびパブリッシャーとなり、代表作「ファーミングシミュレーター」シリーズで広く知られています。スイス（チューリッヒ）、ドイツ（エアランゲン）、アメリカ（シカゴ）、チェコ共和国（ブルノ）にオフィスを構え、国際的なチーム体制のもと、世界中のプレイヤーに向けてシミュレーションゲームの開発・販売を行っています。『Farming Simulator』シリーズや『Project Motor Racing』などを通じて、シミュレーションジャンルにおける存在感をさらに強化するとともに、世界各地のパートナーや業界とのネットワークを広げています。

公式サイト：giants-software.com(https://giants-software.com/)

【製品概要】

商品名：Farming Simulator 25（ファーミングシミュレーター 25）

対応機種：PlayStation(R)5／XBOX Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)／Mac

発売日：発売中（2024年11月12日（火）発売）

希望小売価格：

パッケージ版・デジタル版 5,980円（税込6,578円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル：大規模農業シミュレーション

プレイ人数：1人（オンライン時：2～6人）

メーカー：GIANTS Software

CERO：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C) 2026 GIANTS Software GmbH. All Rights Reserved.

公式サイト：https://farming-simulator-25.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

※セガはスイスのゲームパブリッシャー・GIANTS Software社と、日本国内およびアジア市場向け新作タイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、本作の製造・販売を担当いたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。