SAZO、ネイバーD2SFより出資を受け、グローバルな越境エージェンティック・コマースのインフラ構築を加速

株式会社SAZO

AI越境ECプラットフォーム「SAZO（サゾ）」（https://sazo.shop/）を運営する株式会社SAZO（本社：名古屋市昭和区、代表取締役：ギル マロ、以下SAZO）は、この度、韓国最大級のインターネットインフラを持つNaverグループ傘下のベンチャーキャピタル、ネイバーD2SF（NAVER D2SF）より出資を受けました。

出資の背景：市場の課題を素早く捉えてプロダクトを実現する若き起業家への支援

ネイバーD2SFは近年、グローバル市場へ果敢に挑戦する若世代の起業家への支援・投資に積極的に取り組んでいます。AIの普及で製品開発の参入障壁が下がるなか、市場の課題を素早く捉えグローバル製品として実現する若い起業家との協力機会を、一層広げていく方針です。

■ エージェンティックAIによる課題解決

全世界の消費者の59%が海外リテーラーからの購入経験を持つほど、越境ECの需要は急速に拡大しています。特にコンテンツやクリエイターIPへの関心が商品購入につながり、海外グッズ・ファッション・中古商品など、既存の流通網では入手しづらい商品への需要も増加。供給側でも、既存のeコマースセラーに加え、クリエイターやIP事業者がグローバル市場へ商品を販売しようとする需要が高まっています。

SAZOは、越境ECの過程で発生する情報の非対称性と複雑な購入手続きを、エージェンティックAIで解決します。海外商品は決済前まで最終的な配送費と関税を正確に把握しづらく、言語・通貨・通関規定も国ごとに異なるため、これらが購入転換を阻害する要因となってきました。

SAZOは配送費・関税・手数料を約95%の精度で予測し、AIエージェントが商品翻訳、諸費用を合算した現地価格の提示、決済、通関手続きまでを自動で処理することで、ユーザーがワンクリックで海外の商品を購入できるよう支援します。

これにより消費者は、国内ショッピングと同様の感覚で海外個人間取引（C2C）商品やロングテール商品を購入可能に。プラットフォームやセラーも、別途のシステム開発や海外在庫の負担なく販売地域を拡大できます。SAZOは国ごとのプラットフォームと物流・決済インフラを連結することで、消費者・販売者双方の越境参入障壁を引き下げています。

■ 事業成長とグローバル展開

2025年には、物流インフラを保有する日本郵政グループ傘下のベンチャーキャピタル・日本郵政キャピタルから戦略投資を誘致し、さらに高度化した越境ショッピング実現のための基盤を整備(※1)。

現在、SAZOは日本・韓国でサービスを展開し、2026年上半期で月間取引額が前期の約7倍に成長しました。日韓の複数のマーケットプレイス企業様と連携を実現しています(※2)。

今回の投資を受けて、今後はサービス提供国をさらに拡大し、グローバルな越境ECインフラへと成長させてまいります。

※1：「世界中の商品を1クリック購入」AI越境ECのSAZO、プレシリーズAで7.1億円調達 ～日本発グローバルAI・ECスタートアップ～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000138802.html

※2：AI越境ECのSAZO、 「メルカリ」と韓国市場での協業を開始（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000138802.html）；AI越境ECのSAZO、楽天市場との韓国市場向け販促活動における連携を開始（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000138802.html）

株式会社SAZOについて（https://about.sazo.shop/(https://about.sazo.shop/)）

SAZOは、AIを活用した越境ECプラットフォーム「SAZO」を開発・運営するスタートアップです。AIによる自動化で言語・通貨・配送・関税など越境ECの壁を取り除き、ユーザーが国内のECサイトと同じ感覚で海外の商品を購入できる簡単で安心なショッピング体験を実現しています。

日韓市場を中心に、北米、欧州、グローバル全域への拡大を加速させ、世界中の消費者が国境を超えてECサイトやフリマサイトなどのショッピングチャネルを自由に利用できる環境を構築してまいります。

会社名：株式会社SAZO

代表者：ギル マロ

設立日：2023年10月2日

本社所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai

東京支社：東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー10階

海外拠点：韓国（ソウル）

従業員数：60名

事業内容：AIを活用した越境ECプラットフォームの開発・運営



【採用情報】

SAZOでは新しいステージに向けて共に挑戦してくれる仲間を積極採用中です。

https://career.sazo.shop/

【事業連携・協業に関するお問い合わせ】

株式会社SAZO Bizdev（事業開発部）

Email: bizdev@sazo.shop

Tel: 050-3172-1515