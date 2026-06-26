株式会社ゲームエイト、経済産業省「コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）」流通プラットフォーム拡大支援に採択

株式会社ゲームエイト

株式会社ゲームエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢村 俊介）は、経済産業省が推進するコンテンツ産業支援メニュー「コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）」の「流通プラットフォーム拡大支援」において、当社が申請した「Game8 海外流通拡大事業」が採択されましたことをお知らせいたします。

日本のゲームをはじめとするコンテンツは、世界中で多くのファンに支持されています。経済産業省は、こうした日本発コンテンツのさらなる海外展開に向けて、海外売上を2033年までに20兆円とする目標を掲げ、コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）を推進しています。

このたび採択された「Game8 海外流通拡大事業」は、日本で生まれたゲームIPの魅力を世界のゲームユーザーへ届け、海外展開を後押しする取組です。当社は、国内最大級のゲーム攻略メディア「Game8（game8.jp）」と、北米を中心に月間1,000万人以上に利用される海外向け「英語版Game8（game8.co）」を運営しており、本事業では、英語版Game8を日本発ゲームIPの国際的な流通プラットフォームと位置付け、以下の取組を組み合わせて実施します。

- 日本のゲームタイトルを紹介する英語特集記事の発信- 海外向けプロモーション広告の展開- 他の流通プラットフォームとの相互送客

これにより、海外ゲームユーザーへのリーチと定着を拡大し、日本発ゲームIPの認知度向上と海外市場での新たな収益機会を創出することで、ゲームパブリッシャーの海外展開を支援します。

採択事業の概要

事業名：Game8 海外流通拡大事業

事業者名：株式会社ゲームエイト

申請分野：ゲーム

補助事業名：経済産業省 コンテンツ産業成長投資支援事業（IP360）／ 流通プラットフォーム拡大支援

参考：採択結果（経済産業省）：

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/2026/saitaku/list.html

※本採択結果は、上記の経済産業省のウェブサイトにて公表されています。

代表者コメント

代表取締役 沢村俊介

「このたびの採択を大変光栄に思います。当社は、国内最大級のゲーム攻略メディアで培った知見と、英語版Game8が持つ海外ユーザーへのリーチを活かし、日本発ゲームIPを世界へ届ける流通プラットフォームの拡大に取り組んでまいります。本事業を通じて、ゲームパブリッシャーの皆様の海外展開を後押しし、日本のコンテンツ産業の発展に貢献してまいります。」

会社概要

「ゲームをもっと楽しくする、ゲームを通じて"楽しい"を共有する」という理念の元、2014年に創業。ゲーム総合情報サイトとして国内トップクラスの月間最大5億PV、4,200万UUの実績を持ち、ゲーム総合情報サイト以外にもインフルエンサーを活用したIP事業、グループ会社を通じたエンタメ向け総合決済サービス事業の他、デジタルを通じてゲーム業界を活性化するための諸事業を展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58021/table/58_1_0a3bebb23bbe85440d4461569889c29d.jpg?v=202606260451 ]

本件に関するお問い合わせ先：sales@game8.co