株式会社AIメタバース、ドライバーテクノロジーズと共同開発したドライバー採用・教育支援サービスの提供を開始

株式会社AIメタバースAIとメタバース領域に特化し、設立約2年で従業員数100名規模へと急成長を遂げる技術者集団、株式会社AIメタバース（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤和奏、以下「AIメタバース」）は、AIメタバースと資本関係のある関係会社で、AIとDXを活用したドライバー業界のリソースプラットフォーム事業および運送業界の買収・承継事業を展開する株式会社ドライバーテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員CEO：川島康平、以下「ドライバーテクノロジーズ」）と共同で、運送会社・タクシー会社・送迎事業者向けのドライバー採用・教育支援サービス「ドライバーメタバース採用・教育パッケージ」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、メタバース空間を活用した「バーチャル職場見学」、AIヒューマノイドアバターによる「面接前説明・面接対策・面接後フォロー・接客ロールプレイング」、求職者の特性を可視化する「ドライバー適性診断AIテスト」を組み合わせた、ドライバー採用・教育領域向けのサービスです。サービスに関するお問い合わせはこちら：https://www.ai-metaverse.jp/

AIメタバースは、メタバース空間、AIヒューマノイドアバター、AI診断システムの企画・開発を担い、ドライバーテクノロジーズは、ドライバー業界のリソースプラットフォーム事業や運送業界の買収・事業承継事業を通じて得た業界知見、現場課題、採用・教育・定着に関する知見を提供します。ドライバーテクノロジーズはAIメタバースと資本関係を有する関係会社*であり、両社はこれまでの関係性を活かしながら、ドライバー業界における採用・教育のデジタル化を推進してまいります。*ドライバーテクノロジーズの親会社等を通じてAIメタバースに出資。

サービス提供開始の背景

物流・運送・タクシー・送迎業界では、慢性的なドライバー不足が大きな課題となっています。

一方で、求職者が入社前に仕事内容や職場環境を十分に理解できないまま応募・面接・入社に進むことで、面接不参加、内定辞退、入社後の早期離職につながるケースもあります。

特に未経験でドライバー職に応募する方にとっては、営業所の雰囲気、車両の様子、1日の仕事の流れ、接客対応、研修内容、実際の働き方を事前にイメージしづらいという課題があります。

企業側にとっても、求職者一人ひとりに対して会社説明、仕事内容の説明、面接前後のフォロー、入社前案内、入社後教育を行うには大きな工数がかかります。

また、運送業界では中小企業を中心に、採用力の強化、教育体制の標準化、後継者不足、現場業務のDX化など、経営面・組織面の課題も顕在化しています。

こうした課題に対し、AIメタバースとドライバーテクノロジーズは、メタバースとAIを活用することで、求職者が入社前に仕事内容や職場環境を分かりやすく理解でき、企業側も採用・教育業務を効率化できるサービスを共同で開発しました。

「ドライバーメタバース採用・教育パッケージ」について

「ドライバーメタバース採用・教育パッケージ」は、ドライバー採用・教育に必要な説明、体験、診断、トレーニングをオンライン上で提供する企業向けサービスです。

主な機能は以下の3つです。

1：バーチャル職場見学

2：AIヒューマノイドアバターによる面接前説明・面接対策・面接後フォロー・接客ロールプレイング

3：ドライバー適性診断AIテスト

企業は本サービスを活用することで、求職者に対して職場環境や仕事内容を分かりやすく伝えることができます。また、面接前後の説明や入社後の接客トレーニングをAIヒューマノイドアバターが支援することで、採用担当者や教育担当者の負担軽減にもつなげることができます。

1. バーチャル職場見学

バーチャル職場見学では、営業所、車庫、点呼場、休憩室、車両、研修スペースなどをメタバース空間上で再現します。

求職者は、スマートフォンやPCから職場の雰囲気を確認することができます。

通常の職場見学では、求職者が実際に営業所へ訪問する必要があります。そのため、遠方に住んでいる方や、在職中で時間を確保しづらい方にとっては、参加のハードルが高い場合があります。

バーチャル職場見学を活用することで、求職者は応募前、面接前、内定承諾前の段階で、職場環境や働くイメージを確認しやすくなります。

主な活用シーンは以下の通りです。

・応募前の会社説明

・面接前の職場環境説明

・内定承諾前の不安解消

・遠方求職者向けのオンライン職場見学

・家族と一緒に確認できる職場説明コンテンツ

・営業所ごとの雰囲気や設備の可視化

これにより、求職者の入社前不安を減らし、採用後のミスマッチ低減につなげます。

2. AIヒューマノイドアバターによる面接支援・入社後教育

AIヒューマノイドアバターは、人のような見た目や会話形式で、求職者や入社者に説明・案内・練習相手として対応するAIアバターです。

本サービスでは、AIヒューマノイドアバターが、求職者に対して面接前の会社説明、仕事内容の説明、面接対策、面接後のフォローを行います。

ドライバー採用では、求職者から多くの質問が寄せられます。たとえば、給与、勤務時間、休日、研修制度、免許取得支援、入社までの流れ、実際の仕事内容などです。

AIヒューマノイドアバターを活用することで、求職者は必要な情報をいつでも確認でき、企業側は説明品質を一定に保ちながら、採用担当者の対応工数を削減することができます。

主な活用シーンは以下の通りです。

・面接前の会社説明

・仕事内容や勤務条件の説明

・面接で聞かれやすい内容の事前案内

・求職者からのよくある質問への回答

・面接後の追加説明

・内定後から入社前までの案内

・入社前オンボーディング

入社後教育の領域では、タクシードライバーや送迎ドライバー向けに、AIヒューマノイドアバターを活用した接客・顧客対応のロールプレイング学習を提供します。

たとえば、以下のような場面を想定しています。

・乗客への挨拶

・目的地の確認

・車内での基本的な会話

・クレーム発生時の初期対応

・高齢者や観光客への対応

・忘れ物が発生した際の案内

・道順や料金に関する問い合わせ対応

・車内トラブル時の初期対応

実際の業務に入る前に、よくある接客場面をバーチャル空間上で練習することで、未経験者でも安心して業務を始めやすい環境づくりを支援します。

3. ドライバー適性診断AIテスト

ドライバー適性診断AIテストでは、求職者への質問や回答内容をもとに、ドライバー職への適性を分かりやすく可視化します。

ドライバー職には、運転技術だけでなく、安全意識、ルールを守る力、接客力、勤務を継続する力、ストレスへの対応力など、さまざまな適性が求められます。

本サービスでは、以下のような項目を診断します。

・安全運転への意識

・交通ルールや社内ルールを守る意識

・接客や顧客対応への向き不向き

・一人で行う仕事への適性

・勤務時間や働き方への適応度

・ストレスがかかる場面での対応傾向

・タクシー、配送、送迎など職種ごとの適性

・早期離職リスクの予兆

診断結果は、求職者にとっては自分に合う働き方を考える材料になります。企業にとっては、面接時に確認すべきポイントや、入社後の教育方針を考えるための参考情報になります。

これにより、求職者と企業の双方が、入社前に相互理解を深めやすくなり、採用後のミスマッチ低減を支援します。

導入企業に提供する価値

本サービスにより、運送会社・タクシー会社・送迎事業者は、求職者に対して仕事内容や職場環境をより分かりやすく伝えることができます。

また、採用担当者が毎回行っている会社説明や面接前後のフォローをAIヒューマノイドアバターが支援することで、採用業務の効率化も期待できます。

主な提供価値は以下の通りです。

・求職者の仕事内容理解を促進

・職場環境を事前に可視化

・面接前の不安を軽減

・面接参加率の向上を支援

・内定辞退の防止を支援

・入社後ギャップの低減を支援

・早期離職の低減を支援

・採用担当者の説明工数を削減

・入社後教育の質を標準化

・未経験者向けの接客・顧客対応教育を支援

提供対象

本サービスは、以下のような企業を対象に提供します。

・運送会社

・タクシー会社

・ハイヤー会社

・送迎事業者

・バス会社

・物流会社

・ドライバー採用を強化したい企業

・未経験者採用を強化したい企業

・採用後の定着率向上に取り組む企業

・営業所や車両などの職場環境を分かりやすく伝えたい企業

・採用・教育業務のDXを進めたい企業

企業ごとの採用課題や教育課題に応じて、バーチャル職場見学、AIヒューマノイドアバター、ドライバー適性診断AIテストを組み合わせて提供します。

サービス資料請求・導入相談はこちら：https://www.ai-metaverse.jp/(https://www.ai-metaverse.jp/)

両社の役割

AIメタバースは、メタバース空間、AIヒューマノイドアバター、AI診断システムの企画・開発・運用を担当します。

ドライバーテクノロジーズは、ドライバー業界におけるリソースプラットフォーム事業、運送業界の買収・事業承継事業を通じて得た業界知見、現場課題、採用・教育・定着に関するノウハウ、導入企業への活用支援を担当します。

また、ドライバーテクノロジーズはAIメタバース株主の一社として、事業面でも連携を進めています。

両社は共同で、運送会社・タクシー会社・送迎事業者等に対して本サービスを提供し、ドライバー採用・教育領域におけるメタバース・AI活用の普及を目指します。

今後の展望

AIメタバースとドライバーテクノロジーズは、本サービスの共同提供を通じて、ドライバー業界における採用・教育のデジタル化を推進してまいります。

今後は、企業ごとの営業所や車両を反映したバーチャル職場見学、求人ごとのAIヒューマノイドアバターによる説明、面接対策コンテンツ、内定後フォロー、入社後の接客・顧客対応ロールプレイング、適性診断AIテストを組み合わせ、ドライバー採用・教育の現場で実際に活用されるサービスとして展開を進めてまいります。

また、ドライバーテクノロジーズが展開するドライバー業界のリソースプラットフォーム事業や、運送業界の買収・事業承継事業との連携を通じて、採用・教育だけでなく、事業運営、組織づくり、後継者不足といった業界全体の課題解決にもつなげていくことを目指します。

将来的には、物流・運送・タクシー領域に限らず、現場職・専門職・サービス職など、入社前の業務理解や職場理解が重要な領域にも展開していくことを検討しています。

AIメタバースは、今後もメタバースとAIを活用し、企業と求職者の情報格差を減らし、採用・教育の現場で実際に役立つサービスの開発・提供に取り組んでまいります。

各社コメント

株式会社AIメタバース 代表取締役 佐藤和奏

「ドライバー採用では、求職者が入社前に職場環境や仕事内容をどれだけ具体的に理解できるかが重要です。メタバースを活用することで、実際に現地へ行かなくても職場の雰囲気を確認でき、AIヒューマノイドアバターを活用することで、面接前後の説明や入社後の接客練習も行いやすくなります。今回、ドライバー業界のDXに取り組むドライバーテクノロジーズ社と共同で本サービスを開発し、提供を開始できることを大変意義深く感じています。同社が持つドライバー業界の知見と、当社のメタバース・AI技術を組み合わせることで、採用ミスマッチの低減や入社後教育の高度化に貢献してまいります。」

株式会社ドライバーテクノロジーズ 取締役（株式会社AIメタバース シニアフェロー） 吉岡武流

「ドライバー業界では、採用難、教育体制の不足、定着率の向上、事業承継など、複数の課題が同時に進行しています。当社は、AIとDXを活用したリソースプラットフォーム事業および運送業界の買収・事業承継事業を通じて、ドライバー業界の構造的な課題解決に取り組んでいます。今回、投資先であるAIメタバース社と共同で、バーチャル職場見学、AIヒューマノイドアバター、ドライバー適性診断AIテストを組み合わせたサービスを提供開始できることを嬉しく思います。ドライバー業界の採用ミスマッチ低減、内定辞退防止、入社後の定着率向上に貢献できるサービスとして、両社で提供を進めてまいります。」

株式会社AIメタバースについて

株式会社AIメタバースは、メタバース空間、AIヒューマノイドアバター、AI診断システム等を活用したソリューションの企画・開発を行う企業です。

バーチャル空間とAI技術を組み合わせることで、採用、教育、研修、接客、業務効率化など、さまざまな領域における新しい体験価値の創出を支援しています。

会社名：株式会社AIメタバース

所在地：東京都千代田区

代表者：佐藤和奏

事業内容：メタバース空間の企画・開発、AIヒューマノイドアバターの開発、AI診断システムの企画・開発、企業向けDX支援等

URL：https://www.ai-metaverse.jp/

株式会社ドライバーテクノロジーズについて

株式会社ドライバーテクノロジーズは、AIとDXを活用し、ドライバー業界の変革を目指す企業です。

ドライバー業界のリソースプラットフォーム事業を通じて、ドライバー人材、企業、車両、営業所、教育、採用、事業運営に関わるリソースの最適化に取り組んでいます。また、運送業界の買収・事業承継事業を通じて、後継者不足や事業継続に課題を抱える運送会社の経営基盤強化にも取り組んでいます。

会社名：株式会社ドライバーテクノロジーズ

所在地：東京都港区六本木4丁目2番45号

代表者：吉岡武流

事業内容：ドライバー業界のリソースプラットフォーム事業、運送業界の買収・承継事業、AI・DXを活用したドライバー業界向けソリューションの企画・運営等

URL：https://www.drtc.co.jp

お問い合わせ先

株式会社AIメタバース

E-mail：recruit@ai-metaverse.jp

URL：https://www.ai-metaverse.jp/