『ザ・ファブル』限定デザインマンホール蓋 全9種類を一堂に展示｜大阪・岸和田

株式会社antiqua

大阪・岸和田にある滞在型エンターテインメントモール『WHATAWON（ワタワン）』では、

岸和田市が開催する人気漫画『ザ・ファブル』限定デザインマンホール蓋 全9種類のお披露目会を、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間限定で、WHATAWON内『Floor Disco Ball』にて開催します。

今回設置されるマンホール蓋は、『ザ・ファブル』と岸和田市がコラボレーションした限定デザインで、市内各所に分散して設置される予定です。

本イベントでは、その全9種類を一堂に展示します。

設置後はそれぞれ異なる場所で公開されるため、全てのデザインを同時に見ることができるのは、このお披露目イベントだけです。

岸和田市内に設置される『ザ・ファブル』限定デザインマンホール

『ザ・ファブル』は、南勝久氏による人気漫画作品です。

今回、岸和田市内に設置される限定デザインマンホールは全9種類。

それぞれ異なるデザインが採用されており、作品の世界観と岸和田市の魅力を表現したデザインとなっています。

お披露目会では、その全デザインをWHATAWON内に特別展示。

ファンの方はもちろん、地域の皆さまにも作品と岸和田の魅力を同時に楽しんでいただける機会となります。

ザ・ファブル×岸和田 デザインマンホール :https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/thefable.html

全9種類が揃うのは2日間限定！

通常、マンホールは岸和田市内の各設置場所で公開されるため、全種類を一度に見ることはできません。

今回のお披露目式では、全9種類を同時展示することで、それぞれのデザインの違いや魅力をまとめて楽しんでいただけます。

１. 南海浪切ホール２. 岸和田城３. 日本トーターブッキースタジアム岸和田４. 岸和田市立まなび中央公園５. 岸和田天神宮付近６. 府立和泉高校東交差点付近７. 東岸和田駅付近８. 道の駅 愛彩ランド９. 大威徳寺

開催概要

ザ・ファブル デザインマンホール蓋 お披露目式

【開催日】2026年7月4日（土）～ 2026年7月5日（日）

【会場】WHATAWON内 「 Floor Disco Ball 」

（大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1）

【式典】

設置前の全9種類のデザインマンホール蓋を一斉にお披露目する除幕式を開催します。

【日時】2026年7月4日（土）

10:30 開場 / 11:00 開始

※ 一般観覧可能

※ 座席数に限りがあります。満席の場合は立ち見となりますのでご了承ください。

【展示会】

2026年7月4日（土） 式典終了後～18:00

2026年7月5日（日） 11:00～15:00

実物のデザインマンホール蓋の展示に加え、レプリカパネルを使用したフォトスポットをご用意しています。

『ザ・ファブル』の世界観を体感しながら、記念撮影をお楽しみください。

来場者プレゼント

簡単なアンケートにご回答いただいた方へ、

デザインマンホール蓋をモチーフにしたオリジナルうちわをプレゼント！

※なくなり次第終了となります。

▼ 全9種類が揃う唯一の機会！イベント詳細はこちら ▼

皆さまのご来場をお待ちしております！

WHATAWONについて

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペット同伴OKの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/