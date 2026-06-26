MLB シカゴ・ホワイトソックス村上 宗隆選手「ボブルヘッド配布イベント」に協賛

TOTO株式会社

TOTO株式会社（本社：福岡県北九州市、社長：田村 信也）は、アメリカMLB（メジャーリーグベースボール）のシカゴ・ホワイトソックスに所属する村上 宗隆選手「First MLB Home Run Bobblehead（ファースト・MLB・ホームラン・ボブルヘッド）」配布イベントのプレゼンティングスポンサーを務めます。このボブルヘッド（首振り人形）は、7月26日（日）（日本時間27日）シカゴ・ホワイトソックスの本拠地におけるヒューストン・アストロズ戦で、先着15,000名に配布されます。村上選手にとって、MLBでの初めてのボブルヘッド配布イベントであり、TOTOにとっても初めてのMLBプロモーションイベントへの協賛となります。なお当日は、代表取締役 社長執行役員 田村 信也が始球式を行う予定です。

村上選手が2025年12月にシカゴ・ホワイトソックスへの加入が決定した頃、選手の快適性を高めるため、シカゴ・ホワイトソックスの選手たちが試合の前後に使用するクラブハウスの設備改善が検討されました。その中で、温水洗浄便座の設置も検討され、TOTOが「ウォシュレット※1」を提案し、2026年4月に設置が実現しました。ウォシュレットはクラブハウス関係者から好評を得ています。そのような状況において、TOTOはブランド価値のさらなる向上のため今回の協賛を決めました。

TOTOのグループ会社であるTOTO U.S.A., Inc.は、ウォシュレットを主軸とした販路拡大に向けて取り組んでおり、これまでの成長速度をさらに加速させています。今回の協賛を通して、米州市場におけるTOTOブランドのさらなる拡大を図るとともに、人々の「豊かで快適な暮らし」の実現に貢献していきます。

※1：「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

「ボブルヘッド配布イベント」とは

MLBにおいて、年間でも特に人気が高い来場者プロモーションイベントの一つです。人気選手の姿を模した特製のボブルヘッドが、特定の試合の来場者に先着（限定）で無料配布されます。現地ファンからの注目度が非常に高く、当日は開門前から球場周辺に大行列ができるなど、スタジアム全体がにぎわう特別な一日です。今回の村上 宗隆選手のボブルヘッド配布イベントは、メジャー初ホームランを記念しています。新人選手としては異例で、球団や地域における村上選手の影響力を物語っています。

シカゴ・ホワイトソックスについて

1901年に創設された、アメリカン・リーグ中地区に所属するメジャーリーグの球団です。アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市にある「レート・フィールド(Rate Field)」を本拠地としてホームゲームを行っており、これまでにワールドシリーズを3度制覇しています。村上選手は、2025年12月にシカゴ・ホワイトソックスに入団しました。

村上 宗隆選手「First MLB Home Run Bobblehead」配布イベント 概要

対戦カード ― シカゴ・ホワイトソックス vs ヒューストン・アストロズ

開催日時 ― 2026年7月26日（日）13:10（現地時間） ／ 7月27日（月）03:10（日本時間）

開催場所 ― レート・フィールド（アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市）

来場者特典 ― 先着15,000名に村上 宗隆選手「First MLB Home Run Bobblehead」をプレゼント

シカゴ・ホワイトソックス クラブハウスに設置したウォシュレットについて

商品名：WASHLET S7A

エレガントなデザインと機能が融合したシートタイプのウォシュレットです。トイレのきれいを保つ清潔機能や、便ふたのオート開閉・脱臭などの快適機能を備えています。