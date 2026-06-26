ハラスメントに関する無料相談窓口を７月に開設

小郡市

市は、「小郡市ハラスメントの防止等に関する条例」を本年４月に施行しました。市民を対象にしたあらゆるハラスメントの防止等に関する条例の制定は全国的に珍しく、福岡県内では初めての条例です。

ハラスメント防止条例に基づく施策を推進するため、福岡県弁護士会及び福岡県弁護士会筑後部会とあらゆるハラスメントのない公正かつ持続可能なまちづくりに関する協定を、３月に締結しました。

協定締結をもとに、小郡市ハラスメントの防止等に関する条例に基づく施策のひとつとして、弁護士によるハラスメント相談窓口を７月から開設します。この相談窓口は、小郡市に居住、通勤、通学する方がハラスメントに関することを相談できる無料相談窓口です。

相談窓口では、ハラスメントに関する問題に対して、弁護士による解決に向けた助言を行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/26_1_a06aaf0e440d0eb877622204dc1d29f0.jpg?v=202606260451 ]市HP（ハラスメントに関する相談窓口） :https://edit.www.city.ogori.fukuoka.jp/1139/5762/5979