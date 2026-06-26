VISON産カカオ100％使用 辻口博啓シェフが手掛ける国産ショコラ、VISON内「LE CHOCOLAT DE H」にて限定販売予定

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町の食と癒しの複合型リゾート施設「VISON［ヴィソン］」は、2026年6月24日、松阪市に本社を構える辻製油株式会社がVISON敷地内で栽培したカカオを100％使用し、世界的パティシエ 辻口博啓シェフが手掛けた国産ショコラをお披露目いたしました。

本商品は、日本国内で栽培から製造までを一貫して行う極めて稀な取り組みから誕生したもので、日本におけるカカオ栽培の新たな可能性を示すものです。

■プロジェクトの背景

気候変動や生産地リスクの高まりにより、世界的にカカオの供給不安が深刻化していました。

この課題に対し、松阪市に本社を構える辻製油株式会社は、食用油・調味料製造や発酵・アグリ事業で培った技術を活かし、2021年7月よりVISON敷地内のカカオハウスで研究目的のカカオ栽培に着手しました。

約225平方メートルのカカオハウス内で、温度25～40℃、湿度70％以上の熱帯環境を再現し、58本のカカオを植え付け。年間5,000～10,000輪の花のうち、実を結ぶのはわずか1～3％という厳しい条件を乗り越え、2022年7月29日に初収穫を達成しました。

■日本国内でカカオの栽培から製造までを行う

本プロジェクトは、カカオ農園［FARM］から板チョコレート［BAR］完成まで、すべての工程を一貫して手掛ける「FARM to BAR」を実現しています。

【製造工程】

栽培・収穫：辻製油株式会社（VISONカカオハウス）

発酵・乾燥：辻製油株式会社（松阪市本社工場内）

焙煎・ショコラ製造：辻口博啓シェフ監修（ル ショコラ ドゥ アッシュ 吉川美南店ショコララボ）

■メディア公開の実施概要

VISON内カカオハウス辻製油株式会社吉川美南店ショコララボ

本プロジェクトの透明性と価値を広く伝えるため、製造工程を3回にわたりメディアに公開いたしました。

2026年6月5日（金）：カカオ収穫・発酵工程公開／VISONカカオハウス・辻製油株式会社

VISONカカオハウスにて、鮮やかに熟したカカオポッドの収穫から、果実を割ってカカオ豆を取り出す工程までを公開。その後、辻製油株式会社にて、ショコラの香り・味わいの80％を左右するとされる「発酵」工程を公開いたしました。

VISON産カカオの実績（2026年4月30日現在）

初回収穫：2022年7月29日

カカオポッド総数：464個（総重量171.4kg）

発酵・乾燥物総量：9.4kg

2026年6月19日（金）：焙煎・ショコラ製造工程公開／ル ショコラ ドゥ アッシュ イオンタウン吉川美南店ショコララボ

埼玉県吉川市のル ショコラ ドゥ アッシュのショコララボにて、辻口博啓シェフが焙煎からショコラ製造までの工程を公開。VISONカカオは低温でじっくりと焙煎することで香りが立ち、バナナやマンゴーのような南国の黄色い果実を思わせる華やかでフルーティーな香りが広がります。

2026年6月24日（水）：商品完成お披露目／VISON「コンフィチュール アッシュ」

辻口博啓シェフ登壇のもと、完成した国産ショコラをお披露目いたしました。

■完成した商品

商品名：LE CHOCOLAT DE H 「VISONカカオ」

商品特徴：VISONで栽培されたカカオを100％使用した特別なショコラ。VISON産カカオが持つフルーティーで華やかな香りを最大限に引き出しました。一般的なチョコレート製造で使用される追加のカカオバターを加えず、カカオ豆そのものに含まれる油脂のみで仕上げることで、カカオ本来の豊かな風味と余韻をお楽しみいただけます。ひと口ごとに広がる果実味と繊細な香りは、日本で育まれたカカオの新たな可能性を感じさせる味わいです。

今回完成した商品は、VISON内のショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」で販売いたします。（※時期未定）販売時期が確定次第、改めてVISON公式HP・Instagramにてご案内いたします。

■辻口博啓シェフのコメント

VISON内「LE CHOCOLAT DE H」

今回の商品はパッションフルーツを思わせる華やかな香りやフルーティーな酸味など、この土地だからこそ生まれる魅力がしっかりと表現されています。製造には高い技術と手間が必要ですが、その分、VISON産カカオならではの個性をダイレクトに感じていただけるショコラになっています。

カカオの味わいは栽培だけでなく、発酵や焙煎によって大きく変化します。VISONで大切に育てられたカカオを、最高の形でチョコレートへとつなぐことが私たちの役目です。

このチョコレートを通じて、日本のカカオづくりの可能性、そしてVISONだからこそ生まれた新たな食の価値を感じていただければ幸いです。

■今後の展望

VISONでのカカオ栽培は、日本国内でのカカオ栽培の可能性を検証するための研究を目的としたプロジェクトです。今回、日本国内でも温度・湿度を管理することで、結実から収穫までが成立することを実証しました。

本プロジェクトで得られた栽培技術・発酵技術・乾燥技術を、将来どのように生かし発展させるか、引き続き検討してまいります。

【VISON［ヴィソン］】

東京ドーム24個分（約35万坪）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業型観光リゾート施設です。

所在地 | 三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

事業者 | ヴィソン多気株式会社

事業内容 | 宿泊施設・温浴施設・飲食店・製造販売店・物販店・産直市場・農園 他（約70店舗）

敷地面積 | 約119ha（東京ドーム24個分）｜開発面積｜ 54ha

来場者数 | 年間350万人

アクセス | 伊勢方面から：伊勢自動車道「多気ヴィソンSIC」直結（約20分） ※上り線出口のみ利用可能

名古屋方面から：紀勢自動車道「勢和多気IC」より1分

東京から約4時間／名古屋から約1時間半／京都から約1時間半／大阪から約2時間

【お問い合わせ先】 VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846

https://vison.jp/