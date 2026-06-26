小郡市立学校給食センター竣工式・内覧会を開催
小郡市
給食センター調理場内写真【R8.5月末時点】
詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/203/964/45
建物の老朽化に伴い、建て替えを進めていた「小郡市立学校給食センター」の建物が完成しました。この度、関係者を招き、竣工式及び内覧会を開催します。
【日時】
７月２３日（木）１０時３０分～１２時
【場所】
小郡市立学校給食センター
（小郡市大保１４７６番地）
【内容】
竣工式、内覧会（竣工式参加者対象）
【参加者】
約４０名（市長、教育長、市議会議長、教育委員 他）
給食センター調理場内写真【R8.5月末時点】
特記事項
・内覧会では、普段は立ち入ることのできない調理場内に入っていただき、実際に使用する回転釜等の調理設備をご覧いただきます。
・竣工式終了後、１４時より別途内覧会を開催します。内覧会には、中学校の給食委員長、市議会議員、各校区代表区長等を招待しています。
・今回の竣工式は建物の完成に合わせて実施します。外構部分の完成は、１０月末を予定しています。
・お車でお越しの際は、大原小学校の駐車場をご利用ください。
詳細を見る :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/203/964/45