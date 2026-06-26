おごおり七夕フェスタ
小郡市
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_1_64138783c8b8c014c298c3f2ebc60209.jpg?v=202606260451 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_2_c9ea02e345c15f1948b4f7fa1eb54647.jpg?v=202606260451 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_3_a122b40f1b2bd003f4b5c0112182b317.jpg?v=202606260451 ]
ワークショップ参加申込み :
https://logoform.jp/form/Xvat/1467017
６月30日（火）まで
木管五重奏団 クローバー・クインテット
ピアノコンサートイメージ
シルバーセンター木工班
人形作りワークショップ
市ホームページ（七夕フェスタ） :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/4968#festa
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_1_64138783c8b8c014c298c3f2ebc60209.jpg?v=202606260451 ]
内容
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_2_c9ea02e345c15f1948b4f7fa1eb54647.jpg?v=202606260451 ]
●６月30日（火）まで下記の企画を募集
ワークショップの参加者を募集
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180743/table/30_3_a122b40f1b2bd003f4b5c0112182b317.jpg?v=202606260451 ]
ワークショップ参加申込み :
https://logoform.jp/form/Xvat/1467017
６月30日（火）まで
木管五重奏団 クローバー・クインテット
ピアノコンサートイメージ
シルバーセンター木工班
人形作りワークショップ
市ホームページ（七夕フェスタ） :
https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/4968#festa