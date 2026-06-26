小郡限定　五色のオリジナル短冊

小郡市オリジナル短冊「五色の短冊」

小郡市

オリリン・ヒコリンや叶え星文様が描かれた五色の短冊に願いごとを書いて笹に飾りませんか。飾られた短冊は、全国から毎年約30万枚の短冊が集まる七夕神社で、8月8日にお焚き上げします。皆さんの願いが叶いますように。

- 期間：7月下旬まで- 市役所、各コミュニティセンター、あすてらす、生涯学習センター、図書館、体育館、陸上競技場、イオン小郡ショッピングセンターなど市内各所

期間限定で市外でも願いを込められます！

- 6月22日～7月8日 福岡県庁11階 福岡よかもんひろば- 6月29日～7月5日 アクロス福岡1階コミュニケーションエリア五色の短冊小郡市観光大使オリリン・ヒコリン叶え星文様