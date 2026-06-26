株式会社ADワークスグループ

当社が2026年６月22日付で公表いたしました「エー・ディー・ワークス、不動産クラウドファンディング事業開始に向けた許認可変更の本申請を実施」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000160356.html)につきまして、申請日に関する記載に一部誤りがございましたので、お詫びいたしますとともに、以下のとおり訂正いたします。

【訂正の内容】

不動産特定共同事業法の電子取引業務に係る許認可変更の本申請の申請日について、以下のとおり訂正いたします。（訂正箇所には、下線を付して表示しております。）

（訂正前）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/79_1_016c71bd8dce56fee3c537765075c466.jpg?v=202606260552 ]

（訂正後）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/79_2_8dd60a9de83b0c2a8dd3cbf450c183c4.jpg?v=202606260552 ]

訂正済みのリリースは下記よりご確認下さい。

【訂正】エー・ディー・ワークス、不動産クラウドファンディング事業開始に向けた許認可変更の本申請を実施

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/3255ee56/b762/462b/8510/85f5758d0866/140120260626581393.pdf

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループは、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。東証プライム市場上場。東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置きながら国内外で事業を展開しております。



当社グループの発祥は1886（明治19）年に遡り、時代の流れと共に変化し続けてきました。北極星（パーパス）・ビジョンを掲げ、個人・法人を問わず多様なニーズに応じた不動産投資商品を提供しています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/