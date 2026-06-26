プレミアム付商品券『将軍藤ペイ』

原油価格・物価高騰の影響を受けている事業者並びに市民生活を支援！

小郡市

８月５日（水）から小郡市商工会がプレミアム付きキャッシュレス商品券「将軍藤ペイ」を発行します。

市内店舗での消費を喚起し、原油価格・物価高騰の影響を受けている事業者並びに市民生活支援を目的としています。

※７月の申込開始ですが、申込多数の場合は抽選です（小郡市民優先）

- 販売総額：３億円（キャッシュレス）- プレミアム率：２０％- 購入単位：１セット５，０００円（一人当たり２０セット、１０万円まで）- 申込方法：スマートフォンに「将軍藤ペイ」アプリをインストールして申込- 申込期間：７月１日（水）～３１日（金）まで※令和８年度から完全キャッシュレスとなりますので、市民向けアプリ説明・登録会を各校区にて開催いたします（別紙：説明会日程チラシ参照）- 利用期間：８月５日（水）～１２月３１日（木）※８月５日（水）１０時に販売開始案内をメールアドレスおよびアプリ通知でお知らせ（申込多数の場合は抽選となります（小郡市民優先））※コンビニにて現金でお支払いし、アプリにチャージし、ＱＲコードでキャッシュレス決済市ホームページ（将軍藤ペイ） :https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/278/3741