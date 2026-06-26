大人気おにごっこゲーム 『オバケイドロ２ 』の新作グッズが登場！本日6/26（金）より INFOLENS GEEK SHOP にて発売決定！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋)は、Nintendo Switch(TM)2ソフト『オバケイドロ2』新作グッズをINFOLENS GEEK SHOPにて2026年6月26日（金）より発売することを発表いたします。

【販売について】



＜オンライン販売ページ＞

・発売日：2026年6月26日(金)

・INFOLENS GEEK SHOP：https://bit.ly/3Se1aMj

■ 商品紹介

・アクリルスタンド（全3種）

価格 ：各1,200円（税込）

サイズ：【本体】縦約10cm×横約6cm

【台座】直径約5cm

・つながるアクリルキーホルダー（全10種）

価格 ：各900円（税込）

サイズ：縦約7cm×横約5cm

※キャラによってサイズは異なります。

※過去に発売したシリーズとも連結します。

・トートバッグ

価格 ：各2,000円（税込）

素材：コットン100%

サイズ：本体(平置き)：横36cmx縦370cmx奥行き11cm（船底タイプ）

本体(立体)：横25cmx縦37cmx奥行き11cm

・はじめの缶バッジ 2個セット

価格 ：800円（税込）

サイズ：直径57mm

■『オバケイドロ2』について

『オバケイドロ２』は、ニンゲンとオバケに分かれてケイドロをする非対称型対戦おにごっこゲームです。3分間の制限時間内に全員捕まえればオバケの勝ち。ひとりでも逃げきればニンゲンの勝ちとなります。ローカルでもオンラインでも、最大8人まで一緒に遊べます。

〈『オバケイドロ２』PV〉

https://youtu.be/ygpWZfdGqkM

〈『オバケイドロ２』公式HP〉

https://freestyle-games.jp/obakeidoro2

〈『オバケイドロ２』公式X〉

https://twitter.com/fsgame_official

♦ゲーム情報

タイトル：オバケイドロ２

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル：非対称型対戦おにごっこゲーム

プレイ人数：1～8人（オンライン/オフライン）

CEROレーティング：A

※Nintendo Switch 2は任天堂の商標です。

(C) FREESTYLE,Inc.

■INFOLENS GEEK SHOPについて

INFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/(https://geekshop.infolens.com/)

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

店舗所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP

https://x.com/INFOLENSGEEK(https://x.com/INFOLENSGEEK)

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店

https://x.com/igs_ikebukuro(https://x.com/igs_ikebukuro)

■インフォレンズ株式会社とは

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店です。輸入商品及び自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： http://www.infolens.com