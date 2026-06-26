七夕に親しむスタンプラリー企画
小郡市
- 期間：7月7日(火)～8月7日(金)
- 手順：１.市公式LINEの友だち登録
２.トーク画面下の「お楽しみメニュー」から「スタンプラリー」をタップ
３.スポットに設置の二次元コードを3か所以上読み込む
４.参加賞を受け取る
- スポット：七夕神社、稲吉老松神社、観光協会、情報プラザ、きらめきの塔、花立山、如意輪寺
- 景品：参加賞 選べる小郡グッズ3点（うちわ、箱ティッシュ、シール、缶バッジ等）
抽選景品 選べる七夕特産品（抽選7名）
- 七夕米（七夕の里）白米５ｋｇ
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、七夕伝説,織姫（和菓子）セット
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、繭文（洋菓子）セット
- 七夕伝説セット 織姫、牽牛（日本酒）
御菓子処やかべ 七夕伝説 おり姫
御菓子処やかべ 七夕伝説 おり姫
レーブ・ド・ベベ 繭文
Morrow珈琲 オリジナルたなばたブレンド
森山酒造 牽牛
森山酒造 織姫
田篭茂商店 七夕米
おごおり七夕スタンプラリー
市内7か所のQRコードをスキャンしてスタンプをゲット！3か所集めて参加賞を受け取ろう！5か所以上で豪華景品獲得のチャンスも！
- 期間：7月7日(火)～8月7日(金)
- 手順：１.市公式LINEの友だち登録
２.トーク画面下の「お楽しみメニュー」から「スタンプラリー」をタップ
３.スポットに設置の二次元コードを3か所以上読み込む
４.参加賞を受け取る
- スポット：七夕神社、稲吉老松神社、観光協会、情報プラザ、きらめきの塔、花立山、如意輪寺
- 景品：参加賞 選べる小郡グッズ3点（うちわ、箱ティッシュ、シール、缶バッジ等）
抽選景品 選べる七夕特産品（抽選7名）
- 七夕米（七夕の里）白米５ｋｇ
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、七夕伝説,織姫（和菓子）セット
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、繭文（洋菓子）セット
- 七夕伝説セット 織姫、牽牛（日本酒）
選べる七夕特産品（抽選7名）
御菓子処やかべ 七夕伝説 おり姫
（外装）
御菓子処やかべ 七夕伝説 おり姫
（商品）
レーブ・ド・ベベ 繭文
Morrow珈琲 オリジナルたなばたブレンド
森山酒造 牽牛
森山酒造 織姫
田篭茂商店 七夕米