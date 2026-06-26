七夕に親しむスタンプラリー企画

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小郡市

おごおり七夕スタンプラリー

市内7か所のQRコードをスキャンしてスタンプをゲット！3か所集めて参加賞を受け取ろう！5か所以上で豪華景品獲得のチャンスも！









- 期間：7月7日(火)～8月7日(金)
- 手順：１.市公式LINEの友だち登録
　　　２.トーク画面下の「お楽しみメニュー」から「スタンプラリー」をタップ
　　　３.スポットに設置の二次元コードを3か所以上読み込む
　　　４.参加賞を受け取る
- スポット：七夕神社、稲吉老松神社、観光協会、情報プラザ、きらめきの塔、花立山、如意輪寺
- 景品：参加賞　選べる小郡グッズ3点（うちわ、箱ティッシュ、シール、缶バッジ等）
　抽選景品　選べる七夕特産品（抽選7名）


- 七夕米（七夕の里）白米５ｋｇ
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、七夕伝説,織姫（和菓子）セット
- オリジナルたなばたブレンド（コーヒー）、繭文（洋菓子）セット
- 七夕伝説セット　織姫、牽牛（日本酒）

選べる七夕特産品（抽選7名）



御菓子処やかべ　七夕伝説　おり姫

（外装）




御菓子処やかべ　七夕伝説　おり姫

（商品）




レーブ・ド・ベベ　繭文




Morrow珈琲　オリジナルたなばたブレンド





森山酒造　牽牛




森山酒造　織姫




田篭茂商店　七夕米