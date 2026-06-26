【日程変更のお知らせ】アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」誕生日記念グリーティングを大宮マルイで6月28日・29日に開催

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介契約数No.1※1および賃貸住宅仲介業店舗数No.1※2の「アパマンショップ」を展開するAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）は、アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」の誕生日である6月29日を記念し、2026年6月28日（日）・29日（月）の2日間、大宮マルイにて「べあ～君 バースデーグリーティング＆限定ガチャイベント」を開催いたします。

当初2026年6月27日（土）に予定していたグリーティングイベントにつきましては、台風7号・8号の影響に伴う荒天予報を受け、ご来場者様および関係者の安全を最優先に考え、中止とさせていただきます。

これに伴い、グリーティングイベントは2026年6月28日（日）・29日（月）の2日間に日程を変更して開催いたします。

本イベントでは、べあ～君と一緒に写真撮影ができる無料グリーティングを実施します。さらに、写真撮影に参加された方を対象に、景品が当たる限定ガチャ企画を実施いたします。

限定ガチャでは、特賞として「べあ～君 豪華グッズ14点詰め合わせセット（販売価格換算11,590円相当）」を各日1名様にプレゼントいたします。特賞に当選されなかった方には、参加賞としてオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

グリーティングおよび限定ガチャは、各回20名様、各日合計80名様までご参加いただけます。各回とも定員に達し次第、受付を終了いたします。

本企画を通じて、大宮マルイで開催中の「べあ～君SHOP」への来場促進を図るとともに、キャラクターとの接点を通じて、アパマンショップブランドへの親近感向上を目指します。

メインビジュアル

イベント概要

1. べあ～君と写真撮影ができる無料グリーティング

アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」が大宮マルイに登場します。ご来場いただいた方は、べあ～君と一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。

2. 撮影参加者限定で、限定ガチャに無料参加

グリーティングで写真撮影に参加された方を対象に、限定ガチャ企画を実施いたします。参加費は無料で、お一人様1回ご参加いただけます。

3. 各日1名様に、11,590円相当のべあ～君グッズセットをプレゼント

特賞として、べあ～君関連グッズ14点を詰め合わせた「べあ～君 豪華グッズ14点詰め合わせセット（販売価格換算11,590円相当）」を各日1名様にプレゼントいたします。

特賞に当選されなかった方には、参加賞としてオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

グリーティング・限定ガチャ 実施期間

各回先着20名様までご参加いただけます。

2026年6月28日（日）

・12:00～ 参加人数：20名様

・13:00～ 参加人数：20名様

・14:00～ 参加人数：20名様

・15:00～ 参加人数：20名様

特賞：べあ～君 豪華グッズ14点詰め合わせセット

販売価格換算11,590円相当／1名様

2026年6月29日（月）

・11:00～ 参加人数：20名様

・12:00～ 参加人数：20名様

・13:00～ 参加人数：20名様

・14:00～ 参加人数：20名様

特賞：べあ～君 豪華グッズ14点詰め合わせセット

販売価格換算11,590円相当／1名様

※各回20名様、各日合計80名様までご参加いただけます。

※特賞に当選されなかった方には、参加賞としてオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

※各回とも定員に達し次第、受付を終了いたします。

イベント開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/331_1_4a76284f45584c1604727bae2403e828.jpg?v=202606260451 ]べあ～君 豪華グッズ14点詰め合わせセット

注意事項

※2026年6月27日（土）に予定していたグリーティングイベントは、台風7号・8号の影響に伴う荒天予報を受け、ご来場者様および関係者の安全を最優先に考え、中止とさせていただきます。

※6月28日（日）・29日（月）は開催予定ですが、今後の天候や交通状況により、内容の変更または中止となる場合がございます。

※各回とも定員に達し次第、受付を終了いたします。

※お一人様1回限りご参加いただけます。

※景品の交換・換金はできません。

※撮影機材はご来場者様ご自身でご用意ください。

※混雑状況により、参加方法や受付時間を変更させていただく場合がございます。

大宮マルイ べあ～君SHOP :https://www.0101.co.jp/053/event/detail.html?article_seq=142711&article_type=sto&hashtag=culture

大宮マルイ「べあ～君SHOP」について

大宮マルイで開催中の「べあ～君SHOP」では、べあ～君の新作グッズ販売をはじめ、ぬり絵体験やAR撮影体験など、べあ～君の世界観を楽しめるコンテンツを展開しています。

1. 新作べあ～君グッズ販売

べあ～君の新作グッズを販売いたします。日常使いしやすいアイテムや、べあ～君の魅力を感じていただけるアイテムを展開しています。

※販売商品は数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

新商品ラインアップ

販売中ラインアップ

2. ぬり絵体験「べあ～君とハニちゃんをぬってみよう」

親子で楽しめるぬり絵体験コーナーを毎日開催しています。

参加費：無料

参加人数：毎日先着50名様

対象年齢：3歳以上

※小さなお子様は保護者の方と一緒にご参加ください。

過去開催時のぬり絵体験コーナーの様子

3. 6月28日限定・お米のねんど体験

6月28日（日）限定で、お米のねんど体験を実施いたします。

実施日：2026年6月28日（日）

参加人数：先着20名様

※混雑状況等により、内容を変更・制限する場合があります。

お米のねんど体験

べあ～君について

べあ～君

「べあ～君」は、アパマンショップの公式キャラクターとして、SNSや動画、イベントなどを通じて、お部屋探しをより楽しく、親しみやすく感じていただくための情報発信を行っています。

今回、6月29日のべあ～君の誕生日を記念し、大宮マルイにて期間限定のポップアップストアを開催しています。会場では、新作グッズの販売をはじめ、ぬり絵体験やAR撮影体験など、べあ～君の世界観を楽しめるコンテンツを展開します。また、6月28日（日）・29日（月）には、べあ～君が登場するグリーティングも実施いたします。

公式SNSアカウント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/331_2_bf1b37ee4536db6189d87e11b5bdd6b6.jpg?v=202606260451 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/