スペースデータ、フィジカルAIの宇宙実装を加速させる特許を複数取得。宇宙における物理シミュレーション・デジタルツイン・ロボット開発のハードルを下げ、宇宙ビジネス参入を支援

株式会社スペースデータ

「宇宙の民主化」をミッションに掲げ、宇宙とAI技術の融合を推進する株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、2026年における最新の技術成果として、宇宙空間のデジタルツイン環境における高精細な物理シミュレーション（特許第7850469号）、ならびに宇宙機の権利取引システム（特許第7843533号）に関する複数の特許を取得したことをお知らせいたします。

本特許群の確立に伴い、スペースデータは「宇宙デジタルツイン」を活用した高度な宇宙環境シミュレーションプラットフォームを整備します。これにより、これまで非宇宙分野の事業者が高度なAIロボットや宇宙機開発へ参入する際の最大の障壁であった「実機による宇宙実証の巨額なコスト」と「宇宙環境特有の高度な専門知識の不足」をシステム側で解消。地上でのAIモデル訓練やソフトウェア開発に近い感覚で、安全かつ低コストに次世代の宇宙ロボティクス・宇宙機事業を創出できる環境を提供してまいります。

■ 開発背景：2026年最新AIトレンド「フィジカルAI」と宇宙ロボティクス・宇宙機開発の交差点

現在、現実世界の複雑な物理法則を理解し、自律的に判断・行動する「フィジカルAI」や、過酷なミッションを自律遂行する「AIエージェント」の技術は、地上ロボティクスやモビリティを中心に、2026年最大の産業トレンドとして急速に発展しています。

しかし、これらの最先端AI・ロボット技術、およびそれらを搭載する宇宙機（人工衛星や探査機など）を、微小重力、真空、極端な温度変化、宇宙放射線といった過酷な物理的制約が存在する「宇宙空間」に適合させるためには、従来、多大なコストと一発アウトの失敗リスクを伴う実機での宇宙実証（打ち上げ）が不可欠でした。地上でのテストだけでは、宇宙の未知の環境変化にフィジカルAIが対応しきれないという課題があったためです。

スペースデータは、2026年に登録された最新の特許ポートフォリオを中核とするプラットフォームを提供することにより、地上にいながらにして「フィジカルAI・宇宙ロボット・宇宙機本体」の三位一体となった宇宙環境適応と自律行動のシミュレーションを可能にし、開発プロセスを圧倒的に効率化させる「宇宙開発の民主化」を推進します。

■ 本特許群が提供する技術的ソリューション

スペースデータのプラットフォームは、最新のAI・ロボティクス・宇宙機トレンドを具現化する2つの主要特許技術によって支えられています。

1. 【フィジカルAI・宇宙ロボットの仮想訓練】ビジュアルと物理演算を両立する環境シミュレーション（特許第7850469号）

高精細なビジュアルを表現するレンダリングエンジンと、数値流体力学（CFD）を用いた高度な物理シミュレータをシームレスに統合する技術です。宇宙ステーション（ISS）船内などの特異な空気の流れ（風量）や圧力分布、急激な温度変化が、移動・浮遊する自律型宇宙ロボットの挙動や姿勢制御に与える微細な物理的影響を、仮想空間上で極めて高い解像度で再現します。これにより、現実の打ち上げ前に、ロボットの「フィジカルAI」に対して何万時間もの高度な仮想トレーニング（強化学習）を施すことが可能になります。

2. 【宇宙機リスクの分散・共有】宇宙機権利の小口取引と収益分配システム（特許第7843533号）

開発された宇宙ステーション、月面探査ロボット、人工衛星などの「宇宙機そのもの」にかかる各種権利（機体の所有権、ロボットが取得したセンシングデータの利用権、商業運用による収益分配権など）を複数の口数に分割し、システム上で安全に取引可能にする技術です。これにより、単独では数十億円規模の資金負担が困難な異業種企業やAIスタートアップ、投資家が、共同保有の形で手軽に宇宙機・宇宙ロボットプロジェクトに参画し、リスクを最小限に抑えながら宇宙ビジネスの収益を分かち合える新たな市場環境を構築します。

■ 株式会社スペースデータが描く未来：宇宙ビジネスの「オーケストレーター」へ

スペースデータは、JAXA（宇宙航空研究開発機構）との「宇宙デジタルツイン」に関する共創活動をはじめ、国連との衛星データを活用した「防災デジタルツイン」や「宇宙レジリエンス」の取り組み、国土交通省「Project PLATEAU」での都市デジタルツイン海外展開実証など、官民を挙げたデジタルツインの社会実装を推進しています。

代表取締役社長 佐藤航陽のコメント

「いきなり宇宙へ実物のロボットや宇宙機を打ち上げる必要はありません。スペースデータのプラットフォームを使えば、地上にいながら、まるでソフトウェアのアルゴリズムをアップデートするかのように、AIを用いて誰もが簡単に宇宙機や宇宙ロボットのテストを行い、世界中から仲間や資金を集めることができます。AI、ロボティクス、そして宇宙が融合する未来を、私たちが強力にバックアップします。」

スペースデータは、これらの最新特許技術を基盤として、フィジカルAIや次世代ロボット産業、宇宙機開発をはじめとする多様な業界の皆様のエコシステム参画を後押しし、人類の生活圏が宇宙へと広がる未来を共に創り上げてまいります。

■ 株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

■ 本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact