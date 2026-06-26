【ご報告】JGBA日本優良ビルダー普及協会は加盟企業450社を突破いたしました！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は、設立5年目を迎える2026年6月、加盟企業数が450社を突破したことをお知らせいたします。

JGBAは、地域工務店・住宅事業者の持続的な成長を支援することを目的に設立されました。これまで、経営セミナーや先進企業視察、情報交換会などを通じて、全国の住宅事業者がともに学び、成長できる場を提供してまいりました。

その取り組みに多くの皆様にご賛同いただき、加盟企業数は着実に増加。このたび450社を超えるネットワークへと成長いたしました。

450社突破という節目を迎えられたのは、JGBAの理念に共感し、「住宅業界をより良くしたい」という共通の想いを持って、日々挑戦され続けている加盟企業の皆様、そして関係者の皆様のご支援があってこそです。心より感謝申し上げます。

今後もJGBAは、現場の「リアル」を追求した情報発信や、多角的なセミナー・視察会を通じて、明日から実践できるノウハウを惜しみなく共有してまいります。

JGBAには、地域の工務店やビルダー、リフォーム会社などの「正会員」に加え、設備供給や業務支援を行う「賛助会員」、そして「メディア会員」など、住宅業界を支える多様なプロフェッショナルが参画しています。

会員・未会員の垣根を越えて切磋琢磨し、互いに学び合えるコミュニティとして、これからも住宅産業全体の発展と価値向上に貢献してまいります。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net