3万円を切った！IP68/IP69K防水＆MIL-STD-810H耐衝撃タブレット「AGM PAD P1 Lite」、29,880円（税込）で緊急発売

AGM Mobile Limited

過酷な環境でも安心して使えるラグドタブレットが、驚きの価格で登場。AGM Mobileは、IP68/IP69K防水防塵・MIL-STD-810H耐衝撃認証を取得した10.36型2Kディスプレイ搭載タブレット「AGM PAD P1 Lite」を、数量限定100台で税込29,880円（4+128GBモデル）／34,880円（8+256GB大容量モデル）にて販売開始します。お風呂での動画視聴やキッチンでのレシピ確認、アウトドアや現場作業など、水や衝撃が気になるあらゆるシーンで活躍する一台です。

■ 市場最安値クラスのラグドタブレット、数量限定で登場

AGM Mobileは、過酷な環境下での使用に耐えるラギッドデバイスのグローバルブランドです。このたび、高い耐久性と実用的なスペックを兼ね備えた10.36型タブレット「AGM PAD P1 Lite」を、数量限定100台にて販売開始いたします。

一般的なラグッドタブレットは5万円～10万円台が相場の中、本製品は3万円前後という驚きの価格を実現。特にエントリーモデルは3万円を切る29,880円、大容量の8+256GBモデルでも34,880円という圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。IP68/IP69Kの高い防水性能とMIL-STD-810Hの耐衝撃性能を備えながら、この価格帯で提供できる製品は現時点で他にありません。

【製品概要】

- 製品名：AGM PAD P1 Lite- 販売価格：- 4+128GBモデル：29,880円（税込）- 8+256GBモデル：34,880円（税込）- 限定台数：100台限定（全モデル合計）- 発売日：2026年6月26日- カラー：グレー

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公式オンラインストア： https://www.agmmobile.jp/products/agm-pad-p1-lite/

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/agm-glory/agm-pad-p1-a13/

■ こんなシーンで活躍する！「AGM PAD P1 Lite」の活用シーン

お風呂・バスルーム

日本のお風呂文化に最適！ お風呂上がりのスキンケア動画や、子どもとの入浴タイムにアニメーションを再生。湯気や水しぶきが多い浴室でも、IP68/IP69Kの防水性能なら安心して持ち込めます。「お風呂で動画を見せる」は現代の育児スタイルの定番です。

キッチン

レシピ動画を確認しながら調理。水はねや油はねを気にせず使えるので、料理がもっと楽しくなります。汚れてもサッと水洗いできるのもラグッドタブレットならでは。

アウトドア・キャンプ

アウトドアでのナビゲーションやエンターテインメントに。突然の雨や砂埃、うっかりした落下にも耐える頼れる相棒です。

現場作業・ビジネス

建築現場や倉庫、工場などの過酷な環境でも、図面確認や作業指示書の表示に。MIL-STD-810Hの耐衝撃性能が、うっかり落下からタブレットを守ります。

■ スペック詳細：日常使いからアウトドアまで対応する高性能ハードウェア

■ IP68/IP69Kって何が違うの？

【ディスプレイ＆デザイン】- 10.36型 2Kディスプレイ（2000×1200解像度）- アイプロテクション（低ブルーライト）対応- LCDフリッカーフリーで目の疲れを軽減- 薄型9mmボディ、軽量470g- サイズ：250.3×160×9mm【プロセッサ＆パフォーマンス】- MediaTek Helio G99 プロセッサ（6nm省電力設計）- 2×Cortex-A76@2.2GHz + 6×Cortex-A55@2.0GHzの8コア構成- Mali-G57 MC2 GPU搭載- メモリ：4GB+128GB / 8GB+256GB（microSDで2TBまで拡張可能）【バッテリー】- 7000mAh大容量バッテリー- 18W急速充電対応- -20°C～60°Cの広範囲動作環境に対応【カメラ＆オーディオ】- 8MPメインカメラ（高精細撮影対応）- 5MPフロントカメラ- ステレオスピーカー（Smart PAチップ搭載 / 立音声対応）【拡張性＆接続性】- 三選二スロット（nanoSIM×2またはSIM+microSD）- USB Type-C / OTG対応- Bluetooth 5.2 / GPS 対応- 4G LTE 通信対応【OS＆認証】- Android 13ネイティブOS- IP68 / IP69K 防水防塵認証- MIL-STD-810H 耐衝撃認証

一般的な防水製品はIP68（常温の真水に一定時間浸けてもOK）までですが、AGM PAD P1 Liteはそれに加えてIP69K認証も取得。IP69Kは80度までの高温・高圧水洗浄に耐えることを意味しており、お風呂の湯船はもちろん、キッチンの高温水蒸気やアウトドアの急な豪雨にも十分耐えうる性能を持っています。

■ なぜ今、ラグッドタブレットなのか？

日本には古くから「お風呂文化」 があり、多くの家庭で毎日の入浴が習慣化しています。スマートフォンやタブレットをお風呂に持ち込みたいニーズは年々高まっていますが、水蒸気や水滴が原因で故障するリスクから、高価なデバイスを持ち込むことに躊躇する方は少なくありません。

AGM PAD P1 Liteは、防水・防塵・耐衝撃の3つの要素を兼ね備えながら、29,880円～34,880円という手の届きやすい価格で提供されるため、「お風呂で気兼ねなく使えるタブレット」 として、子育て中のご家庭をはじめ、多くのユーザーに新しいライフスタイルを提案します。

また、アウトドアブームの高まりや働き方の多様化に伴い、屋外や現場でタブレットを使用する機会も増えています。AGM PAD P1 Liteは、そうした「水・埃・衝撃が気になるあらゆるシーン」 で、ユーザーの頼れるパートナーとなります。

■ 製品概要（まとめ）

■ AGM Mobileについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133655/table/77_1_73e21aec174b2ac8266f58b64c79d460.jpg?v=202606261051 ]



AGM Mobileは、過酷な環境下での使用に耐えるラギッドデバイス（耐久性に特化したモバイル端末）の製造を専門とするグローバルブランドです。アウトドア愛好家や現場作業者など、日常のタフな環境で活動するユーザーに向けて、信頼性の高い製品をお届けしています。「挑戦者に、安心という武器を」をブランドコンセプトに掲げ、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチを展開。軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した堅牢設計と先進テクノロジーの融合により、世界中のユーザーから支持を集めています。

AGM Mobile楽天市場店

URL：https://www.rakuten.co.jp/agm-glory/(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2L360PBH6EU6B)

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URL：https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2L360PBH6EU6B(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2L360PBH6EU6B)

AGM Mobile公式サイト

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