【茨城県常陸太田市】ふるさと納税に常陸太田市オリジナル品種のぶどう「常陸青龍（ひたちせいりゅう）」が登場！

常陸太田市

寄附金は、子育て支援、福祉の充実、教育・文化の振興、地域産業の活性化など、市民の皆様の生活を支える様々な分野に役立てられています。また、寄附をしていただいた方々への感謝の気持ちとして、本市の事業者やゆかりのある企業が提供する返礼品を取り揃えています。常陸太田市を感じられる特産品から、日常生活でお使いいただける実用的なものまで、幅広いラインナップが特徴です。

市場に出回らない幻のぶどう「常陸青龍」が、ついにふるさと納税に登場！

常陸太田市でしか栽培されていない、オリジナル品種「常陸青龍（ひたちせいりゅう）」。

生産者であるＪＡ常陸 常陸太田ぶどう部会の会員が調査・研究を重ね、大切に守り育ててきた「常陸青龍（ひたちせいりゅう）」は、生産量が少ないため、市場に出回ることはなく、地元の直売所を訪れた人だけが手にできます。

スーパーや百貨店では購入できない、「幻のぶどう」ともいえる逸品をふるさと納税の返礼品として特別にお届けします。

常陸太田の地だけが育む、宝石のようなぶどうをご賞味ください。

常陸青龍（ひたちせいりゅう）の魅力

常陸青龍は、常陸太田市で生まれた希少なオリジナル品種。美しい黄緑色の果粒と、すっきりとした爽やかな甘さが魅力です。ＪＡ常陸 常陸太田ぶどう部会の会員のみが生産しているため、生産量が少なく、流通が限られる幻のぶどうです。

巨峰の自然交雑実生から育成され、一般的に糖度は巨峰と同程度ですが、渋みも少なく、巨峰独特の酸味が少ないため、濃厚でありながら爽やかな甘さをお楽しみいただけます。

果汁たっぷりで食べやすく、一粒食べるとまた手が伸びる美味しさです。

「常陸青龍」取扱いポータルサイト :https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08212/7073320?utm_source=ibarakiken_hitachiotashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_08212ふるさとチョイス

常陸太田市のお礼の品取扱いポータルサイト

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/120863/table/64_1_d51caa064d90ac2da7ca430b34ff5d65.jpg?v=202606260851 ]

常陸太田市政策推進室政策推進課

〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690

TEL：0294-72-3111（内線372）

e-mail：seisaku@city.hitachiota.lg.jp

常陸太田市について

竜神大吊橋

茨城県北部にある常陸太田市は、水戸市から20km、都心から約120km圏に位置しています。山や川、里山などの風景に囲まれた自然豊かなまちです。歴史的には佐竹氏の本拠地や水戸徳川家の領地として栄え、水戸光圀ゆかりの西山御殿やバンジージャンプで有名な竜神大吊橋などの観光名所があります。また、市発祥の「常陸秋そば」や、「ぶどう」「梨」などの特産品も人気です。

子育て支援や住まいに関する支援制度も充実しており、安心して子どもを育てながら、自然の中でのびのびと暮らせる環境が整っています。近年では、商業施設の開発が進み、買い物環境も充実し、子育て世代の移住先として人気を集めています。

2026年6月には書店・カフェを核とする「官民連携複合施設」がオープンし、賑わいをみせています

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移住ガイドブック「Re LIFE（リライフ）」

豊かな自然と生活利便性が両立する常陸太田市への移住・二地域居住希望者向けに、移住者インタビュー、手厚い子育て支援、具体的な移住ステップ、空き家バンク情報などをまとめたデジタルパンフレットです。

ぜひご覧ください。

移住ガイドブック「Re LIFE（リライフ）」(https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/ijyu/book/index.html#target/page_no=1)