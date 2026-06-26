8月5日(水)「積層セラミックコンデンサ（MLCC）の長期信頼性に向けた材料設計と製造プロセス～セラミック組成、スラリー組成・分散、シート品質、電極形成、焼成雰囲気制御～」Zoomセミナーを開講予定

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株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ


　株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山　正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、


「MLCC（積層セラミックコンデンサ）」の「長期信頼性に向けた材料設計」について解説します。



　― 材料設計・分散・焼成・評価から考えるMLCC長期信頼性向上のポイント ―



　セラミック材料、電極材料、有機バインダー材料、有機溶剤など、積層セラミック電子部品に関係する技術者、研究者の方に向けた講座です。


　MLCCの信頼性を確保する製造プロセスのポイントを解説し、分散剤の構造と安定性、電極用導電性ペーストについて事例を紹介します。




Live配信・WEBセミナー講習会　概要


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テーマ：積層セラミックコンデンサ（MLCC）の長期信頼性に向けた材料設計と製造プロセス　～セラミック組成、スラリー組成・分散、シート品質、電極形成、焼成雰囲気制御～


開催日時：2026年08月05日(水) 11:00-16:10


録画視聴：対象


参加費：50,600円（税込） ※ 電子にて資料配布予定


URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f15b25f-8bf6-676c-876c-064fb9a95405


WEB配信形式：


　WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。


　詳細は、お申し込み後お伝えいたします。




セミナー講習会内容構成


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(元)村田製作所／(現)和田技術士事務所・代表：和田　信之　氏




本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題


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　１.MLCCの概要


　２.MLCCに求められるBaTiO3セラミックス材料特性


　３.MLCCの製造プロセスにおける重要な要素技術


　４.MLCCの製造プロセスでの分析・評価技術


　５.MLCCの今後の展望




下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）


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【講演のポイント】


積層セラミック電子部品に関係する素材の技術者、研究者の方に、MLCCの製造プロセス技術における必要な要素技術、製造プロセス技術を概説します。



【プログラム】



1. 積層セラミックコンデンサ(MLCC)の概要


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　1.1 コンデンサの概要


　1.2 インピーダンス素子としてのコンデンサ


　1.3 Ni内部電極MLCCの概要



2.　 セラミック誘電体材料（チタン酸バリウム、BT）の概要


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　2.1 強誘電性BTおよび強誘電性微細BT粉末の合成


　2.2 コンデンサ初期特性とBTセラミック微構造と焼結性


　2.3 Ni内部電極対応のBTセラミックスの組成設計


　2.4 長期信頼性確保のためのBTセラミックスの組成設計



3. MLCC製造プロセスの概要


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　3.1 MLCC製造プロセスの全体像


　3.2 MLCC製造プロセスのポイント：薄層シート、面剥離、仮圧着、温水等方圧プレス



4. スラリーの分散プロセス


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　4.1 分散プロセス：ボールミル、回転速度、ビーズミル、ビーズ径、周速


　4.2 スラリーの分散性評価：凝集、充填性、沈降体積


　4.3 粒度分布：メディアン径、体積基準、個数基準、分散性



5. シート成形用スラリーの設計


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　5.1 シート組成：スラリー作製プロセス、バインダー/可塑剤比、溶剤


　5.2 分散材：酸点、塩基点、 分散材添加量、 チキソ性


　5.3 PVC(セラミック粉末容積比)：CPVC(臨界PVC)、BT粒径、比表面積、吸着バインダー



6. シート品質


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　6.1 シートの乾燥：恒率乾燥、シート品質


　6.2 シートの品質：表面粗さ、添加物の分散性、信頼性の影響



7. 内部電極ペーストの設計


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　7.1 内部電極の薄層化：Ni粉粒径、焼結性、スクリーン薄層化


　7.2 微粒Ni粉：液相法、CVD法、PVD法


　7.3 Niペースト組成：内部電極印刷、シートアタック、塗布形状 ネガパターン印刷


　7.4 内部電極焼成収縮：カバレッジ、共材の効果、収縮抑制


　7.5 内部電極組成と信頼性



8. 脱バインダーおよび焼成


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　8.1 脱バインダー：バインダーの熱分解、残留炭素


　8.2 焼成での酸素分圧：エリンガム図、雰囲気制御ガス、酸素分圧、各種酸化物の平衡酸素分圧


　8.3 焼成プロファイル設計：アニール、酸素拡散、非平衡、ネック成長、高速焼成



9. 外部電極形成


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　9.1 バレル研磨：焼成前バレル、焼成後バレル


　9.2 外部電極：外部電極組成：塗布方法、ガラスフリット、樹脂電極、めっき


　9.3 耐湿不良：マイグレーション、Snウイスカー



10. 長期信頼性 (BTを例に)


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　10.1 寿命特性：バスタブ曲線、ワイブルプロット、初期故障、偶発故障、故障率、耐用寿命


　10.2 長期信頼性：BTの電気伝導特性、オーム則、チャイルド則、放出電流


　10.3 材料劣化: 高温寿命、加速係数、温度加速、電圧加速、活性化エネルギー


　10.4 故障解析：DPA、層間チェック、電解剥離



11. MLCCの技術展望


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　11.1 AIに向けた小型・大容量化、高電圧化


　11.2 IoT、5Gに向けた低ESL対応


　11.3 車載に向けた耐クラック性、高信頼性化、高温化





株式会社AndTechについて


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化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。


弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。


クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。


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本件に関するお問い合わせ


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株式会社AndTech　広報PR担当 青木


メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）


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