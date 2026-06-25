【歯科医療DX】抜歯から完成まで3ヶ月を「最短1週間」へ。神戸市「のぶ歯科・歯ならび歯科」が、3Dプリンターを活用した義歯『エマージェンシーデンチャー』を7月より本格提供開始。

医療法人社団のぶ歯科クリニック

兵庫県神戸市須磨区に位置する「のぶ歯科・歯ならび歯科（院長：丸橋 伸行）」は、2026年7月より、最新の3Dプリンターとフェイススキャナーを活用し、最短1週間（※1）での提供を可能にした独自の義歯サービス『エマージェンシーデンチャー（自由診療）』の本格提供を開始いたします。

当院の従来の入れ歯製作（抜歯から完成まで約3ヶ月）と比較し、大幅な期間短縮を実現。さらに、患者さんの緊急度合いに応じた「時間チャージ制」の料金体系を導入し、「イベント前に突然歯が抜けた」「義歯が完成するまでの歯抜け期間を短くしたい」といった、一刻を争う患者さんの社会的・心理的な緊急事態（エマージェンシー）に迅速に対応します。



■ 背景：なぜ、これまでの入れ歯治療は「3ヶ月」もかかっていたのか？

従来の入れ歯治療では、抜歯した後の歯肉が治癒するのを待ってから型取りを行い、そこから技工所との往復やワックスでの試適など、多くの手作業を経て完成させるため、一般的に抜歯から完成まで約3ヶ月の期間を要していました。

その間、患者さんは「歯がない期間」を過ごさざるを得ず、食事や会話の不自由、見た目のストレスを長期間抱えることになります。当院ではこの「タイムラグ」を解消し、患者さんのQOL（生活の質）を守るため、独自のデジタルプロセスを構築しました。





■ 「最短1週間（※1）」を可能にした、3つの強みとデジタルプロセス

1. 患者さんの「アバター」を作成し、試適工程を省略

型取りを行った後、その模型をデータ化。さらに導入している「フェイススキャナー」で顔面全体をデジタルデータ化し、お口のデータとマッチングさせることで、コンピューター上でお顔立ちに合わせた噛み合わせをシミュレーション。これにより、従来必須だった「ワックスでの試着（試適）」の通院工程を省略可能にしました。

2. インハウス（院内）製造による圧倒的なスピード

院内には高精度3Dプリンター（Shining 3D社 AccuFab-F1）を完備。さらに複数の歯科技工士が常駐しているため、データの設計から出力・仕上げまでをすべて院内で完結させ、最短1週間という超特急での提供体制を確立しました。

3. 年間2000床のアナログ実績という「技術的裏付け」

当院には年間2000床の入れ歯を手作業で作製してきた豊富な経験とノウハウがあります。デジタル機器をただ使うだけでなく、職人として積み上げた知見がデータの微調整に活かされているからこそ、短期間であっても精度の高い義歯が実現します。

※1 治療期間・回数には個人差があります。また、お口の状態によっては、1週間以上のお時間をいただく場合や、ご希望の納期に添えない場合があります。

■ 『エマージェンシーデンチャー』の治療の流れと、将来へのステップ

本サービスは、特に抜歯を伴うケースにおいて、より有効な選択肢となります。

1. 装着と6ヶ月間の術後調整

抜歯後すぐに装着します。傷口の治癒に伴って歯肉の形態が変化するため、歯肉と義歯の間に隙間ができ、義歯がゆるくなります。装着後は月1回のペースで、歯肉と義歯の隙間や噛み合わせをチェックし、必要に応じた調整を6ヶ月間行います。

2. 治療後の選択と「手元に残る安心」

6ヶ月が経過し歯肉の状態が落ち着いた後、そのまま使い続けるか、さらに本義歯を新製作するかをご相談の上で決定します。新製作する場合は、本義歯には『エマージェンシーデンチャー』で得られたデータを活用できるため、より完成度の高い義歯が作製可能です。また、それまで使っていた義歯は破棄せず「万が一の予備（仮義歯）」としてお手元に置いていただけるため、患者さんの長期的な安心に繋がります。

【料金体系（時間チャージ制）】

患者さんの「いつまでに欲しいか」という緊急度（納期）に応じた、明瞭な価格設定を採用しています。

※すべて自由診療（保険適用外）となります。





[表: https://prtimes.jp/data/corp/157490/table/6_1_2ba2dcc80ee380fda45cf86bfa9ff4df.jpg?v=202606260451 ]

※部分入れ歯、イミディエイトデンチャー（即時義歯）も患者さんの状態に合わせて対応可能です。詳細な費用は事前カウンセリングにてご提示いたします。

※エマージェンシーデンチャー（自由診療）の主なリスク・副作用：抜歯に伴う術後の痛み・腫れ・内出血・感染リスクのほか、装着初期の違和感や発音のしづらさ、素材によるアレルギー反応が生じる可能性があり、抜歯後の歯肉の変化に合わせて定期調整（通院）が必要です。

■ のぶ歯科・歯ならび歯科 院長：丸橋 伸行のコメント

「歯を失うこと、そして『歯がない期間があること』は、食事や会話といった社会生活をその瞬間から奪ってしまう、まさに患者さんにとっての“エマージェンシー（緊急事態）”です。

当院が培ってきた年間2000床のアナログな職人技と、3Dプリンターやフェイススキャナーというデジタル技術を融合させることで、この痛切な課題を解決できる体制が整いました。

『イベントがあるのに歯が抜けてしまった』『義歯が完成するまでの歯抜け期間を短くしたい』と悩む方の役に立ちたい。私たちは、困ったときに頼れるクリニックを目指し、デジタル技術（DX）を活用した歯科医療にこれからも邁進してまいります」

【医院概要】

医院名： のぶ歯科・歯ならび歯科

院長名： 丸橋 伸行（まるはし のぶゆき）

所在地： 〒654-0011 兵庫県神戸市須磨区前池町4-3-5

アクセス： 山陽電鉄・神戸市営地下鉄西神山手線 板宿駅 徒歩5分

公式HP： http://nobushika.com(http://nobushika.com)