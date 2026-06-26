【新発売】フェアトレードようかんに新フレーバー「コーヒー」登場

フェアトレードカンパニー株式会社フェアトレードようかん全4種

フェアトレード専門ブランド「ピープルツリー」は、北海道十勝産の特別栽培小豆を使用してご好評の「フェアトレードようかん」シリーズから、新フレーバ-「コーヒー」を発売します。

2026年6月26日(金)からピープルツリー自由が丘店、オンラインショップ、全国のお取扱店にて順次販売予定です。

リニューアルオープンした「フェアトレードようかん特設WEBページ(https://peopletree.co.jp/pages/yokan)」では、それぞれのフレーバーの素材や生産者などの情報を紹介しています。

＞＞https://peopletree.co.jp/pages/yokan

【新発売】フェアトレードようかん・コーヒー(https://peopletree.co.jp/products/407611)

マスコバド糖ようかんに、ペルー高地で育った定番人気の有機コーヒーを、特別に超極細引きにしてそのまま加えました。力強く甘やかな香りが、ようかんの風味と溶け合います。

\442（税込）

【新発売】フェアトレードようかん・コーヒーおいしさについて：厳選素材×職人技

ベースとなるあんは、最高品質とされる十勝の特別栽培*小豆と、フィリピン・ネグロス島のサトウキビのやさしい甘さを凝縮したフェアトレードの黒糖(マスコバド糖)、伝統製法の細寒天を、あん職人がつきっきりで炊いて練り上げます。

選りすぐりの素材を最大限に活かすために、職人が季節やその日の天候、素材の状態をひとつひとつ確かめながら細やかに手を加えてていねいに炊き、練り上げます。百年近くにわたりあんづくりに向き合ってきた製あん所ならではの、確かな技術と素材への理解によって、なめらかな食感をもつ、味わいの深いようかんに仕立てられています。

*特別栽培農産物：自然のサイクルを活かしたサステナブルな農業を目指す取り組みとして、化学肥料や農薬を控えて(化学肥料窒素成分量・対象農薬の使用回数が慣例の5割以下)栽培される農作物のこと

おすすめのギフトセット

ご挨拶やお礼、ちょっとしたお祝いにぴったりな箱入りのセットをご用意しています。4つの味が楽しめるうれしい詰め合わせ。自分へのご褒美にもおすすめです。

箱の上面には、北海道の広い大地でていねいに育てられている小豆畑を描きました。

ふたを開くとエゾユキウサギが、箱の裏にはキタキツネが隠れています。

【新発売】フェアトレードようかん・４本セット(https://peopletree.co.jp/products/62711)

フェアトレードようかんの4つのフレーバー、コーヒー、マスコバド糖、チョコ、いちごとチョコが1本ずつ箱に入ったギフトセットです。

\1,760（税込）

【新発売】フェアトレードようかん・8本セット(https://peopletree.co.jp/products/62712)

フェアトレードようかんの4つのフレーバー、コーヒー、マスコバド糖、チョコ、いちごとチョコが2本ずつ箱に入ったギフトセットです。

\3,456（税込）

そのほかのフレーバーのご紹介

フェアトレードようかん・マスコバド糖(https://peopletree.co.jp/products/407008)

味わい深いマスコバド糖、特栽小豆、細寒天だけでつくったシンプルな黒糖ようかん。ていねいにつくられた食感と舌ざわり、素材をいかした、飽きのこない味わい。

\388（税込）

フェアトレードようかん・チョコ(https://peopletree.co.jp/products/407207)

おなじみ、スイス産のオーガニックビターチョコを練り込みました。ようかんならではの食感とくちどけに、濃厚なカカオの風味。生チョコのような複雑な味わい。

\432（税込）

フェアトレードようかん・いちごとチョコ(https://peopletree.co.jp/products/407407)

おなじみのスイス産のオーガニックビターチョコを練り込んだようかんに、甘酸っぱいマダガスカル産いちごのアクセント。

\432（税込）

お買いものでできる応援

小豆は気候変動の影響を受けやすい繊細な作物のため、価格が大きく変動し、収穫に手間がかかります。そのため、国内外で最上級品の産地として知られている十勝でも、丈夫で需要も大きい大豆への転換が増えています。

使用する特別栽培の小豆は、持続可能なオーガニック農業を推し進める生産者や団体によって生産されました。

また、小豆以外の素材(黒糖、コーヒー、チョコレート、ドライフルーツ)も、フェアトレード素材です。小規模農家の団体と直接やり取りすることで生産者の生活が成り立つように取引価格が配慮されています。

ピープルツリーはこうした素材を積極的に使用することで、生産者の活動を支援し、オーガニックやフェアトレードが目指す「人と自然が共生する、幸せな社会」の実現を目指します。

ピープルツリーのものづくりについて

フェアトレード団体であることを保証するWFTOマーク

ピープルツリーはフェアトレード専門ブランド。

世界フェアトレード連盟（WFTO）に加盟するアジア、アフリカ、中南米など18カ国約145団体と共に、生産背景の透明性を保ったものづくりを行っています。



なるべくオーガニックで、環境に負荷のかからない再生可能な天然素材を用いた衣料品や雑貨、食品などの商品を企画・販売。

手仕事を活かすことで、途上国の社会的・経済的に立場の弱い人びとに収入の機会を継続的に提供し、持続可能な生産を支えています。手仕事は、大規模な設備投資や電力が必要なく、現地のインフラ環境に則した方法です。また伝統的な技法の継承につながります。

■会社概要

商号 ： フェアトレードカンパニー株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 ミニー・ジェームズ

所在地 ： 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-1-16-3F

設立 ： 1995年1月(NGOとしては1991年11月～)

事業内容： フェアトレードによる自然素材をつかった人と地球にやさしい

衣料品、服飾雑貨、日用雑貨、食品等の商品開発および輸入・販売

資本金 ： 6,000万円

URL ： https://www.peopletree.co.jp/

Facebookアカウント ：@PeopleTreeJPN

( https://www.facebook.com/PeopleTreeJPN )

Instagramアカウント ：@peopletreejp

( https://www.instagram.com/peopletreejp/ )

Instagramフードアカウント：@peopletree.food

( https://www.instagram.com/peopletree.food )

【本リリースに関するお客さまからのお問い合わせ先】

フェアトレードカンパニー株式会社／ピープルツリー

メール： pr@peopletree.co.jp