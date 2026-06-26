【お知らせ】「赤から」に関するお問い合わせについて

株式会社甲羅

株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤裕）が運営する鍋料理店「赤から」につきまして、昨今、お客様より他社ブランドの店舗に関するお問い合わせをいただく事例が確認されております。

お客様におかれましては、情報をご確認いただく際には、当社「赤から」の公式媒体をご利用いただきますようお願い申し上げます。当社「赤から」の公式媒体記載の店舗以外に当社「赤から」が運営しているお店はございません。お問い合わせいただいても当社にてお答えることはできませんので、どうぞよろしくお願いいたします。

「赤から」の公式情報について

※赤からロゴイメージ

鍋料理店「赤から」は、株式会社甲羅が運営するブランドです。

店舗情報やキャンペーン情報、新商品情報などは、当社が運営する「赤から」公式ホームページおよび「赤から」公式SNSアカウントにて発信しております。

昨今、「赤から」に関するお問い合わせの中で、他社ブランドの店舗や他社ブランドと当社「赤から」との関係性についてお問い合わせをいただくケースがございます。お客様に正確な情報をお届けするため、改めて当社「赤から」の公式媒体をご案内いたします。

※赤から公式ホームページイメージ

【赤から公式ホームページ】https://akakara.jp

【赤から公式Instagram】https://www.instagram.com/akakara_official

【赤から公式X】https://x.com/koraakakara

【赤から公式TikTok】https://www.tiktok.com/@akakara.official

※上記の媒体以外で発信されている情報については、当社が運営・管理していない場合があります。

お客様へのお願い

当社は今後も、お客様に安心して「赤から」をご利用いただけるよう、正確な情報発信とブランド価値の維持に努めてまいります。

「赤から」に関する情報につきましては、公式ホームページおよび公式SNSをご確認くださいますようお願い申し上げます。

「赤から」ブランドについて

2003年8月、名古屋で「赤から」の第1号店がオープンして以来、創業20年以上続く鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使った旨辛料理が人気で、コクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニュー。一度味わえば、やみつきになる奥深い味付けの鍋、焼き物、名古屋名物の一品も楽しめます。他では体験できない「赤から独自の味」を求める熱狂的なファンも多く、20代女性を中心に幅広い方々に支持されています。全国150店舗以上を展開し、旨辛グルメのトップランナーとしてさらなる進化を目指しています。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導