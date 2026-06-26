新潟市とのライフデザインに関する協業について

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、以下「当社」）と新潟県新潟市（市長：中原 八一、以下「新潟市」）は、新潟市内の新婚世帯を対象としたライフデザイン支援に関する取り組みとして、「ライフデザイン支援講座（動画）」を公開しましたので、お知らせいたします。

1. 新潟市とのライフデザインに関する協業の概要・目的

本取り組みは、新しい生活をスタートさせた新婚夫婦が、希望を持って将来のライフデザインを描き、人生の選択の幅を広げることを目的として実施するものです。

本講座の受講は、国の交付金を活用した「新潟市結婚新生活支援補助金」の補助要件の一つとして位置付けられております。また、同制度は、住宅の取得・賃借費用や引越し費用等を補助することで、結婚に伴う新生活を支援するものです。

2. 実施事項

・動画の公開日：2026年6月21日

・実施内容 ：新婚のご夫婦に向けたライフデザインについて考える動画（約23分）の作成

・公開先 ：新潟市ホームページ（新潟市結婚新生活支援補助金(https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/deai-kekkon/kekkon/2026kekkonshinseika.html)）

本講座は、新婚夫婦が将来のライフイベントや暮らしをイメージしながら、大切な価値観や理想の人生を考え、収支シミュレーションを通じて、人生設計とお金の関係への理解を深めていただける内容としています。

【ライフデザイン支援講座】

当社は、自治体との協業を通じて、新婚夫婦をはじめ一人ひとりが将来のライフデザインを主体的に描き、生きがいのある人生を実現できる社会の実現に貢献してまいります。

以上