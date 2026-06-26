従来比で大幅な小型化を実現、省スペース設置と高精細マーキングを両立、超小型ファイバーレーザーマーカー「LMS-IR30B」新発売

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、従来機と比較してヘッド部の小型化を追求し、省スペース設置と高精細マーキングを両立した超小型ファイバーレーザーマーカー「LMS-IR30B」を発売しました。

近年、製造業ではトレーサビリティ強化や自動化設備への対応ニーズが高まっています。一方で、生産ラインへのレーザーマーカー導入においては、設置スペースの制約や装置組込みの難しさが課題となるケースもあります。

LMS-IR30Bは波長1064 nm、最大平均出力30 Wのファイバーレーザーを搭載したレーザーマーカーです。最小線幅約20 μmの微細な印字性能により、小型部品への文字印字や二次元コードマーキング、製品識別用途に対応します。最大600 × 600 mmの広い照射エリアを備えており、大型ワークや複数個取りワークへの一括印字も可能です。

本製品はヘッド部の小型化により、省スペース環境への設置や既存設備・生産ラインへの組み込みを検討しやすい設計としました。外部信号制御にも対応しており、自動化設備との連携やインライン運用にも活用いただけます。



また、金属材料への黒色印字や深彫り加工に加え、ABS樹脂などの樹脂材料にも高精細なマーキングが可能です。電子部品、自動車部品、医療機器部品、各種産業機器部品など、幅広い分野において製品識別の高度化やトレーサビリティ強化に寄与します。

当社では、レーザーマーカーの導入検討から条件出し評価、設備組み込みに関する技術サポートまで一貫して対応します。お客様の対象材料や生産条件に応じて最適な機種選定や運用提案を行い、導入後の運用支援も実施しています。下記までお気軽にお問い合わせください。

■製品概要

・製品名：超小型ファイバーレーザーマーカー

・型式 ：LMS-IR30B

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/marker/lms-ir30b/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：赤坂

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lasermarker_contact/

Tel : 070-3965-2571 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：marker-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 金属・樹脂に高精細マーキング

ステンレスやアルミなどの金属をはじめ、ABSなどの樹脂にも高精細なマーキングが可能です。金属への黒色印字や視認性の高い刻印、深彫り加工を実現します。



■超小型ヘッドで省スペース設置に対応

内部構造の見直しにより、従来機と比較してヘッド部の奥行を約45％短縮し、体積を約22％削減しました。この大幅な小型化により、限られた設置スペースでも導入しやすく、既存設備や生産ラインへの組み込みにおいて優れた省スペース性能を発揮します。また、外部信号による制御にも対応しており、インライン運用にも柔軟に対応可能です。

■ 外形寸法 (本体)