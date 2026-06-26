UFB TECH株式会社とショウセイ株式会社が連携を強化。自由が丘・尾山台の3サロンを「UFB DUAL(R)体験サロン」として紹介

ＵＦＢ ＴＥＣＨ株式会社

UFB TECH株式会社は、ショウセイ株式会社が運営する「KEEP Keep HAIR DESIGN 自由が丘」「SENSE」「THREE by KEEP」の3サロンを、水道元栓直結型ウルトラファインバブル生成ノズル「UFB DUAL(R)」の体験サロンとして紹介します。

今回の取り組みでは、各サロンで実際に活用されているウルトラファインバブル水を、通常のシャンプーや髪質改善メニュー、カラー、トリートメントなどの施術を通じて体験できます。一般のお客様に加え、美容室へのUFB DUAL(R)導入を検討するサロンオーナー様にも、実際のサロン環境で水の違いを確認いただける機会となります。

髪と頭皮に向き合うショウセイ株式会社のサロンづくり

「髪質改善・頭皮ケアにこだわる3サロンでUFB DUAL(R)の水を体験」

ショウセイ株式会社は、自由が丘・尾山台エリアで複数の美容室を展開し、長年にわたり地域のお客様の髪と頭皮に向き合ってきた企業です。

同社が大切にしているのは、単に髪を一時的に美しく見せることではなく、年齢とともに変化する髪質や頭皮環境を踏まえ、将来の髪の美しさまで考えたケアを提供することです。

髪質改善、頭皮ケア、エイジングケア、ダメージケア、薬剤施術後のコンディションづくりなど、各サロンではそれぞれの強みを活かしながら、お客様一人ひとりに合わせた施術を行っています。

また、サロンワークだけでなく、オリジナルヘアケア商品の開発・販売にも取り組み、自宅でのケアまで含めた髪質改善を提案している点も同社の特徴です。

こうした髪と頭皮へのこだわりを支える設備の一つとして、各サロンではUFB DUAL(R)によるウルトラファインバブル水が活用されています。

店舗まるごと、ウルトラファインバブル水へ

店舗まるごとウルトラファインバブル水へ

UFB DUAL(R)は、シャワーヘッドのように一部の使用箇所だけに取り付ける製品ではありません。

水道元栓付近や給水配管に直接設置することで、店舗で使用する水そのものをウルトラファインバブル水に変えることができます。

そのため、シャンプー台だけでなく、カラー調合スペースのシンク、バックヤードの洗濯・タオル管理、お手洗いの手洗い水など、サロン内のさまざまな水まわりでウルトラファインバブル水を活用できます。

お客様は特別な操作や追加機器を意識することなく、通常のシャンプーや髪質改善メニュー、カラー、トリートメントなどの施術を通じて、自然にウルトラファインバブル水を体験できます。

サロン施術の中で、水の違いを体験

シャンプーやすすぎなど、髪と頭皮に直接触れる水として活用

美容室では、シャンプー、カラーやパーマ後のすすぎ、トリートメント、頭皮ケア、器具洗浄など、一日に何度も水が使われます。

特に、髪質改善やエイジングケアを重視するサロンでは、薬剤やトリートメントの選定だけでなく、髪と頭皮に直接触れる「水」の質も、施術体験を左右する重要な要素です。

ウルトラファインバブル水は、髪や頭皮を洗い流すシャンプー・すすぎ工程と相性がよく、頭皮や毛髪を清潔に保つためのサロンケアの一部として活用されています。細かな気泡を含む水が髪と頭皮に触れることで、洗い上がりのすっきり感や、施術中の心地よさを体験しやすい点も特徴です。

ショウセイ株式会社の各サロンでは、髪質改善、頭皮ケア、エイジングケアの施術と組み合わせ、ウルトラファインバブル水を日常のサロンワークに取り入れています。お客様は、通常のシャンプーやすすぎ、トリートメントなどを通じて、店舗まるごとの水環境によるサロン体験を自然に感じることができます。

体験できる3つのサロン

KEEP Keep HAIR DESIGN 自由が丘KEEP Keep HAIR DESIGN 自由が丘

KEEP Keep HAIR DESIGN 自由が丘は、自由が丘エリアで長く支持されてきたヘアサロンです。

上質で落ち着いた空間の中で、カット、カラー、トリートメント、髪質改善、頭皮ケアなど、幅広いメニューを提供しています。

ショウセイ株式会社の本社所在地と同住所にある中心的な店舗でもあり、同社の美容に対する考え方を体感できるサロンの一つです。長く通い続けられるサロンを探している方や、髪質の変化に合わせたケアを相談したい方に適した店舗です。

所在地：東京都目黒区自由が丘2-12-19 3.4.1ビルイースト 3F

HP：https://keep-j.com/

SENSESENSE

SENSEは、自由が丘エリアにある落ち着いた雰囲気のサロンです。

髪質やダメージ状態に合わせた施術提案を行い、カラーや髪質改善、トリートメントなどを通じて、扱いやすく美しい髪づくりをサポートしています。

シンプルで洗練された空間の中で、日常から少し離れてリラックスしながら施術を受けられる点も魅力です。

所在地：東京都目黒区自由が丘1-7-15 丸栄ビル5階

HP：https://sensebeautysalon.com/

THREE by KEEP 尾山台THREE by KEEP 尾山台

THREE by KEEPは、東京都世田谷区等々力にある髪質改善・エイジングケアにこだわるサロンです。

白を基調とした清潔感のある空間で、落ち着いて施術を受けられる雰囲気が特徴です。年齢とともに気になりやすい髪のうねり、広がり、パサつき、白髪染めによるダメージなど、大人女性の髪悩みに寄り添ったメニューを提供しています。

所在地：東京都世田谷区等々力5-5-12 1階

HP：https://www.sensebeautysalon.com/three/

このような方におすすめです

・髪のうねり、広がり、パサつきが気になる方

・白髪染めやカラーを続けながら、髪と頭皮への負担感に配慮したい方

・髪質改善やエイジングケアに関心がある方

・シャンプー後のすっきり感や、施術後の心地よさを重視する方

・ウルトラファインバブル水を実際の美容室で体験してみたい方

・美容室へのUFB DUAL(R)導入を検討しているサロンオーナー様

UFB DUAL(R)について

UFB DUAL(R)は、UFB TECH株式会社が提供する水道元栓直結型のウルトラファインバブル生成ノズルです。

UFB DUAL20A

給水配管に直接設置することで、建物や店舗で使用する水をウルトラファインバブル水に変えることができます。

電源、ポンプ、交換カートリッジを必要とせず、水の流れを利用してウルトラファインバブルを生成します。

また、外気を取り込まず、水道水に含まれる空気成分を利用してバブルを生成する構造のため、美容室、理容室、エステサロン、ヘッドスパサロンなど、お客様の髪や肌に直接触れる水を扱う現場にも適した設備です。

会社概要

ショウセイ株式会社

事業内容：頭皮ケア／髪質ケアに特化した美容室事業、美容サロンコンサルタント事業、自由が丘シャンプー＆トリートメントオリジナル商品開発事業、UFB DUAL(R)正規販売店

HP：https://shousei-group.com/

UFB TECH株式会社

事業内容：ウルトラファインバブル技術を活用した水インフラ関連製品の企画・開発・販売

HP：https://ufbtech-co.jp/