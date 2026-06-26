使い捨て電子タバコ「DR.CHILL7000」、Yahoo!ショッピングのランキングで1位を獲得

株式会社SOCIAL GREEN TECHYahoo!ショッピング「電子たばこ、ベイプ本体」ランキングで1位を獲得（DR.CHILL7000）

株式会社SOCIAL GREEN TECH（本社：東京都渋谷区、代表者：山崎歩夢）が展開する使い捨て型電子タバコ「DR.CHILL7000（ドクターチル7000）」が、2026年6月25日、Yahoo!ショッピングの「電子たばこ、ベイプ本体」ランキングにおいて1位を獲得いたしました（2026年6月26日時点も1位を維持）。

紙巻きタバコの度重なる値上げ、健康志向の高まりを背景に、「気軽に試せる」「メンテナンスが不要」を求めるライト層からの支持を集めました。

Yahoo!ショッピング 商品ページ（DR.CHILL公式ストア）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/drchill/dr-chill7000.html

公式サイト：https://dr-chill.shop

背景：使い捨てVAPE市場の拡大とライト層の課題Yahoo!ショッピング「電子たばこ、ベイプ本体」ランキング 1位（2026年6月26日 ランキング更新時点・DR.CHILL公式ストア）

2025年以降のたばこ税増税、健康増進法の改正、そして職場や飲食店における喫煙環境の変化を受け、紙巻きタバコの代替手段として電子タバコ（VAPE）を選ぶ方が増えています。

一方で、従来のPOD型・リキッド補充型のVAPEは「使い方が難しい」「リキッド補充や充電が面倒」「最初の一本に踏み切れない」といった声もあり、特に初めてVAPEを試す層にとってハードルが高いことが課題でした。

「DR.CHILL7000」は、こうしたライト層・ビギナー層に向けて開発された完全使い捨て型のVAPEです。開封したらすぐに吸え、リキッド補充・充電・メンテナンスは一切不要。それでいて約7,000回の吸引と16種類のフレーバー展開で、ヘビーユーザーの満足度にも応える設計となっています。

「DR.CHILL7000」の特長

1. 最大約7,000回の吸引 ─ 紙タバコ約35～40箱分

14mlの大容量タンクと500mAhバッテリー、15W出力により、1本で最大約7,000回の吸引を実現。これは紙巻きタバコ約35～40箱分に相当し、使い捨て型VAPEとしては最高クラスの吸引数です。

2. 16フレーバーの豊富なラインナップ

DR.CHILL7000は全16種類のフレーバーを展開

果実系から茶系、メンソール系、シガー系まで、嗜好に応える16種類のフレーバーを展開しています。

3. メンテナンスフリー ─ 開封して吸うだけ

リキッド補充・コイル交換・充電は一切不要。開封してそのまま吸引するだけで自動起動し、使い切ったら廃棄するシンプル設計。VAPE初心者でも迷わず使えます。

4. 特許メーカーとの共同開発による「爆煙＆濃厚フレーバー」

国内外で特許多数を保有するハイテクメーカーとの共同開発による独自スモークエンジンを搭載。ミストの粒子を細かく均一化することで、濃厚なフレーバーと爆煙を両立しました。

5. ニコチン0・タール0、副流煙の心配なし

植物由来成分を使用し、ニコチン・タールは一切含みません。健康増進法の対象外で、副流煙も発生しないため、周囲への配慮も可能です。

製品スペック[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/24_1_7eb6dc7b2f6cf1d6136394af1bc5e247.jpg?v=202606260451 ]今後の展望

当社では今後、「DR.CHILL7000」のフレーバー拡充、販売チャネルの拡大、自社メディア「CHILL VAPE」（https://vape.dr-chill.shop ）でのレビュー・選び方ガイドの発信を通じて、VAPEを初めて試すライト層から、フレーバーバリエーションを楽しみたいヘビーユーザーまで、幅広い層に「紙タバコを超える満足体験」を届けてまいります。

また、本家充電式POD型「DR.CHILL」（独自リキッド「シガーキック+(TM)」搭載）と合わせ、ユーザーのライフスタイルや使用シーンに応じて選べるDR.CHILLブランドのラインナップ強化を継続してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159724/table/24_2_2c26fe6ce12829a34eddaffe09e4b082.jpg?v=202606260451 ]

株式会社SOCIAL GREEN TECH 広報担当

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