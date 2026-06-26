【開催レポート】2026年6月25日（木）「20年で20棟から400棟へ　経常利益率10%の経営を実現した河井氏が語る『逆張り』の経営戦略と組織構築」を開催

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は2026年6月25日（木）「20年で20棟から400棟へ 経常利益率10%の経営を実現した河井氏が語る『逆張り』の経営戦略と組織構築」をリアルとオンラインにて開催。当日は32名の方々にご参加いただきました。

今回は、過去に岡山県で圧倒的なシェアを誇るヘルシーホームの代表を務め、年間20棟だった規模をわずか20年で400棟、売上100億円規模まで成長させ、現在はノマド株式会社の代表取締役を務める河井敏宏氏が登壇。聞き手には、住宅業界特化型の集客支援を手がける株式会社ビズ・クリエイション代表取締役の初谷昌彦氏を迎え、現場の修羅場をくぐり抜けてきた経営者同士による、極めて実践的かつリアルなトークセッションが行われました。

セッションでは、企業の成長を阻む「30棟・100棟・300棟の壁」をいかに突破するかが焦点となりました。河井氏は、30棟規模では「社長依存からの脱却」を掲げ、誰でも売れる自社商品の構築と右腕となる店長の育成が不可欠であると指摘。100棟規模では、組織崩壊を防ぐための「徹底したルール化」と社長自ら主導するIT（CRM）活用の重要性を、実体験に基づき強調しました。

さらに300棟を超えるステージでは、現場任せの教育を卒業し、自社で人を育てる「アカデミー化」や、経営者意識を持つ事業部長の育成が鍵となると説明しました。初谷氏はマーケティングの知見から河井氏の「逆張り」の思考を深掘りし、競合他社の研究や、他社が嫌がる商品をあえて作る戦略など、現場の修羅場をくぐり抜けてきた経営判断のリアルを浮き彫りにしました。

参加者からは「実践して結果を出した人間だけが話せる本物の内容に感動しました。自分ではわからない謎が沢山解決できました。」や「現場の生

の声をお伺いでき、非常に参考になりました。また企業フェーズごとの想定される課題を認識できました。」といった声が寄せられました。

■ノマド株式会社

岡山市を中心に土地・空き家・相続不動産の売却・買取・活用相談を行う不動産会社。売却ありきではなく、お客様一人ひとりの状況や想いに寄り添い、最適な活用方法を提案している。不動産と住宅の両分野で培った知識と経験を活かし、不動産の価値を最大限に引き出すサポートを提供。地域に根ざした安心・信頼のパートナーとして、岡山の不動産に関する幅広いお悩みに対応している。

企業公式ウェブサイト：https://sites.google.com/view/nomadoestate/

■株式会社ビズ・クリエイション

住宅業界に特化したSaaS事業とプロモーション事業を展開するマーケティング企業。来場集客ツール「KengakuCloud」をはじめ、住宅会社の集客から業務効率化までをワンストップで支援してる。業界に特化した豊富なノウハウとデジタル技術を活かし、企業とお客様をつなぐ価値ある出会いを創出。

「思いと想いの媒介者」として、住宅業界の発展に貢献し続けてる。

企業公式ウェブサイト：https://biz-creation.co.jp/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は加盟企業・未加盟企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



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