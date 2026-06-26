【モクシー大阪梅田】愛犬と一緒に、楽しみましょう！

マリオット・インターナショナルテラス

モクシー大阪梅田（所在地：大阪府大阪市福島区／総支配人：友田 真里）は、2026年7月1日（火）より、愛犬とご一緒にお楽しみいただけるテラス席を新たに開放いたします。

「旅も、日常も、もっと自分らしく楽しみたい」

そんな想いに寄り添い、モクシー大阪梅田ではペットフレンドリーな新しい過ごし方をご提案します。これまで以上に自由で、気軽で、ちょっと楽しいホテル体験がスタートします。

テラス愛犬と泊まれる宿泊プラン

開放感あふれるテラスでは、心地よい風を感じながら、ワンちゃんと並んでカフェタイムや軽食をお楽しみいただけます。ご宿泊のお客様はもちろん、近隣にお住まいの方やお散歩途中の立ち寄りにもおすすめです。

「今日はワンちゃんと一緒にどこ行く？」

そんな会話の選択肢に、ぜひモクシー大阪梅田を加えてください。

愛犬と泊まれる宿泊プランも好評販売中です！

■テラス席概要

開始日：2026年7月1日（火）

時間 ：6：30～21：30（ラストオーダー）

場所：モクシー大阪梅田 テラスエリア

利用対象：ご宿泊者様および一般のお客様

内容：愛犬同伴でのテラス席利用

※安全で快適なご利用のため、一定のルール・マナーを設けております。

モクシー・ホテルについて

モクシーは、遊び心に溢れ、お手頃かつスタイリッシュなホテルブランドで、モクシーブランドのその名（Moxy=Moxie元気の意味）の通り、社交的で好奇心旺盛かつエネルギッシュな次世代の旅行者向けのデザインが特徴のホテルです。デザインホテルというコンセプトの下、フレンドリーな雰囲気をあわせもつ新しいコンセプトのホテルです。客室はシンプルでスタイリッシュにして機能的。シモンズのベッドマットレスを採用し、寝心地にもこだわりました。活気あふれるソーシャルスペースを特徴とし、暖かい雰囲気のバーは２４時間営業！ラウンジやライブラリーで楽しんだり、旅する人たちと交わしたりと、様々なスタイルでお過ごしいただけます。

モクシー・ホテルに関する詳しい詳細はwww.MoxyHotels.com および下記をご覧ください。

・インスタグラム : https://instagram.com/moxyhotels/

・フェイスブック: https://www.facebook.com/MoxyHotels/

・モクシー・マニフェスト動画: http://moxy-hotels.marriott.com/our-story