AI時代の新たな成長を牽引するAI-Optical Networkの構築

上海、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- MWC上海2026の開催期間中、「AIのためのネットワーク、ネットワークのためのAI（Networks for AI, AI for Networks）」をテーマとしたAI-ONサミットが成功裏に開催されました。このイベントでは、Information and Communication Technology Committee of China's MIIT、China Academy of Information and Communications Technology（CAICT）、世界の通信事業者、業界パートナー、およびHuaweiが一堂に会し、トークンによる収益化という新時代における光ネットワークの動向について検討を行いました。参加者は、ウルトラギガビット／10 Gbpsプランやネットワークとコンピューティングの統合といった新サービスに関する実践的な経験を共有しました。同サミットで、Huaweiは10種類のAI-Optical Network（AI-ON）の革新的な製品およびソリューションを発表し、通信事業者がAIを中核とする全光ターゲットネットワークを構築し、AIサービスの普及を促進できるよう支援しました。



The AI-ON Summit was successfully held



2025年10月、International Telecommunication Union（ITU）は、次世代光ネットワークに関する「ION-2030」ビジョンを発表し、AI-ONの将来に向けた道筋を示しました。CAICTのバイスプレジデントであるAo Li氏は、次のように説明しました。「光ネットワークとAIは互いを強化するでしょう。AI-ONは、大規模モデルやAIエージェントを活用しながら、幅広いコンピューティングアプリケーションを効率的にサポートし、高レベルの自律型ネットワークの実現に向けて前進していきます。中国は『どこでもギガビット』から『10Gへの拡大』へと段階を上げており、ウルトラギガビットのブロードバンドサービスを推進するとともに、ブロードバンド品質向上の新たな道を模索しています。ミリ秒レベルのコンピューティングは、『システム構築』の段階から『大規模導入』の段階へと移行しつつあり、デジタル経済のための強固な全光基盤を築き上げています。」

通信事業者は、価値重視の事業運営という新たな時代を迎えつつある

AIは、一般家庭のデジタルライフの利便性を大幅に向上させるとともに、企業の生産性を高めています。China Mobile、China Telecom、China Unicom、Zain Jordan、およびShunwang Technologyは、AIがもたらす機会を活用するための最新の実践事例を共有しました。帯域幅の高速化を基盤として、接続体験の向上、インテリジェントなサービス、そして先を見越したサポートを通じて、家庭向けブロードバンドサービスの強化を図っています。これらの革新技術により、一般家庭には業界最高水準のAIアプリケーション体験と高品質なブロードバンドサービスが提供される一方、専用回線の接続環境の強化や、コンピューティングとネットワークを統合したサービス機能の拡充により、企業向けには高品質なコンピューティング環境へのアクセスと利用が確保されます。通信事業者は、価値重視の事業運営という新たな時代を迎えつつあります。インテリジェントなアップグレードを活用することで、通信事業者は既存顧客基盤の価値を最大化し、付加価値サービスを拡大するとともに、持続可能な成長に向けた新たな道筋を築いています。

AI-ONにより、通信事業者がAIを中核とする全光ターゲットネットワークを構築できるよう支援し、AI時代における共通の成長を促進

通信事業者がトークンによる収益化の時代への移行を加速できるよう支援するため、Huaweiは10種類のAI-ON革新製品およびソリューションを全面的にアップグレードしました。Huaweiの光通信事業製品ライン担当バイスプレジデントであるKim Jin氏は、次のように述べました。「Huaweiは、光通信技術とAI技術の協調的な発展を実現するため、光通信とAIの融合戦略を推進しています。AI-FANおよびAI-OTN製品シリーズは、通信事業者がAIを中核とする全光ターゲットネットワークを構築することを可能にし、価値主導型のウルトラギガビット／10 Gbps運用を実現するとともに、高品質なコンピューティングへのアクセスと利用を提供し、AIサービスの普及を促進します。」



Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, is delivering a keynote speech



ウルトラギガビットの普及に向け、Huaweiは、AIホームハブやAIスマートボックスをはじめ、トライバンドおよびデュアルバンドのWi-Fi 7対応FTTR製品など、一連のAI-FTTR製品を発売しました。10 Gbps分野におけるリーダーシップを確立するため、Huaweiは業界初となる大規模商用利用向けの高密度50G PONサービスボードを発売し、50G PON FTTRをアップグレードして、トライバンドWi-Fi 7（3+3+3）に対応させました。1ミリ秒のコンピューティングネットワーク向けに、Huaweiは、Mini OXC、エンドツーエンドのOSU/fgOTN、およびOTNとQKDの統合という3つのソリューションを発表しました。国内外のDCI分野における新たなビジネスチャンスを見据え、Huaweiは業界唯一の超大規模OTNクラスターソリューションおよび統合型海底・陸上ケーブルソリューションをリリースしました。さらに、耐障害性の高い光ネットワークを構築するため、HuaweiはAI DASや50ミリ秒WSONといったネットワーク耐障害性ソリューションをリリースしました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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