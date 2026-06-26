日本のナトリウムイオン電池市場調査レポート2036：市場規模、競争環境、および成長要因
KD Market Insightsは、「日本ナトリウムイオン電池市場の将来動向および機会分析 ― 2026年～2036年」と題した市場調査レポートを発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社のGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のナトリウムイオン電池市場：豊富なエネルギー貯蔵による依存低減
日本のナトリウムイオン電池市場は、エネルギー安全保障および電力網の強靭化を目指す国家戦略における重要な新領域として浮上しています。世界第3位の経済大国である日本は、輸入リチウムへの高い依存度や地政学的サプライチェーンリスクに直面しており、ナトリウムイオン電池（SIB）は有力な代替手段として注目されています。海塩など豊富で低コストな原材料を活用するこの技術は、より低コストで再生可能エネルギー電力網を安定化させる可能性を秘めています。2026年初頭時点で、市場は慎重な日本の研究開発と、中国による積極的な商業化との間で競争が進む「レース」段階にあります。
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市場規模と成長動向
日本のナトリウムイオン電池市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2036年末までに市場規模が6,590万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2,490万米ドルでした。
地域別動向では、戦略面で大きな対照が見られます。日本は、NGK Insulatorsおよび東京電力（TEPCO）を中心に、電力網安定化向けナトリウム硫黄（NAS）電池導入で世界的リーダーとなっています。一方、常温型ナトリウムイオン電池に関しては、CATLやBYDなどの企業がすでに量産段階に入っている中国が圧倒的な優位性を持っています。
市場セグメンテーション
日本のナトリウムイオン電池市場は、電池タイプ、用途、セル形式別に分類できます。
タイプ別（材料別）：
ナトリウム硫黄（NAS）電池：現在、日本市場で主流となっているセグメントです。これらは高温型電池であり、再生可能エネルギー変動を安定化させるための大規模電力貯蔵（メガワット級）用途に広く利用されています。
ナトリウムイオン（常温型）電池：モビリティおよび民生電子機器向けとして注目を集めている「次世代」セグメントです。主なサブカテゴリーには、層状酸化物、プルシアンブルー類似体、ポリアニオン化合物などがあります。
用途別：
定置型エネルギー貯蔵：日本における太陽光・風力発電の電力網統合需要を背景に、最大かつ最も成熟したセグメントとなっています。
低速電気自動車（EV）：エネルギー密度の低さが許容される小型商用車向け用途を対象としています。
民生電子機器：安全性や急速充電性能を重視したモバイルバッテリー（例：Elecom）などが含まれます。
セル形式別（ナトリウムイオン電池向け）：
円筒形、角形、パウチ型：電力用電池およびエネルギー貯蔵システム向け柔軟性を考慮し、さまざまな形式が採用されています。
主要な成長促進要因
日本のナトリウムイオン電池市場：豊富なエネルギー貯蔵による依存低減
日本のナトリウムイオン電池市場は、エネルギー安全保障および電力網の強靭化を目指す国家戦略における重要な新領域として浮上しています。世界第3位の経済大国である日本は、輸入リチウムへの高い依存度や地政学的サプライチェーンリスクに直面しており、ナトリウムイオン電池（SIB）は有力な代替手段として注目されています。海塩など豊富で低コストな原材料を活用するこの技術は、より低コストで再生可能エネルギー電力網を安定化させる可能性を秘めています。2026年初頭時点で、市場は慎重な日本の研究開発と、中国による積極的な商業化との間で競争が進む「レース」段階にあります。
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市場規模と成長動向
日本のナトリウムイオン電池市場に関する調査レポートによると、市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で成長し、2036年末までに市場規模が6,590万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2,490万米ドルでした。
地域別動向では、戦略面で大きな対照が見られます。日本は、NGK Insulatorsおよび東京電力（TEPCO）を中心に、電力網安定化向けナトリウム硫黄（NAS）電池導入で世界的リーダーとなっています。一方、常温型ナトリウムイオン電池に関しては、CATLやBYDなどの企業がすでに量産段階に入っている中国が圧倒的な優位性を持っています。
市場セグメンテーション
日本のナトリウムイオン電池市場は、電池タイプ、用途、セル形式別に分類できます。
タイプ別（材料別）：
ナトリウム硫黄（NAS）電池：現在、日本市場で主流となっているセグメントです。これらは高温型電池であり、再生可能エネルギー変動を安定化させるための大規模電力貯蔵（メガワット級）用途に広く利用されています。
ナトリウムイオン（常温型）電池：モビリティおよび民生電子機器向けとして注目を集めている「次世代」セグメントです。主なサブカテゴリーには、層状酸化物、プルシアンブルー類似体、ポリアニオン化合物などがあります。
用途別：
定置型エネルギー貯蔵：日本における太陽光・風力発電の電力網統合需要を背景に、最大かつ最も成熟したセグメントとなっています。
低速電気自動車（EV）：エネルギー密度の低さが許容される小型商用車向け用途を対象としています。
民生電子機器：安全性や急速充電性能を重視したモバイルバッテリー（例：Elecom）などが含まれます。
セル形式別（ナトリウムイオン電池向け）：
円筒形、角形、パウチ型：電力用電池およびエネルギー貯蔵システム向け柔軟性を考慮し、さまざまな形式が採用されています。
主要な成長促進要因