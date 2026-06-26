2026年GNSS時刻同期モジュール市場レポート：市場規模＋業界見通し＋国家戦略- 年平均成長率（CAGR）8.80％で成長（2026～2032年）
GNSS時刻同期モジュールは、全地球航法衛星システムの信号を時間基準として利用する高精度同期モジュールである。通常、GNSS受信チップ、RFフロントエンド、授時計算アルゴリズム、発振器または温度補償発振器、電源管理、インターフェース回路、産業用パッケージを統合し、通信設備、電力システム、金融取引システム、交通制御プラットフォーム、映像監視ネットワーク、データセンターに対して、1PPS、10MHz、ToD、NMEA、または関連する時刻同期信号を提供できる。
一般的な測位モジュールと比べ、GNSS時刻同期モジュールは、時刻精度、長期安定性、温度ドリフト制御、耐干渉性、コールドスタートとホールドオーバー性能、システム互換性、複雑な電磁環境での連続運転信頼性をより重視する。5G承載網、スマートグリッド、金融インフラ、産業インターネット、公共安全ネットワークにおける統一時間基準への依存が高まるにつれ、同製品は単一の基板レベル部品から重要インフラの高信頼な時刻同期入口へと進化している。
LP Informationの調査「世界GNSS時刻同期モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/676658/gnss-timing-module）
データによると、2025年の世界GNSS時刻同期モジュール市場規模は約10億3,796万米ドルであり、2026年には11億2,400万米ドル、2032年には約18億6,400万米ドルに達すると見込まれ、2026年から2032年の年平均成長率は約8.80%である。
世界のGNSS時刻同期モジュール市場は、通信ネットワークの同期高度化、スマートグリッド改修、金融取引におけるタイムスタンプ規制対応、交通制御システムのデジタル化、映像監視のネットワーク化により成長している。2025年から2032年にかけて市場規模は継続的に拡大し、授時モジュールが従来の通信および専門計測機器分野から、より多くの重要インフラと産業用途へ浸透していることを示している。
GNSS時刻同期モジュール、市場規模と成長動向
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353845/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353845/images/bodyimage2】
世界GNSS時刻同期モジュールの競争構造と主要メーカー
現在、世界のGNSS時刻同期モジュールの中核企業は、GNSS受信機、時間周波数システム、産業通信モジュール、高信頼組込みハードウェアの能力を持つ地域に集中している。上位企業は通常、マルチGNSS・多周波受信、授時計算の最適化、PPSと周波数出力の安定性、産業環境への適応、長期供給、システムレベル検証能力を備えており、競争の焦点は単体モジュール性能から、同期リンクの信頼性、顧客別カスタマイズ、重要用途向けサービス能力へ移行している。
製品分類では、単周波授時モジュールは基礎ネットワーク機器、一般産業同期、コスト重視の用途に適している。一方、多周波授時モジュールは、精度、耐干渉性、連続性への要求がより高い通信、電力、金融、交通制御、高信頼同期システムに向いている。用途構成では、金融、通信、交通制御、映像監視、スマートグリッドが主要な需要源であり、その他の産業ネットワークとデータセンター用途も採用を拡大している。
北米、欧州、中国、日本、韓国はGNSS時刻同期モジュールの重要な需要地域である。北米は金融、通信、データセンター、防衛関連の同期用途で強い需要を持ち、欧州は電力、鉄道、産業通信など重要インフラの信頼性を重視する。中国は北斗融合応用、5G承載網、スマートグリッド、産業インターネット建設により高い成長余地を持ち、日本と韓国は通信設備、精密製造、インテリジェントネットワーク分野で安定した需要を維持している。
一般的な測位モジュールと比べ、GNSS時刻同期モジュールは、時刻精度、長期安定性、温度ドリフト制御、耐干渉性、コールドスタートとホールドオーバー性能、システム互換性、複雑な電磁環境での連続運転信頼性をより重視する。5G承載網、スマートグリッド、金融インフラ、産業インターネット、公共安全ネットワークにおける統一時間基準への依存が高まるにつれ、同製品は単一の基板レベル部品から重要インフラの高信頼な時刻同期入口へと進化している。
LP Informationの調査「世界GNSS時刻同期モジュール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/676658/gnss-timing-module）
データによると、2025年の世界GNSS時刻同期モジュール市場規模は約10億3,796万米ドルであり、2026年には11億2,400万米ドル、2032年には約18億6,400万米ドルに達すると見込まれ、2026年から2032年の年平均成長率は約8.80%である。
世界のGNSS時刻同期モジュール市場は、通信ネットワークの同期高度化、スマートグリッド改修、金融取引におけるタイムスタンプ規制対応、交通制御システムのデジタル化、映像監視のネットワーク化により成長している。2025年から2032年にかけて市場規模は継続的に拡大し、授時モジュールが従来の通信および専門計測機器分野から、より多くの重要インフラと産業用途へ浸透していることを示している。
GNSS時刻同期モジュール、市場規模と成長動向
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世界GNSS時刻同期モジュールの競争構造と主要メーカー
現在、世界のGNSS時刻同期モジュールの中核企業は、GNSS受信機、時間周波数システム、産業通信モジュール、高信頼組込みハードウェアの能力を持つ地域に集中している。上位企業は通常、マルチGNSS・多周波受信、授時計算の最適化、PPSと周波数出力の安定性、産業環境への適応、長期供給、システムレベル検証能力を備えており、競争の焦点は単体モジュール性能から、同期リンクの信頼性、顧客別カスタマイズ、重要用途向けサービス能力へ移行している。
製品分類では、単周波授時モジュールは基礎ネットワーク機器、一般産業同期、コスト重視の用途に適している。一方、多周波授時モジュールは、精度、耐干渉性、連続性への要求がより高い通信、電力、金融、交通制御、高信頼同期システムに向いている。用途構成では、金融、通信、交通制御、映像監視、スマートグリッドが主要な需要源であり、その他の産業ネットワークとデータセンター用途も採用を拡大している。
北米、欧州、中国、日本、韓国はGNSS時刻同期モジュールの重要な需要地域である。北米は金融、通信、データセンター、防衛関連の同期用途で強い需要を持ち、欧州は電力、鉄道、産業通信など重要インフラの信頼性を重視する。中国は北斗融合応用、5G承載網、スマートグリッド、産業インターネット建設により高い成長余地を持ち、日本と韓国は通信設備、精密製造、インテリジェントネットワーク分野で安定した需要を維持している。