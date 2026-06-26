電気自動車（EV）パワートレインシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月25に「Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）の概要
Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）に関する当社の調査レポートによると、Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）規模は 2035 年に約 2,867億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）規模は約 1,025億米ドルとなっています。電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）のシェア拡大は、主要市場および新興市場の双方において電気自動車の普及が継続的に進んでいることによるものです。IEA（国際エネルギー機関）の最新の報告書『Global EV Outlook 2026』によれば、2025年の世界の電気自動車販売台数はさらに増加して20百万台を超え、市場シェアは約25%に達しました。
中国は引き続きEV市場を主導し、2025年にはEVが自動車総販売台数の約55%を占める見通しです。一方、世界のEV販売台数は2026年に約23百万台に達し、自動車総販売台数の約28%を占めると予測されています。EVの販売台数が増加するたびに、駆動用モーター、インバーター、減速機、熱管理システム、バッテリーパック、車両制御用電子機器に対する需要が直接的に拡大します。
電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/electric-vehicle-ev-powertrain-systems-market/590642496
電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する市場調査では、EV充電インフラの拡大とそれに伴う一般利用の利便性向上により、市場シェアが拡大することも明らかになっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の公共EV充電インフラは、2025年に約1.8百万基の新規充電器が設置された結果、同年末時点で7百万基を超え、前年比33%以上の成長を記録しました。ヨーロッパは引き続き主要な地域市場の一つであり、AC（交流）およびDC（直流）急速充電ネットワークの継続的な拡充に支えられ、2025年の公共充電器設置数は約1.1―1.14百万基に達しました。こうした充電インフラの継続的な整備は、電動モビリティの急速な普及を浮き彫りにするとともに、増加する世界のEV保有台数を支えるために、利用しやすい公共充電ネットワークが必要であることを示しています。
Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）の概要
Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）に関する当社の調査レポートによると、Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）規模は 2035 年に約 2,867億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）規模は約 1,025億米ドルとなっています。電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Electric Vehicle (EV) Powertrain Systems Market （電気自動車（EV）パワートレインシステム市場）のシェア拡大は、主要市場および新興市場の双方において電気自動車の普及が継続的に進んでいることによるものです。IEA（国際エネルギー機関）の最新の報告書『Global EV Outlook 2026』によれば、2025年の世界の電気自動車販売台数はさらに増加して20百万台を超え、市場シェアは約25%に達しました。
中国は引き続きEV市場を主導し、2025年にはEVが自動車総販売台数の約55%を占める見通しです。一方、世界のEV販売台数は2026年に約23百万台に達し、自動車総販売台数の約28%を占めると予測されています。EVの販売台数が増加するたびに、駆動用モーター、インバーター、減速機、熱管理システム、バッテリーパック、車両制御用電子機器に対する需要が直接的に拡大します。
電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/electric-vehicle-ev-powertrain-systems-market/590642496
電気自動車（EV）パワートレインシステムに関する市場調査では、EV充電インフラの拡大とそれに伴う一般利用の利便性向上により、市場シェアが拡大することも明らかになっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の公共EV充電インフラは、2025年に約1.8百万基の新規充電器が設置された結果、同年末時点で7百万基を超え、前年比33%以上の成長を記録しました。ヨーロッパは引き続き主要な地域市場の一つであり、AC（交流）およびDC（直流）急速充電ネットワークの継続的な拡充に支えられ、2025年の公共充電器設置数は約1.1―1.14百万基に達しました。こうした充電インフラの継続的な整備は、電動モビリティの急速な普及を浮き彫りにするとともに、増加する世界のEV保有台数を支えるために、利用しやすい公共充電ネットワークが必要であることを示しています。