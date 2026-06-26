既存教室への導入で、低学年層の集客強化とLTV向上を実現。城南進学研究社は、学習塾・教育関係者を対象とした『「りんご塾」導入ご案内ウェビナー』を7月10日に開催、りんご塾コースの導入もご紹介します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉、以下「当社」）は、学習塾・教育関係者を対象とした『「りんご塾」導入ご案内ウェビナー』を2026年7月10日（金）に開催いたします。
本ウェビナーでは、幼児・小学生向け算数専門塾「りんご塾」を新たなコースやクラスとして既存教室（既存の学習塾）に導入する方法や、導入モデル、運営事例をご紹介し、低学年層の集客強化や長期的な顧客育成（LTV（Life Time Value）向上）につながる仕組みについても詳しく解説いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage1】
思考力教育への関心の高まりとともに注目される「りんご塾」
近年、思考力や問題解決力を育む教育への関心が高まっています。その中で、全国規模で開催される「※算数オリンピック」が注目を集めており、参加者数は6,000名を超えています。※算数オリンピック公式サイト https://www.sansu-olympic.gr.jp/
「りんご塾」は、幼児から小学生を対象に、算数オリンピック入賞を目標とした算数専門塾です。単なる計算力ではなく、論理的思考力や発想力を育む独自の指導を行っています。
2025年の算数オリンピックでは、「りんご塾」から5名の金メダリスト、36名の銀・銅メダリストが誕生。9年連続で金メダリストを輩出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage2】
3社連携で全国展開を推進
りんご塾は、ブランド運営元である株式会社りんご塾、全国展開を推進する株式会社明光ネットワークジャパン、首都圏エリアを中心に運営支援を担う当社の3社連携により展開されています。
当社は2018年より運営パートナーとして参画し、教材・コンテンツの共同開発や運営サポートを行うほか、「城南コベッツ」教室内への併設などを通じて、りんご塾の学びを広く提供してまいりました。
また、2026年7月には、
・個別指導塾TESTEA 初台校
・個別指導塾TESTEA 駒込校
・Mindup Garden 草津渋川校
において、新たにりんご塾コースを開設予定です。
既存教室（既存の学習塾）を活用して導入できる「りんご塾」コースモデル
今回のウェビナーでは、新たに教室を開講することなく、「りんご塾」をコース、またはクラスとして導入するモデルについてご紹介します。
このモデルには、以下のような特長があります。
・既存教室の空きスペース・空き時間を活用できる。
・新規設備投資や賃料負担を抑えられる。
・講師採用負担を軽減できる。
・既存顧客への提案がしやすい。
・幼児・低学年層からの集客につながる。
・長期的な顧客育成によるLTV向上が期待できる。
少子化や競争環境の変化により、低学年層の集客や顧客の長期定着が学習塾の重要課題となる中、新たな集客の仕組み・教育コンテンツとしてご活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage3】
ウェビナーでは導入条件や費用もご案内
当日は、
「りんご塾」の教育メソッド
・算数オリンピックで成果を生み出す指導の特徴
・実際の教室運営事例
・導入条件
・費用体系
などについて詳しくご説明いたします。
低学年層の集客強化や新たな教育コンテンツの導入をご検討中の学習塾・教育関係者の皆さまのご参加をお待ちしております。
「りんご塾」導入ご案内ウェビナー 概要
【日時】2026年7月10日（金）13:30～14:45
【対象】小学生・低学年層の集客強化に関心のある学習塾・教育関係者さま
【内容】
・「りんご塾」の概略と仕組み
・算数オリンピックでメダリスト続出 「りんご塾」指導の秘密
・既存塾にそのまま併設 「りんご塾」運営の実際
・導入条件、費用のご案内
【参加費】無料
【申込フォーム】https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_126/index.do
【お問い合わせ】
株式会社城南進学研究社 法人営業部
info-csd@johnan.co.jp
【教育関係者向けソリューションサイト】
https://edu-biz.johnan.jp/
「りんご塾」について
りんご塾は、滋賀県出身の田邉亨氏が彦根市で創設した、算数オリンピック入賞を目標に掲げる算数専門塾です。
きめ細かな個別指導のもと、算数オリンピック対策問題や発想力を養うパズルなどに取り組みながら、問題の意図を理解し、多角的な解決方法を考える力を育成しています。
現在は、株式会社りんご塾、株式会社明光ネットワークジャパン、株式会社城南進学研究社の3社連携により全国展開を進めており、「明光義塾」や「城南コベッツ」などの教室内コースとしても提供されています。
ホームページ：https://www.ringojuku.com/
「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
本ウェビナーでは、幼児・小学生向け算数専門塾「りんご塾」を新たなコースやクラスとして既存教室（既存の学習塾）に導入する方法や、導入モデル、運営事例をご紹介し、低学年層の集客強化や長期的な顧客育成（LTV（Life Time Value）向上）につながる仕組みについても詳しく解説いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage1】
近年、思考力や問題解決力を育む教育への関心が高まっています。その中で、全国規模で開催される「※算数オリンピック」が注目を集めており、参加者数は6,000名を超えています。※算数オリンピック公式サイト https://www.sansu-olympic.gr.jp/
「りんご塾」は、幼児から小学生を対象に、算数オリンピック入賞を目標とした算数専門塾です。単なる計算力ではなく、論理的思考力や発想力を育む独自の指導を行っています。
2025年の算数オリンピックでは、「りんご塾」から5名の金メダリスト、36名の銀・銅メダリストが誕生。9年連続で金メダリストを輩出しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage2】
3社連携で全国展開を推進
りんご塾は、ブランド運営元である株式会社りんご塾、全国展開を推進する株式会社明光ネットワークジャパン、首都圏エリアを中心に運営支援を担う当社の3社連携により展開されています。
当社は2018年より運営パートナーとして参画し、教材・コンテンツの共同開発や運営サポートを行うほか、「城南コベッツ」教室内への併設などを通じて、りんご塾の学びを広く提供してまいりました。
また、2026年7月には、
・個別指導塾TESTEA 初台校
・個別指導塾TESTEA 駒込校
・Mindup Garden 草津渋川校
において、新たにりんご塾コースを開設予定です。
既存教室（既存の学習塾）を活用して導入できる「りんご塾」コースモデル
今回のウェビナーでは、新たに教室を開講することなく、「りんご塾」をコース、またはクラスとして導入するモデルについてご紹介します。
このモデルには、以下のような特長があります。
・既存教室の空きスペース・空き時間を活用できる。
・新規設備投資や賃料負担を抑えられる。
・講師採用負担を軽減できる。
・既存顧客への提案がしやすい。
・幼児・低学年層からの集客につながる。
・長期的な顧客育成によるLTV向上が期待できる。
少子化や競争環境の変化により、低学年層の集客や顧客の長期定着が学習塾の重要課題となる中、新たな集客の仕組み・教育コンテンツとしてご活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353712/images/bodyimage3】
ウェビナーでは導入条件や費用もご案内
当日は、
「りんご塾」の教育メソッド
・算数オリンピックで成果を生み出す指導の特徴
・実際の教室運営事例
・導入条件
・費用体系
などについて詳しくご説明いたします。
低学年層の集客強化や新たな教育コンテンツの導入をご検討中の学習塾・教育関係者の皆さまのご参加をお待ちしております。
「りんご塾」導入ご案内ウェビナー 概要
【日時】2026年7月10日（金）13:30～14:45
【対象】小学生・低学年層の集客強化に関心のある学習塾・教育関係者さま
【内容】
・「りんご塾」の概略と仕組み
・算数オリンピックでメダリスト続出 「りんご塾」指導の秘密
・既存塾にそのまま併設 「りんご塾」運営の実際
・導入条件、費用のご案内
【参加費】無料
【申込フォーム】https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_126/index.do
【お問い合わせ】
株式会社城南進学研究社 法人営業部
info-csd@johnan.co.jp
【教育関係者向けソリューションサイト】
https://edu-biz.johnan.jp/
「りんご塾」について
りんご塾は、滋賀県出身の田邉亨氏が彦根市で創設した、算数オリンピック入賞を目標に掲げる算数専門塾です。
きめ細かな個別指導のもと、算数オリンピック対策問題や発想力を養うパズルなどに取り組みながら、問題の意図を理解し、多角的な解決方法を考える力を育成しています。
現在は、株式会社りんご塾、株式会社明光ネットワークジャパン、株式会社城南進学研究社の3社連携により全国展開を進めており、「明光義塾」や「城南コベッツ」などの教室内コースとしても提供されています。
ホームページ：https://www.ringojuku.com/
「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として、「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。
また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ： https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
プレスリリース詳細へ