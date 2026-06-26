三亜、2027年Formula Eアジア初戦としての再開催を正式決定 -- 熱帯の海岸都市が世界的イベント拠点として勢いを増す

中国・三亜、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- ビーチフロントでのレースが大成功を収めたことを受け、三亜は、記録的な規模を誇る2026/27 ABB FIA Formula E世界選手権（ABB FIA Formula E World Championship）の第7戦としての開催枠を正式に確保しました。レースは2027年4月17日に開催され、新シーズンのアジアラウンドの開幕戦となります。同市では、中国国内で初めてとなるGEN4時代のFormula Eレースが開催されます。シリーズ史上最大規模となる、世界13都市を巡る21レースのスケジュールが組まれたこの記念すべきイベントは、三亜のユニークな海岸沿いのストリートサーキットに、次世代の電気自動車レースをもたらします。



The 2027 Formula E will kick off its first Asian round at this world-class tropical coastal resort destination



「三亜は、ドライバーを限界まで追い込むサーキットです。シーズン序盤にGEN4をここに導入するのは、意図的な選択です」と、Formula Eの共同創設者兼チーフ・チャンピオンシップ・オフィサーであるAlberto Longo氏は述べました。2026年に開催されたこのイベントは、Formula Eにとって7年ぶりの三亜開催となり、世界195カ国で生中継が行われたほか、海南自由貿易港の下で島全域にわたる独立した通関業務が開始されてから6か月という節目の時期と重なりました。

三亜が世界的なイベント拠点として持つ強みは、確かなデータと充実したインフラによって裏付けられています。海南FTPの通関業務開始から最初の6か月間で、同島への越境旅行者の入国者数は165万4000人を記録し、前年比で31.2％増加しました。三亜市は、第6回アジアビーチゲームズ（Asian Beach Games）と海南島国際映画祭（Hainan Island International Film Festival）を成功裏に開催し、まもなくHYROXワールドフィットネス選手権（HYROX World Fitness Championship）の決勝戦が開催される予定です。

三亜のイベント戦略は、3つの構造的な強みに支えられています。まず、海南省が86カ国に対して実施しているビザ免除制度とオープンスカイ政策により、28の海外目的地を結ぶ36の国際直行路線が運航されています。第二に、三亜は10カ国以上に23カ所の海外観光プロモーション連絡事務所を運営しています。これらの事務所は、世界中のイベントに関する情報を収集し、海外の権利者や専門のイベント主催者との直接的な連携を促進しています。第三に、専門的な管理・保証体制に支えられた、文化・スポーツイベント向けの専用ワンストップ承認サービスにより、国内外を問わず世界各地のイベント主催者にとって、従来複雑だった行政手続きが大幅に簡素化されます。

体系的な強み、成熟した支援インフラ、そして活況を呈する越境観光に支えられ、三亜は重要な変革を成し遂げました。かつては時折イベントの開催地となる程度だったこの都市は、今や国際的なイベント主催者から積極的に選ばれる都市へと変貌を遂げました。

三亜市人民政府の代表者は、次のように述べました。「私たちは、世界クラスのイベントを継続的に開催できるプラットフォームを構築しており、世界中のイベント主催者や来場者の皆様に、住みやすく、観光に適し、ビジネスに優しいこの都市の独自の魅力を体験していただくことを心より歓迎します。」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com