2026年6月26日

総合メディカルグループ株式会社

経営体制の変更に関するお知らせ

総合メディカルグループ株式会社および総合メディカル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：多田 荘一郎）は、以下のとおりの経営体制の変更を行いましたのでお知らせします。

総合メディカルグループ㈱ 経営体制（2026年6月26日付）

代表取締役社長 多田 荘一郎

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代表取締役副社長 三木田 慎也

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取締役会長 坂本 賢治

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取締役 三浦 未恵

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取締役〔社外〕 藤森 義明

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取締役 赤池 敦史

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取締役〔社外〕 高槻 大輔

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取締役 (監査等委員)〔社外 〕 横井 岳志

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取締役 (監査等委員)〔社外〕 川上 淳平

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取締役 (監査等委員)〔社外〕 中西 良艶

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※取締役 大北 裕史氏は退任。

○取締役の担当領域等

○取締役の委嘱業務

総合メディカル㈱ 経営体制（2026年6月26日付）

代表取締役社長 多田 荘一郎

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代表取締役副社長 三木田 慎也

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取締役会長 坂本 賢治

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取締役 三浦 未恵

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取締役 藤森 義明

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取締役 赤池 敦史

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取締役 高槻 大輔

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監査役 横井 岳志

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監査役 谷川 由利子 (新任)

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監査役 川上 淳平

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※取締役 大北 裕史氏は退任。

※監査役 奥野 隆通氏は退任。

○取締役の担当領域等

※デジタルトランスフォーメーション領域は2026年4月よりコーポレート領域に吸収

○取締役の委嘱業務

総合メディカルグループについて

「地域医療の課題解決企業」として、全国に約800店舗の「そうごう薬局」を展開するほか、医業経営コンサルティングや医業承継・開業支援、医療人材の転職・派遣など多角的な事業を手掛ける医療の総合支援グループです。私たちは医療の「経営」と「現場」、「医療」と「地域」のあいだに立ち、それらを結びつけることで新たな価値やつながりを創造しています。医療従事者や地域の人々とともに医療の未来を共につくるパートナーとして、地域医療の持続・向上に貢献し、誰もが安心して良質な医療を受けられる「次世代の地域医療プラットフォーム」の構築をリードしています。

以上