メドノア無料ヘルスケアツール 2026年5月アクセスランキングを発表
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～健康管理ツール部門はトップ3が4月から維持しつつ全てが前月比で大幅増。シンデレラ体重計算は約3.5倍と急伸、新ツール『カウプ指数 計算』も早速TOP10入り～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』における2026年5月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年6月26日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。2026年5月19日には『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】』、6月以降には『筋肉量計算ツール【男性・女性の平均比較】』『PFCバランス計算【目的別・性別比較】』を新たに公開しており、現在は計14種類のツールをラインナップしています。全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年5月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：メンテナンスカロリー計算ツール
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/ ）』でした。3月・4月に続き3ヶ月連続で首位を獲得し、利用者数も前月比で約2倍に増加しました。基礎代謝量と活動レベルから1日の消費カロリーを算出するツールで、ダイエットや食事管理を意識する利用者層への定着がさらに進んでいます。
■ 第2位：体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】
第2位は『体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/ ）』でした。4月の2位を維持しつつ、利用者数は前月比で約1.75倍に増加しました。年齢・性別ごとの平均値との比較機能が好評で、体組成への関心の高まりとともに利用が継続的に拡大しています。
■ 第3位：シンデレラ体重計算
第3位は『シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/ ）』でした。4月の3位を維持しつつ、利用者数は前月比で約3.5倍と健康管理ツール部門で最大の伸びを記録しました。春から初夏に向けた体型管理への関心の高まりが大きく反映された結果となっています。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan/ ）』でした。4月の4位を維持。1日の消費カロリーや必要摂取カロリーを把握するための基本指標として、メンテナンスカロリー計算と合わせて利用される傾向が続いています。
■ 第5位：BMI計算 - 男女平均体重比較
第5位は『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/ ）』でした。4月の5位を維持。健康管理の最も基本的な指標として安定した利用が継続しています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan/ ）（4月6位→5月6位）
～健康管理ツール部門はトップ3が4月から維持しつつ全てが前月比で大幅増。シンデレラ体重計算は約3.5倍と急伸、新ツール『カウプ指数 計算』も早速TOP10入り～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools/ ）』における2026年5月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年6月26日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。2026年5月19日には『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】』、6月以降には『筋肉量計算ツール【男性・女性の平均比較】』『PFCバランス計算【目的別・性別比較】』を新たに公開しており、現在は計14種類のツールをラインナップしています。全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年5月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：メンテナンスカロリー計算ツール
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/ ）』でした。3月・4月に続き3ヶ月連続で首位を獲得し、利用者数も前月比で約2倍に増加しました。基礎代謝量と活動レベルから1日の消費カロリーを算出するツールで、ダイエットや食事管理を意識する利用者層への定着がさらに進んでいます。
■ 第2位：体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】
第2位は『体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/ ）』でした。4月の2位を維持しつつ、利用者数は前月比で約1.75倍に増加しました。年齢・性別ごとの平均値との比較機能が好評で、体組成への関心の高まりとともに利用が継続的に拡大しています。
■ 第3位：シンデレラ体重計算
第3位は『シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/ ）』でした。4月の3位を維持しつつ、利用者数は前月比で約3.5倍と健康管理ツール部門で最大の伸びを記録しました。春から初夏に向けた体型管理への関心の高まりが大きく反映された結果となっています。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan/ ）』でした。4月の4位を維持。1日の消費カロリーや必要摂取カロリーを把握するための基本指標として、メンテナンスカロリー計算と合わせて利用される傾向が続いています。
■ 第5位：BMI計算 - 男女平均体重比較
第5位は『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/ ）』でした。4月の5位を維持。健康管理の最も基本的な指標として安定した利用が継続しています。
■ 第6位～第10位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan/ ）（4月6位→5月6位）